Cuando las matemáticas se vuelven un problema: cómo ayudar a tu hijo desde casa

Las matemáticas pueden convertirse en un dolor de cabeza para muchos estudiantes. No siempre se trata de falta de capacidad: a veces el problema está en vacíos que se arrastran desde temas anteriores, poca práctica, miedo a equivocarse o una forma de estudiar basada solo en memorizar pasos.
A pocos días de concluir el segundo bimestre, estas dificultades suelen hacerse más visibles. Los temas empiezan a exigir mayor razonamiento, comprensión de procesos y capacidad para resolver ejercicios con más de un paso.
Elizabeth Caycho Ñuflo, docente de Matemática del Colegio de la Inmaculada Jesuitas, explica que mejorar en esta materia requiere constancia, práctica y una forma de estudiar que ayude al alumno a entender lo que está haciendo.
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“No se trata de seguir reglas, sino de desarrollar estrategias para el pensamiento. El aprendizaje requiere comprender procesos, practicar de forma constante y analizar problemas desde diferentes perspectivas”, señala.
Por qué las matemáticas se complican a mitad de año
El cierre del segundo bimestre puede mostrar si un estudiante entendió bien los temas trabajados durante los primeros meses. Si quedaron dudas en operaciones, fracciones, propiedades, ecuaciones o resolución de problemas, es probable que esas dificultades aparezcan en los exámenes.
Por eso, revisar a tiempo los errores ayuda a evitar que el alumno llegue al tercer y cuarto bimestre con una base débil. La especialista sostiene que, con acompañamiento y hábitos adecuados, los escolares pueden mejorar su rendimiento y ganar más seguridad frente a esta materia.
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“Ver a los alumnos conectar las operaciones con su entorno y apasionarse por encontrar soluciones demuestra que, cuando cambiamos el enfoque metodológico, la matemática se vuelve viva y atractiva”, añade Caycho.
Cinco estrategias para ayudar a los escolares con matemáticas
A partir de su experiencia en aula, la docente del Colegio de la Inmaculada Jesuitas, plantea cinco recomendaciones para que los padres acompañen mejor a sus hijos antes de las evaluaciones. El objetivo no es sumar presión, sino ayudarlos a estudiar con método, practicar de forma constante y ganar confianza frente a los ejercicios.
1. Comprender antes que memorizar
La matemática no debería estudiarse como una lista de reglas sueltas. Antes de resolver un ejercicio, el estudiante necesita entender qué le están pidiendo y qué información tiene disponible.
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Para el día del examen, una ruta simple puede ayudar a ordenar el proceso: leer con calma el enunciado, subrayar los datos útiles, identificar la pregunta, elegir la operación adecuada, resolver y revisar si el resultado tiene sentido. Este orden evita que el alumno empiece a calcular sin haber entendido el problema.
2. Practicar todos los días, aunque sea por poco tiempo
No hace falta estudiar durante horas para avanzar. Dedicar entre 15 y 20 minutos diarios a resolver ejercicios ayuda a reforzar procedimientos básicos y a llegar con más seguridad a la evaluación.
La práctica breve y constante permite que el estudiante gane soltura con los temas ya trabajados. En primaria, plataformas como Khan Academy y Matific pueden servir para reforzar contenidos de manera lúdica. En secundaria, herramientas como GeoGebra y Desmos ayudan a visualizar conceptos, gráficos y demostraciones.
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3. Relacionar los números con situaciones reales
Cuando las matemáticas se conectan con la vida diaria, dejan de sentirse como fórmulas lejanas. Calcular descuentos, repartir porciones, medir espacios, comparar precios o revisar tiempos de traslado puede ayudar a que los estudiantes entiendan para qué sirve lo que aprenden.
Ese vínculo con situaciones concretas facilita la comprensión y reduce el bloqueo que aparece cuando el alumno intenta memorizar sin encontrar sentido. La práctica en casa no tiene que parecer una clase extra: también puede aparecer en conversaciones y actividades cotidianas.
4. Convertir el error en parte del aprendizaje
Equivocarse en matemáticas no significa que el estudiante “no sea bueno” para el curso. Revisar evaluaciones anteriores, identificar en qué paso apareció el error y volver a resolver el ejercicio puede ayudar más que repetir una fórmula sin entenderla.
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Este hábito permite reconocer si el problema estuvo en la lectura del enunciado, en la elección de la operación, en el cálculo o en un concepto previo que todavía no quedó claro. Detectar ese punto es lo que permite corregir.
5. Reforzar la confianza antes de la evaluación
La ansiedad puede bloquear incluso a estudiantes que han practicado. Por eso, el apoyo en casa también influye en cómo el alumno enfrenta un examen. Frases como “lee con calma”, “resuelve paso a paso” o “revisa antes de entregar” pueden ayudar más que aumentar la presión por la nota.
La confianza no reemplaza la práctica, pero sí permite que el estudiante use mejor lo que ya sabe. Un ambiente más tranquilo antes de la evaluación puede marcar diferencia, sobre todo en niños y adolescentes que se frustran rápido con esta materia.
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Qué hacer antes del examen
Antes de una evaluación bimestral, lo recomendable es revisar los temas con mayor dificultad, practicar ejercicios similares a los trabajados en clase y repasar errores de pruebas anteriores. También ayuda ordenar fórmulas, procedimientos y ejemplos en una hoja breve para estudiar sin saturarse.
La matemática no se mejora de un día para otro, pero sí puede reforzarse con pasos concretos: práctica diaria, revisión de errores, ejercicios bien explicados y acompañamiento sin presión excesiva. Para muchos escolares, ese cambio de rutina puede ser el primer paso para dejar de ver el curso como un problema imposible.
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