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Balacera en San Miguel causa pánico entre los asistentes de un campeonato de fulbito

El hecho ocurrió luego de la expulsión de un jugador, lo que provocó caos y obligó a asistentes y deportistas a buscar refugio mientras la policía intervenía el recinto

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Un campeonato de fulbito en San Miguel terminó en una violenta balacera luego de que un jugador recibiera una tarjeta roja. El incidente desató el pánico entre los asistentes y jugadores, quienes corrieron para ponerse a salvo.| América Noticias

La noche en el complejo deportivo Miramar, ubicado en la cuadra nueve de la avenida Libertad, en San Miguel, quedó marcada por una balacera que desató el pánico entre los asistentes de un campeonato de fulbito. Según reporte de América Noticias, el incidente se produjo durante un encuentro deportivo que congregó a numerosos vecinos y jugadores aficionados de la zona.

Una tarjeta roja, el detonante

Testigos relataron que la violencia se desató tras la expulsión de un jugador, quien recibió una tarjeta roja durante el partido. Este hecho habría originado la tensión entre simpatizantes de equipos rivales, lo que derivó en un enfrentamiento entre vándalos armados dentro y fuera del recinto.

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Balacera en San Miguel causa pánico entre los asistentes de un campeonato de fútbol| Foto: América Noticias
Balacera en San Miguel causa pánico entre los asistentes de un campeonato de fútbol| Foto: América Noticias

“Lo que ha sucedido es lo que normalmente sucede en algunos eventos, lamentablemente se le ha ido de la mano a algunos chicos que creo que han estado con algún arma. Ha sido un simple campeonato, una simple pichanga”, explicó José Pocholo, administrador de la cafetería del complejo deportivo.

Clausuran losa deportiva

El ambiente se tornó caótico cuando se escucharon disparos que provocaron una estampida de jugadores y espectadores, quienes buscaron refugio ante el temor de ser alcanzados por una bala perdida.

Además de los disparos, se registraron daños a vehículos estacionados en las inmediaciones, cuyas lunas resultaron destrozadas por piedras y objetos contundentes lanzados durante los enfrentamientos.

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En el lugar quedaron esparcidos casquillos de bala y restos de vehículos, como evidencia de la violencia experimentada esa noche. La policía acudió rápidamente al complejo Miramar tras el reporte de los disparos, logrando controlar la situación y dispersar a los involucrados en la trifulca.

Tras los hechos, la municipalidad de San Miguel procedió a la clausura temporal del local deportivo. Autoridades municipales y policiales iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades y prevenir futuros incidentes de este tipo.

Balacera causa pánico tras reacción de asistente de un partido de fútbol| Foto: América Noticias
Balacera causa pánico tras reacción de asistente de un partido de fútbol| Foto: América Noticias

“El tema de las armas, señorita, lamentablemente, ¿en qué campo deportivo tú ingresas y te chequean de los pies a la cabeza?”, añadió Pocholo, cuestionando la capacidad de control en este tipo de recintos.

De acuerdo con los primeros reportes, no se han registrado heridos ni víctimas mortales como resultado del incidente. Vecinos de la zona manifestaron su preocupación ante la inseguridad y solicitaron mayor presencia policial durante los eventos deportivos que se realizan en el distrito.

La policía de San Miguel continúa recabando testimonios y revisando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del enfrentamiento y los disparos ocurridos en el complejo Miramar. Este hecho pudo ser mayor, debido a que había personas mirando el encuentro.

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