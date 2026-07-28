El senador por Ahora Nación, Alfonso López Chau, expresó este 28 de julio su expectativa y exigencia frente al comienzo del mandato de Keiko Fujimori. Durante la jornada de cambio de mando, que coincide con el Día de la Independencia del Perú, el legislador dialogó con Infobae Perú y destacó que “todos los peruanos estamos esperando que sea un quinquenio de justicia y prosperidad”.
López Chau enfatizó la necesidad de “sanar” al país, subrayando que una parte importante de la sociedad peruana continúa afectada por el pasado. El senador señaló: “Esperamos que se curen las heridas y que se haga justicia a los familiares de las víctimas. Eso es lo primero. Se llama sanar”.
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Alfonso López Chau exigió justicia para las víctimas como prioridad del gobierno de Keiko Fujimori: “Es lo primero. Se llama sanar”. Renato Silva - Infobae Perú
Uno de los puntos centrales del inicio de la gestión de Fujimori es la presentación de su primer gabinete ministerial. López Chau, miembro de la bancada opositora en el Congreso, reconoció en diálogo con Infobae Perú el derecho de la presidenta a elegir a su equipo: “Es su gabinete, es un gabinete con ministros que responden a la confianza de ella. Y ese es su derecho”. El senador admitió haber visto una versión anticipada de la lista de ministros, aunque no confirmó su carácter oficial.
El acto de juramentación de los ministros estaba previsto para la misma jornada, generando expectativa tanto en las filas oficialistas como en la oposición. Según declaraciones recogidas por Infobae Perú, López Chau optó por no emitir juicios sobre la composición del gabinete y recalcó que la potestad de elección recae exclusivamente en la presidenta.
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Demandas y prioridades para el mensaje presidencial
En la antesala del discurso de Fujimori ante la nación, López Chau detalló cuáles son las áreas que, en su opinión, requieren respuesta inmediata del nuevo gobierno. La salud, la educación y la lucha contra el crimen organizado figuran entre las prioridades señaladas por el legislador. “Qué trae en sus planes, lo que se va a hacer en salud, en educación, en la lucha contra el crimen. Todos esperamos eso”, afirmó.
El senador sumó a estos ejes una demanda personal vinculada al desarrollo nacional: “Espero que exista un gran planteamiento para desarrollar la innovación, la ciencia y la tecnología”. Para López Chau, el impulso de estos sectores puede marcar una diferencia en la agenda legislativa y gubernamental en los próximos cinco años.
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Seguridad ciudadana y diálogo político
La cuestión de la seguridad ciudadana ocupa un lugar central en la agenda pública peruana. Consultado por Infobae Perú sobre posibles anuncios en esta materia, López Chau aseguró que el tema no quedará fuera del mensaje presidencial. “Vamos a escuchar. Estoy seguro que es un tema que se va a tocar”, respondió.
El legislador también abordó la posibilidad de diálogo entre el fujimorismo y las bancadas opositoras. Reconoció la existencia de algunas señales positivas, aunque las atribuyó a gestos individuales y no a una política institucional del oficialismo. López Chau subrayó que el Congreso es el espacio natural para la negociación y el debate, indicando: “El Congreso es el sitio donde siempre se conversa y se dialoga, obligatoriamente”.
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Perspectivas para el inicio de gobierno
Con el inicio del quinquenio presidencial, la atención se centra en la capacidad del nuevo gobierno para responder a las demandas sociales y políticas más urgentes. La expectativa de justicia, prosperidad y reconciliación nacional marca el tono de las primeras horas de la administración de Keiko Fujimori.
La integración del gabinete y los primeros anuncios oficiales serán determinantes para evaluar el rumbo que tomará el Ejecutivo en relación con los principales desafíos que enfrenta el país. Desde la oposición, se plantean exigencias claras y se mantiene la disposición al diálogo, siempre en el marco institucional del Parlamento.
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