México no ve posibilidad de retomar relación diplomática con Perú pese a nuevo presidente

Ciudad de México, 6 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que hasta ahora no existen posibilidades de retomar las relaciones diplomáticas con Perú, pese a que esperaban una posición distinta del actual mandatario interino, José María Balcázar Zelada, y esperará al resultado de las próximas elecciones en el país suramericano.

“No hay hasta ahora (de retomar relaciones), nada que el actual presidente, que en algún momento pensamos que a lo mejor podía tener una posición distinta de restaurar la relación”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana recordó que fue el gobierno peruano quien rompió el vínculo bilateral en octubre de 2022, y que, aunque se esperaba un posible cambio de postura con el nuevo Gobierno peruano, “no hay hasta ahora nada”.

Asimismo, subrayó que la relación con la ciudadanía peruana se mantiene intacta.

“La relación con el pueblo peruano, esa continuará siempre", remarcó.

Sheinbaum reiteró además su respaldo al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien cumple una condena de 11 años y 5 meses de cárcel por rebelión, y a quien considera víctima de un proceso irregular.

“Hay un argumento muy claro del abogado y es: se necesitaba cierto número de votos para poderlo destituir. Y la votación fue menos que ese número de votos. En eso se basa principalmente su argumento. Es un argumento principalmente judicial, jurídico para poder liberar al presidente Castillo”, relató.

Por ello, insistió en que su Gobierno desea que el exmandatario sea "liberado, y pues que gane el pueblo siempre, que gane el pueblo.”

La mandataria también rechazó cualquier acusación de intervención mexicana en procesos políticos extranjeros, argumentada por Lima como razón para la ruptura de las relaciones diplomáticas.

“Negar contundentemente que nosotros financiemos ningún movimiento en ningún lugar del mundo. Nosotros tenemos relación con los pueblos y con los gobiernos de los países del mundo con los que tenemos relaciones diplomáticas”, apuntó.

Asimismo, Sheinbaum añadió, que las ideas de la Cuarta Transformación, como es conocido el movimiento político creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y continuado por su Gobierno, no pertenecen a un solo país.

La presidenta concluyó que, dado que Perú se encuentra en un proceso electoral, que concluye este 12 de abril con las elecciones presidenciales, México no emitirá opiniones sobre el escenario interno.

“Pienso que lo más importante, porque están en proceso electoral, (es) difícil opinar, es que gane el pueblo. Ese es nuestro deseo en cualquier lugar. Que ganen los pueblos. Que haya gobiernos que atiendan la necesidad de los pobres”, concluyó.

México y Perú han mantenido históricamente relaciones diplomáticas y comerciales relevantes dentro de América Latina, y ambos países forman parte de mecanismos regionales como la Alianza del Pacífico, aunque la cooperación bilateral se ha visto limitada desde la crisis política peruana de finales de 2022. EFE

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