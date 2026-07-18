Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Aquí está el costo de la gasolina y el diésel en la ciudad peruana de Lima para este sábado. Las tarifas más elevadas y más reducidas, según con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
El costo de los carburantes cambia todos los días, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.
Es importante mencionar que las tarifas dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.
El precio de las gasolinas hoy en Lima
Fecha: sábado 18 de julio de 2026.
Ciudad: Lima.
Gasohol Regular Precio máximo: 21.49 soles el galónPrecio mínimo: 16.79 soles el galón
Gasohol Premium Precio máximo: 23.99 soles el galónPrecio mínimo: 17.59 soles el galón
Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 24.99 soles el galónPrecio mínimo: 19.99 soles el galón
Facilito: Qué es y cómo funciona
Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los costos de los combustibles en todo Perú.
En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.
PUBLICIDAD
Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.
La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.
¿Cómo se determina el precio de la gasolina?
Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.
PUBLICIDAD
El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.
Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.
Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.
PUBLICIDAD
Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.
Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.
PUBLICIDAD
Más Noticias
La Municipalidad de Lima inició operativos contra triciclos en el centro histórico: las multas llegan a 2.750 soles
Los vendedores solicitan ser reubicados en un espacio autorizado para continuar trabajando sin perjudicar la circulación vehicular
Partidos de hoy, sábado 18 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
La jornada presentará partidazos: Universitario buscará arrancar con el pie derecho con ADT en Tarma, Inglaterra y Francia lucharán por el último lugar en el podio del Mundial 2026
Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1 2026
Los ‘cremas’ visitarán al ‘vendaval celestes’ en el debut esperado de Gianluca Lapadula. Conoce las señales disponibles de crucial cotejo
Gratificación CAS quedará en 10% para este julio: MEF aplicará gradualidad hasta el 2030
Al final, el gobierno de José María Balcázar sí aplicará la progresividad a la Ley 32563, que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS
Serums 2026-II: Minsa anuncia cronograma de inscripción y fecha del examen
El registro de postulantes se organizará de manera escalonada según la inicial del apellido paterno
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD