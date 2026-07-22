Ley autoriza entrega de bono de S/487 a maestros y auxiliares del sector público: conoce todos los detalles

La medida alcanza a docentes de educación básica, técnico-productiva y colegios administrados por los ministerios de Defensa e Interior - Créditos: Andina.

El Gobierno aprobó el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de S/ 487 para docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados que laboran en instituciones educativas públicas del país. El beneficio, de carácter excepcional y por única vez durante el año fiscal 2026, fue establecido mediante el artículo 6 de la Ley N.° 32732, norma que autoriza créditos suplementarios destinados al financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas y a garantizar la continuidad de los servicios del Estado.

La disposición fue publicada el domingo en la separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano y precisa que la entrega alcanzará al personal comprendido en la Ley de Reforma Magisterial (Ley N.° 29944), así como en las leyes N.° 30328 y N.° 30493.

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La medida incluye a quienes prestan servicios en instituciones de educación básica y técnico-productiva administradas por Lima Metropolitana y los gobiernos regionales. También incorpora a los maestros que trabajan en colegios gestionados por los ministerios de Defensa e Interior.

Para hacer efectivo el desembolso, la norma autoriza un presupuesto de hasta S/ 211 millones 823 mil 085, monto que será financiado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y los gobiernos regionales, según corresponda. Asimismo, estas entidades quedan exceptuadas de las restricciones contempladas en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con el propósito de ejecutar el pago del beneficio.

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Los beneficiarios deberán contar con vínculo laboral vigente al momento del desembolso del bono - Créditos: Andina.

¿Quiénes recibirán esta bonificación extra?

El texto legal establece además los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios. Entre ellos figura mantener un vínculo laboral vigente al momento en que se efectúe la entrega de la bonificación. Del mismo modo, el trabajador deberá haber estado registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) al 31 de diciembre de 2024 y conservar un registro activo al entrar en vigencia la Ley N.° 32732.

La normativa también considera como tiempo de labor efectiva a quienes, al cierre del 2024, se encontraban de vacaciones o disfrutaban de licencia con goce de remuneraciones. Esa condición permitirá que dicho grupo acceda al incentivo económico, siempre que reúna los demás criterios establecidos.

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La ley reconoce como labor efectiva a quienes estuvieron de vacaciones o con licencia con goce de haber al cierre de 2024 - Créditos: Andina.

Otro aspecto contemplado en la legislación es que los docentes y auxiliares recibirán la bonificación extraordinaria únicamente en una entidad pública. Con ello se busca evitar que una misma persona perciba el beneficio más de una vez por desempeñar funciones en distintas instituciones estatales.

Respecto a la naturaleza del pago, la ley precisa que tendrá carácter excepcional y se otorgará por única vez durante el presente ejercicio fiscal. En consecuencia, el monto no será considerado remunerativo ni pensionable, por lo que no estará sujeto a descuentos por cargas sociales ni servirá como base para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios (CTS) u otros beneficios laborales.

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Con esta disposición, el Ejecutivo oficializa la entrega de un apoyo económico extraordinario dirigido al personal docente y auxiliar del sistema público de enseñanza, bajo las condiciones y alcances fijados en la Ley N.° 32732 para el año fiscal 2026.