América Latina

Ecuador y Perú coordinarán operaciones militares simultáneas en la frontera

Las acciones tipo “espejo” permitirán intervenciones simultáneas para enfrentar actividades ilícitas

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El operativo busca atacar la minería ilegal que se ha tomado 130 hectáreas de la zona protegida. (Ministerio de Defensa)
ILUSTRATIVA. Las operaciones conjuntas buscan combatir crímenes como la minería ilegal. (Ministerio de Defensa)

Las Fuerzas Armadas de Ecuador y Perú anunciaron la ejecución de operaciones coordinadas en la frontera común para enfrentar actividades ilícitas vinculadas con minería ilegal, narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y otros delitos transnacionales que operan en zonas limítrofes entre ambos países. La decisión fue adoptada durante reuniones bilaterales de alto nivel realizadas esta semana y forma parte de los compromisos establecidos dentro de los mecanismos permanentes de cooperación en materia de seguridad y defensa.

Las acciones contemplan la realización de operativos simultáneos a ambos lados de la frontera bajo la modalidad conocida como operaciones tipo “espejo”. Este mecanismo consiste en desplegar intervenciones coordinadas de manera paralela en territorio ecuatoriano y peruano con el propósito de impedir que organizaciones criminales se desplacen de un país a otro para evadir controles o continuar sus actividades ilícitas.

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El anuncio fue realizado luego de encuentros sostenidos entre autoridades militares y de defensa de ambos países, quienes evaluaron la situación de seguridad en la frontera y analizaron las principales amenazas identificadas en la zona. Las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación binacional frente al crecimiento de economías ilegales que operan en corredores fronterizos y regiones amazónicas compartidas.

Según la información difundida por los gobiernos de Ecuador y Perú, las operaciones estarán enfocadas principalmente en combatir la minería ilegal, una actividad que ha generado preocupación por sus impactos ambientales y por su vinculación con estructuras criminales que operan en zonas de difícil acceso. Los operativos también buscarán enfrentar redes relacionadas con el tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas, contrabando y otros delitos transnacionales.

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Los ministros de Defensa de Perú y Ecuador. (Ministerio de Defensa)
Los ministros de Defensa de Perú y Ecuador. (Ministerio de Defensa)

La frontera entre Ecuador y Perú tiene una extensión superior a los 1.500 kilómetros y atraviesa regiones andinas, amazónicas y costeras. Las características geográficas de estos territorios han sido señaladas por organismos de seguridad como factores que facilitan la movilidad de grupos criminales y dificultan las tareas de vigilancia permanente por parte de las autoridades.

Uno de los principales focos de atención será la minería ilegal que opera en sectores cercanos a la frontera. Autoridades de ambos países han advertido en distintas ocasiones que esta actividad genera deforestación, contaminación de fuentes hídricas y afectaciones a ecosistemas sensibles. Además, investigaciones oficiales han señalado que en varios casos estas operaciones mantienen vínculos con otras actividades ilícitas relacionadas con financiamiento criminal, tráfico de insumos y lavado de activos.

El narcotráfico constituye otra de las preocupaciones compartidas por ambos gobiernos. Informes de organismos de seguridad han identificado rutas utilizadas para el transporte de drogas a través de corredores amazónicos y zonas fronterizas. Las autoridades consideran que la coordinación binacional permitirá mejorar la capacidad de respuesta frente a organizaciones que operan en ambos lados de la frontera.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador y Perú informaron que los operativos incluirán intercambio de información, coordinación táctica y mecanismos permanentes de comunicación entre unidades desplegadas en terreno. También se prevé fortalecer la vigilancia en sectores considerados vulnerables frente a la presencia de actividades ilícitas.

El acuerdo forma parte del Plan de Trabajo Binacional 2025-2026, un instrumento mediante el cual ambos países han establecido acciones conjuntas en distintas áreas de cooperación. Dentro del componente de seguridad, las autoridades han priorizado el fortalecimiento de capacidades para enfrentar amenazas transnacionales que afectan a las poblaciones fronterizas.

Las operaciones tipo espejo han sido utilizadas anteriormente por distintos países de la región como una herramienta para combatir delitos que trascienden las fronteras nacionales. La lógica de este mecanismo consiste en evitar que las organizaciones criminales aprovechen los límites territoriales para refugiarse o reorganizarse mientras se desarrollan intervenciones de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades militares destacaron que la cooperación se realizará respetando plenamente la soberanía de cada Estado y en cumplimiento de los marcos jurídicos vigentes. Los operativos serán ejecutados por las fuerzas de seguridad de cada país dentro de sus respectivas jurisdicciones, aunque bajo esquemas de coordinación previamente acordados.

Además de las operaciones anunciadas, ambos gobiernos prevén fortalecer el intercambio de información sobre movimientos de organizaciones criminales, patrones de actuación, rutas utilizadas para actividades ilícitas y mecanismos de financiamiento detectados por los organismos de inteligencia. Las autoridades consideran que este flujo de información permitirá mejorar la identificación de amenazas y optimizar las respuestas institucionales.

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