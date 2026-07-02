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¿Quién es Quackity, el mexicano que comentará La Velada del Año 6?

Ibai Llanos sorprendió al revelar que el connacional tendrá un papel especial en el evento que reunirá a figuras de distintos países en Sevilla

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Presentaron de manera oficial la cartelera de la Velada del Año (X/ @IbaiLlanos)
Ibai confirma que el streamer mexicano Quackity se suma como comentarista a la transmisión oficial de La Velada del Año 6. (X/ @IbaiLlanos)

La cuenta regresiva para La Velada del Año 6 continúa sumando sorpresas. A pocas semanas del evento que se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España, Ibai confirmó que el mexicano Quackity formará parte de la transmisión oficial, una noticia que rápidamente provocó reacciones entre la comunidad del streaming.

El anuncio no estuvo relacionado con un combate sobre el ring, sino con una nueva responsabilidad para el creador de contenido. Ibai reveló que decidió ampliar el equipo de comentaristas debido a la cantidad de peleas que tendrá esta edición y explicó que buscó incorporar nuevas voces para enriquecer la cobertura de los diez enfrentamientos programados.

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La incorporación de Quackity también representa una mayor presencia de creadores latinoamericanos en uno de los eventos digitales más importantes del año. El streamer mexicano compartirá la mesa de comentaristas con figuras habituales de La Velada y con nuevos invitados para una edición que promete ser una de las más ambiciosas desde el nacimiento del proyecto.

“Uno de los comentaristas será Quackity”: el anuncio de Ibai sorprendió a la comunidad

Ibai amplía el equipo de comentaristas por la cantidad de peleas y para reforzar la cobertura de los diez enfrentamientos programados.

Fue el propio Ibai quien dio a conocer la noticia durante un mensaje dirigido a sus seguidores. “He fichado a dos nuevos comentaristas para La Velada del Año seis... Traigo a dos leyendas del boxeo, a dos personas que han sido profesionales en este deporte y que incluso han sido campeones del mundo”, comentó antes de revelar a los nuevos integrantes de la transmisión.

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Después llegó el momento que llamó la atención de los seguidores mexicanos. “El primero de ellos viene desde México, la cuna del boxeo, el país rey del deporte. Uno de los comentaristas de La Velada del Año seis será Quackity. Aplauso para él”, expresó Ibai, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

El streamer español también anunció la incorporación del argentino Momo, a quien presentó como el segundo comentarista invitado para esta edición. Al finalizar el anuncio lanzó un mensaje de expectativa para el evento: “Quackity y Momo como comentaristas de La Velada del Año seis. ¿Se puede pedir más a esta velada? Nos vemos el 25 de julio. Va a ser histórico”.

De YouTube a uno de los escenarios digitales más importantes

El youtuber tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram.
En 2026, Quackity supera los 50 millones de seguidores entre YouTube y Twitch.

Quackity comenzó su trayectoria en 2013 publicando videos sobre videojuegos como Toontown, Club Penguin y Roblox. Con el paso del tiempo amplió su contenido hacia Twitch, donde destacó por sus transmisiones de Minecraft, Among Us y por su participación en Dream SMP, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital.

Uno de los proyectos que marcó su carrera fue QSMP, un servidor multilingüe de Minecraft que reunió a creadores de contenido de países como México, Brasil y Argentina. La iniciativa destacó por integrar comunidades de distintos idiomas dentro de un mismo espacio y permaneció activa hasta mayo de 2024.

En 2026, el mexicano mantiene una sólida presencia en YouTube y Twitch con formatos que combinan humor, retos virales y colaboraciones con creadores latinos. Su comunidad supera los 50 millones de seguidores entre todas sus plataformas, además de haber recibido reconocimientos como los Streamy Awards, que respaldan su impacto dentro de la cultura digital.

La Velada del Año 6 prepara una cartelera con figuras de varios países

Rivers GG sorprende en redes sociales al posar junto a Saúl Canelo Álvarez antes de La Velada del Año, generando gran expectativa en el mundo del boxeo digital. - (RS)
La cartelera de La Velada del Año 6 incluye diez combates, con TheGrefg vs IlloJuan como pelea principal y duelos como Rivers vs Roro y Edu Aguirre vs Gastón Edul. - (RS)

La edición de este año volverá a reunir a creadores de contenido, streamers, músicos y periodistas deportivos en un evento que se ha convertido en un referente del boxeo amateur entre personalidades de internet. La cartelera incluye diez combates inéditos que enfrentarán a participantes de distintas nacionalidades.

Entre los enfrentamientos más esperados destaca el combate principal entre TheGrefg e IlloJuan, además de duelos como Plex contra Fernan, Kid Keo frente a Lit Killah, Rivers ante Roro, y la pelea entre Edu Aguirre y Gastón Edul, que marcará el debut de periodistas deportivos sobre el ring de La Velada.

Con la incorporación de Quackity como comentarista, México volverá a tener representación en uno de los espectáculos digitales más importantes del mundo. Su participación amplía la presencia latinoamericana en una edición que busca consolidar el alcance internacional del proyecto encabezado por Ibai y que promete captar la atención de millones de espectadores el próximo 25 de julio.

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