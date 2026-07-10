Haaland conquista internet: los mejores memes mexicanos, de Majin Buu a Tiffany Wilson

El Mundial 2026 encendió la imaginación de la afición mexicana, que abrazó a Erling Braut Haaland como héroe y protagonista de memes.

Una ola de memes mexicanos de Erling Haaland inundó las redes sociales tras la última actuación del noruego en el Mundial 2026.

El delantero, reconocido tanto por su potencia en la cancha como por su carisma fuera de ella, se convirtió en el epicentro de una explosión de creatividad digital.

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Desde comparaciones con personajes animados hasta parodias virales, Haaland ha logrado ganarse el apoyo entusiasta de la afición mexicana y captar la atención internacional.

El parecido con Majin Buu y la reacción de Haaland

Entre los temas más comentados destaca la comparación entre Erling Haaland y Majin Buu, uno de los villanos más reconocidos de Dragon Ball Z.

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Usuarios de distintas plataformas comenzaron a difundir imágenes que resaltan los rasgos físicos y las expresiones del futbolista, asociándolos con las distintas transformaciones del personaje animado.

La tendencia alcanzó su punto máximo cuando el propio Haaland decidió sumarse a la conversación digital.

Ante una publicación que reunía los memes más populares sobre su supuesto parecido, el delantero noruego escribió: “No estoy en desacuerdo”.

Si bien la comparación ya circulaba desde hace tiempo en fanarts y montajes amateur, el Mundial 2026 masificó el fenómeno y lo llevó a una dimensión global.

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La afición mexicana no tardó en sumarse con entusiasmo a la tendencia del meme de Haaland y Majin Buu.

Las redes sociales en México se inundaron de imágenes y bromas que integraban al delantero noruego en el universo animado, consolidando la viralidad y el alcance de la broma en el país.

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De la cancha a los memes: México adopta a Haaland como héroe

Tras la eliminación de México, miles de usuarios decidieron volcar su apoyo hacia Noruega, adoptando al delantero como el “vikingo que vengará a México”.

Esta idea se plasmó en imágenes y videos generados por inteligencia artificial, que muestran a Haaland caracterizado como guerrero nórdico, listo para desafiar a Inglaterra.

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Dentro de esta tendencia, han surgido múltiples variantes del meme. Destaca, por ejemplo, la adaptación con escenas de la serie “Malcolm el de en medio”.

Este formato, que fusiona referencias de la cultura pop con el contexto futbolístico, ha multiplicado el alcance de la broma entre distintas generaciones de usuarios.

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La creatividad mexicana también se refleja en imágenes de niños que, tras la derrota, cambian la camiseta de México por la de Noruega, acompañados de cascos vikingos y carteles con el rostro del delantero.

La transformación de la tristeza al entusiasmo simboliza la esperanza renovada en Haaland como nuevo ídolo.

Haaland y Tiffany Wilson, una fusión inesperada

El ingenio digital no se limita a personajes animados. Un video viral, editado con inteligencia artificial, fusiona el rostro de Haaland con el de Tiffany Wilson, protagonista de la comedia “¿Y dónde están las rubias?”.

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En esa misma secuencia, Vinicius Jr. aparece como Latrell Spencer. Aunque se desconoce el origen exacto del video, su popularidad entre usuarios mexicanos es innegable y ha circulado ampliamente en redes sociales.

El propio Haaland compartió el clip y propuso recrear la escena junto al jugador brasileño, quien respondió con emojis de risa.

Imagen de la película original y el vídeo editado con los rostros de Haaland y Vinicius Jr.

El impacto de Haaland en la creatividad publicitaria mexicana

Las marcas mexicanas también se han sumado al fenómeno, aprovechando la popularidad de Erling Braut Haaland para conectar con el público de manera creativa.

Diversas empresas han lanzado campañas en las que hacen juegos de palabras entre el nombre “Haaland” y la expresión “jalas”, integrando frases ingeniosas para promocionar sus productos.

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Memes, ingenio y cultura pop: el nuevo lugar de Haaland en el corazón mexicano

La ola creativa que rodea al jugador noruego refleja tanto la pasión por el fútbol como la habilidad de la afición mexicana para apropiarse de símbolos internacionales y dotarlos de un significado propio.

El delantero, ahora convertido en referente de memes, representa la mezcla de humor, resiliencia y esperanza que define al público nacional.

Las redes sociales mexicanas, con su característico ingenio, han consagrado a Haaland como uno de los protagonistas indiscutibles del Mundial, no solo por sus goles, sino por su capacidad de inspirar creatividad, risas e identificación colectiva.