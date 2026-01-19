Perú

Lima, 491 años después: memoria, patrimonio y un futuro en construcción

Nuestra ciudad se convirtió en un faro de cultura —con la primera universidad de América—, así como en un importante centro religioso y comercial

el izamiento de la bandera nacional y de la ciudad, donde se rindió un minuto de silencio en homenaje por el sensible fallecimiento de nuestros colaboradores - MML

La ciudad de Lima nació bajo un signo providencial: llegado a esta comarca el marqués Francisco Pizarro y un grupo de sus compañeros, encontraron aquí un hermoso valle, repleto de frutales y cultivos logrados por la canalización milenaria de tres ríos, cercano al mar y a un hermoso puerto. Era el 6 de enero, día de los Santos Reyes Magos.

Se decidió entonces que aquel lugar sería la capital de la gobernación —más tarde, del Virreinato del Perú— y se iniciaron los preparativos para su fundación, que se concretó pocos días después, el 18 de enero de 1535.

Desde entonces han transcurrido casi cinco siglos, y nuestra ciudad se convirtió en un faro de cultura —con la primera universidad de América—, así como en un importante centro religioso y comercial. Lima fue consolidándose como una ciudad monumental, dotada de iglesias, casonas y espacios urbanos que hoy siguen despertando admiración.

Lima forjó una cultura propia: tradiciones, arte, música y gastronomía que hoy, más que nunca, nos llenan de orgullo. Sin embargo, durante mucho tiempo, ese legado fue relegado al olvido. Hoy, tras esta época oscura, hemos iniciado el camino de la revalorización.

Las autoridades han comprendido que el alma de la ciudad reside en sus templos monumentales, en las casas coloniales y republicanas que nos identifican y, sobre todo, en los espacios urbanos que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos.

Hoy podemos sentirnos orgullosos de la restauración de valiosos monumentos, entre los que destacan la Basílica y Convento de Santo Domingo, el Convento de las Trinitarias y Nuestra Señora del Prado. Asimismo, se han reanudado los trabajos en la plazuela de San Francisco y el Arco del Puente.

A ello se suma la recuperación de espacios urbanos históricos como el pasaje Santa Rosa, el jirón Ucayali, el jirón Conde de Superunda y la plazuela de la Buena Muerte.

No es lo único. Mediante una disposición legal, se ha incentivado la inversión privada para que los negocios turísticos cercanos al Centro Histórico de Lima accedan a beneficios y estímulos que promuevan su desarrollo.

¿El resultado? Nuevos espacios dedicados a bulevares gastronómicos que fortalecen el turismo local e internacional. Hoy, nuestro patrimonio cultural se presenta como un entorno atractivo y dinámico, que ofrece servicios de calidad y genera expectativas positivas en los visitantes.

Ahora, con la próxima ejecución del Plan Maestro con visión al 2035, la Ciudad de los Reyes proyecta grandes obras, como la recuperación paisajística de la ribera del río Rímac, largamente postergada; el soterramiento de la avenida Abancay, que se transformará en un gran bulevar peatonal; y la continuidad en la recuperación de espacios urbanos excepcionales, donde habita el espíritu de Lima, como balcones de cajón, iglesias, plazas monumentales y plazuelas.

Luego de estos 491 años, vemos un futuro promisorio rumbo a los 500 años de la ciudad, en el que los limeños recuperan su memoria y se conectan con una cultura viva. Lima no aspira a ser “la gris”, sino una ciudad auténtica por sus tradiciones, su gastronomía y su historia, llamada a consolidarse como un gran destino turístico en América Latina y, por qué no, del mundo.

