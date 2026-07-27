Emiratos condena la "agresión" de colonos en Cisjordania y hace responsable al Gobierno de Israel

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han condenado este lunes la "agresión" de colonos israelíes en Cisjordania y han acusado al Gobierno del país de ser "responsable" de lo que han descrito como actos de "provocación" e "incitación" contra población musulmana.

El Ministerio de Exteriores emiratí ha indicado en un comunicado que se trata de casos de "extremismo" y ha pedido a las autoridades de Israel "llevar a los responsables ante la Justicia". "Cualquier paso en falso respecto a la impunidad de los responsables será visto como un consentimiento y ahondará el ciclo de odio, racismo e inestabilidad", ha afirmado.

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"Pedimos al Gobierno israelí asumir su plena responsabilidad, condenar estas prácticas y castigar a los responsables", ha señalado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que cumpla con su responsabilidad de detener estas violaciones israelíes y prevenir una mayor escalada de la situación en el territorio palestino ocupado y en la región".

"Es importante apoyar los esfuerzos internacionales para reactivar el proceso de paz en Oriente Próximo, con el fin de lograr una paz integral y justa y poner fin a las prácticas ilegales que amenazan la solución de dos Estados", ha zanjado.

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Por otra parte, el ministro de Exteriores, Abdulá bin Zayed, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, para abordar los "últimos acontecimientos en la región y los esfuerzos para tratar de alcanzar una seguridad y estabilidad duraderas".

"Las partes han revisado sus lados bilaterales y han explorado nuevas formas de impulsar la cooperación de forma que sirva a los intereses y a la prosperidad de sus respectivos pueblos", ha apuntado el Ministerio emiratí en un comunicado.