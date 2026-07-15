Llegó el día de la Virgen del Carmen: así se celebrará la fiesta en las principales ciudades de Colombia

La virgen del Carmen es la patrona de los conductores de Colombia . crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, el 16 de julio se convierte en una fecha clave en Colombia para quienes encuentran en la Virgen del Carmen una guía espiritual y un símbolo de resguardo. Esta devoción, que atraviesa generaciones, tiene un lugar especial entre conductores, transportadores, motociclistas y miembros de la Fuerza Pública, quienes la invocan como su patrona en cada trayecto por las carreteras del país.

La conmemoración remonta su origen a una aparición registrada por la tradición católica: según esta creencia, la Virgen María se manifestó el 16 de julio de 1251 ante San Simón Stock, miembro de la Orden Carmelita en Inglaterra, y le entregó el escapulario, pieza que desde entonces se asocia con la protección y la entrega a la fe.

PUBLICIDAD

Celebración y actividades religiosas en Colombia

En Colombia, la festividad adquiere matices propios. Cada 16 de julio, parroquias, comunidades y agrupaciones de transportadores organizan misas, procesiones, caravanas de vehículos y actos de bendición. Los conductores, en particular, se congregan para pedir por su seguridad y la de sus familias antes de salir a las rutas.

Las procesiones y caravanas reflejan la fe arraigada en distintas regiones colombianas - crédito @ATPAasociacion / X

La Arquidiócesis de Bogotá anunció una programación que contempla cuatro eucaristías en la Catedral Primada, desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde. Paralelamente, diferentes zonas de la ciudad, como la carrera 10 y la calle 127, son escenario de caravanas y concentraciones que se concentrarán a lo largo del día y durante el fin de semana.

PUBLICIDAD

En Medellín, se realizará una caravana que recorrerá los principales corredores viales, iniciando en la Terminal del Sur a las 10:30 a. m. y finalizando en la Terminal del Norte. Este evento, coordinado por Terminales Medellín y la Secretaría de Movilidad, reúne a cientos de conductores y podría ocasionar cierres temporales y reducción de velocidad en sectores estratégicos como la calle 10 y la autopista Sur.

La Secretaría de Movilidad de Medellín destinará 10 agentes de tránsito para acompañar la caravana y dispone de personal en distintos puntos de la ciudad para gestionar incidentes y orientar a los conductores.

En Medellín, la caravana de conductores iniciará en la terminal del sur - crédito terminalesmedellin / Instagram

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos y revisar el estado de las vías para minimizar contratiempos, recordando que la medida de pico y placa sigue vigente en Medellín y el Valle de Aburrá, por lo que es necesario considerar tanto las restricciones como las afectaciones por la celebración.

PUBLICIDAD

Cartagena: fe y tradición en la bahía

En Cartagena de Indias, la Fiesta de la Virgen del Carmen es una de las expresiones religiosas más representativas. El acto central es la Procesión Náutica, que partirá desde el Muelle La Bodeguita a las 4:30 p. m. con la participación de fieles vestidos de blanco, quienes rezarán el Santo Rosario durante el recorrido por la bahía. Al finalizar, se celebrará una misa en medio del agua, bajo la imagen de la Virgen, también conocida como Stella Maris.

La presidenta de Corpoturismo, Liliana Rodríguez, destacó en un comunicado de la alcaldía la importancia de esta tradición para residentes y turistas, ya que “une la dimensión espiritual con la vida náutica, ofreciendo una experiencia de profunda riqueza para todos los asistentes”. La participación en la procesión es gratuita, aunque requiere inscripción previa para controlar el aforo y garantizar la seguridad.

PUBLICIDAD

En Cartagena, la celebración principal es un desfile náutico por la bahía - crédito Alcaldía de Cartagena

La agenda en Cartagena incluye también una misa y procesión desde la Catedral Santa Catalina de Alejandría, una alborada matutina en Blas de Lezo y una caravana vehicular encabezada por la Orden de Carmelitas Descalzos en Torices, que recorre varias avenidas hasta El Laguito. El delegado arquidiocesano, Julio César Muñoz, resaltó que la festividad “es una ventana para mostrar la riqueza cultural y espiritual de la ciudad”, proyectando a Cartagena como destino de turismo religioso.

Cali: la única procesión de mujeres cargueras

En Cali, la celebración presenta una situación singular con la procesión de mujeres cargueras, organizada por la parroquia El Templete. Desde 2008, las feligresas llevan sobre sus hombros la imagen de la Virgen del Carmen, recorriendo la Avenida Roosevelt y culminando en El Templete para la eucaristía vespertina.

PUBLICIDAD

Mujeres cargueras en Cali mantienen viva una costumbre única dentro del calendario litúrgico nacional - crédito Parroquia del santísimo sacramento El Temple

El jueves 16 de julio, la procesión de mujeres cargueras se realizará a las 6:00 p. m. desde el tempo y por toda la avenida Roosevelt durante la cual rezarán el Santo Rosario y pedirán la intercesión de la Virgen por la protección de sus familias, la parroquia, la ciudad y el país.

Este 16 de julio, la devoción a la Virgen del Carmen une a Colombia en plegarias y manifestaciones públicas de fe, reafirmando el arraigo de una tradición que atraviesa regiones, profesiones y generaciones, y que para muchos, constituye un refugio espiritual en los caminos de la vida.

PUBLICIDAD