Perú: el pronóstico del tiempo para Lima este 30 de julio

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las siguientes horas de este jueves en Lima, Perú.
La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Lima es de 2% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.
En tanto, la nubosidad será del 7% en el transcurso del día y del 37% en el curso de la noche.
En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 25 grados y un mínimo de 21 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 7.
PUBLICIDAD
Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.
En el departamento de Lima se reportan una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.
De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.
Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.
PUBLICIDAD
El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.
En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.
En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.
PUBLICIDAD
¿Cómo es el clima en Perú?
En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
PUBLICIDAD
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
Más Noticias
Susy Díaz confiesa que sí se enamoró de Andy V y revela por qué su matrimonio terminó: “Lloré tanto”
En una charla con Magaly Medina, la exvedette repasó su breve matrimonio con el cantante, habló de las ausencias, los ampays y la ruptura que terminó golpeándola más de lo que esperaba
Susy Díaz sorprende al revelar que escondió a una pareja por nueve años: “Nadie lo encontró, en el 2024 terminamos”
La exvedette reveló en ‘Magaly TV, La Firme’ que puso fin a esa historia de amor tras cansarse de la convivencia y ahora apuesta por una etapa de calma y libertad
Shirley Arica pone en aprietos a a Mario Hart al hallar el anillo de su matrimonio con Korina Rivadeneira y él responde si lo venderá
La visita al hogar del conductor cerca de Asia dejó un momento inesperado cuando apareció la joya de su matrimonio con la exmodelo venezolana
Giancarlo Cossío revela estar preocupado por Angie Jibaja y hasta le ofreció pagar el pasaje de regreso a Chile, pero ella no le responde
Luego del escándalo protagonizado por Angie Jibaja en un hospedaje de Lima, Giancarlo Cossío explicó que el problema no se originó por dinero, sino por una situación relacionada con la pareja chilena de la exmodelo
Malú Costa reaparece e impacta con radical cambio de vida que lleva tras dejar la televisión
La exfigura del espectáculo peruano dejó atrás los sets y la exposición constante para mostrarse en redes con un perfil reservado, donde comparte escenas cotidianas y una etapa enfocada en la tranquilidad junto a sus seres queridos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD