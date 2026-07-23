Videos: tres incendios simultáneos desataron alarma y operativos de emergencia en Cali; no hubo personas heridas

Diversos sectores de la ciudad, incluidas zonas industriales y escolares, sufrieron el impacto de emergencias que movilizaron a decenas de unidades de socorro y provocaron evacuaciones y cierres viales preventivos - crédito X

Tres incendios de grandes proporciones se registraron de manera simultánea en diferentes sectores de la ciudad de Cali durante la tarde del 22 de julio, generando pánico entre los habitantes y una rápida respuesta de las autoridades locales.

Los focos de emergencia se ubicaron en el barrio El Porvenir, el corregimiento de Montebello y el sector Bonanza, donde equipos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali trabajan intensamente para evitar la extensión de las llamas y proteger a las comunidades cercanas, informó la Alcaldía de Cali.

Emergencia en El Porvenir: fábrica de empaques en riesgo

El primero y más alarmante de los incendios se reportó en el barrio El Porvenir, en el nororiente de la capital del Valle, alrededor de las 3:20 p. m. La conflagración se originó en una fábrica dedicada a la producción de empaques y desechables, una empresa con más de 46 años de trayectoria.

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De acuerdo con la alcaldía, una enorme columna de humo negro era visible desde distintos puntos de la ciudad y las llamas amenazaron con propagarse hacia viviendas colindantes y una bodega donde se almacenaba alcohol, lo que representaba un alto riesgo.

Incendios estructurales y forestales pusieron en jaque la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia y obligaron a implementar operativos para contener el fuego y proteger a la población - crédito X

El capitán Francisco Javier Díaz González, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, explicó: “Al llegar al sitio encontramos que el fuego ya se estaba propagando hacia otras bodegas. La emergencia fue atendida con seis máquinas extintoras, dos máquinas de altura, tres carrotanques, dos ambulancias y un vehículo de logística, para un total de 46 unidades en el lugar”. La operación logró evitar que las llamas alcanzaran la bodega de alcohol y las viviendas cercanas.

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Las autoridades desplegaron un dispositivo especial con cinco máquinas extintoras, una máquina de altura, un carro tanque, dos ambulancias y cuatro vehículos logísticos, sumando más de 40 bomberos y socorristas. Según el balance oficial, el incendio afectó tres bodegas y obligó a realizar evacuaciones preventivas. No se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

Incendio estructural en Montebello y emergencia forestal en Bonanza

Mientras los organismos de socorro trabajaban en El Porvenir, otro incendio estructural se presentó detrás del colegio Las Aguas, en el corregimiento de Montebello, sobre la zona de ladera de la ciudad.

El comandante Francisco Javier Díaz González señaló que la atención se realizó con máquinas extintoras, carros tanque, ambulancias y apoyo logístico, con lo que se evitó la propagación hacia materiales inflamables y viviendas - crédito Bomberos Cali

Según manifestó el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, la emergencia se inició en una institución educativa y se extendió a la cobertura vegetal, lo que transformó el incidente en un incendio forestal de grandes proporciones. En Montebello laboran dos máquinas extintoras con ocho bomberos, un carro tanque con dos más y una ambulancia con dos paramédicos, apoyados por la Defensa Civil y la Guardia Forestal.

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En el sector de Bonanza, en la comuna 1, se reportó un tercer incendio forestal. Las labores de control se concentran en evitar que las llamas se propaguen hacia otras áreas y representen un peligro para los habitantes de la zona. El despliegue de recursos incluye maquinaria extintora, carrotanques y personal de emergencia.

Operativo de emergencia y cierres viales

La magnitud de los incendios llevó a activar el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, que coordinó la respuesta de todas las entidades involucradas. La Alcaldía de Cali enfatizó que las emergencias están bajo atención y solicitó a la ciudadanía consultar y difundir sólo información oficial.

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Las autoridades reportaron un dispositivo especial con cinco máquinas extintoras, una de altura, ambulancias y vehículos logísticos, mientras el balance preliminar indicó tres bodegas afectadas y ninguna persona lesionada - crédito X

Como parte del operativo, la Secretaría de Movilidad implementó cierres en vías clave para facilitar el ingreso de los vehículos de emergencia y garantizar la seguridad. Los puntos restringidos incluyeron la carrera 5 con calles 34 y 44 y la carrera 7 con calle 34, donde agentes de tránsito regulan la circulación y orientan a conductores y peatones para evitar el área afectada.

Balance preliminar y llamado a la precaución

Hasta el final de la jornada, las autoridades no habían presentado un balance detallado de daños materiales ni confirmaron víctimas o heridos. El comandante Díaz González indicó que, aunque el incendio de El Porvenir no estaba completamente controlado al cierre del reporte, se logró evitar una tragedia mayor al impedir la propagación hacia viviendas y depósitos de materiales inflamables.

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La Alcaldía de Cali y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios mantienen activos los protocolos de emergencia y reiteran la importancia de seguir las indicaciones de los organismos oficiales. El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo permanece en alerta mientras continúan las labores para extinguir los focos y asegurar la zona.

Las imágenes de la columna de humo y la movilización de las unidades de emergencia circularon ampliamente en redes sociales, reflejando la preocupación de la comunidad ante la magnitud de los incendios. Las autoridades insisten en la necesidad de permanecer alejados de los puntos críticos y de no difundir información no verificada para evitar confusiones o pánico innecesario.

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