Más de 3,500 estudiantes del distrito más populoso del Perú ya cocinan con uno de los energéticos más valiosos del mundo

La iniciativa de BonoGas se ampliará este año a 15 instituciones de la UGEL-5 con financiamiento del Fondo de Inclusión Social Energético.

El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), a través de su programa BonoGas, inauguró la conexión al servicio de gas natural en las instituciones educativas Bicentenario N.° 109 Inca Manco Cápac y N.° 100 Santa Elizabeth en San Juan de Lurigancho.

Esta medida permitirá que más de 3,500 estudiantes tengan acceso a una fuente de energía segura y continua para la preparación diaria de sus alimentos, modernizando la infraestructura educativa de ambos colegios bajo estándares internacionales. El FISE cubrió íntegramente el costo de la instalación, de modo que los planteles solo asumen el consumo mensual.

Ricardo Redhead, director ejecutivo del FISE, explicó: “El propósito de nuestro programa es eliminar barreras para que instituciones públicas puedan acceder a una energía más económica, limpia y segura”.

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El financiamiento, detalló, no requiere devolución y está orientado a fortalecer la infraestructura y los servicios escolares, haciendo posible la inclusión energética en comunidades educativas de Lima y otras regiones.

El financiamiento del FISE para conexiones de gas natural alcanza a 926 colegios públicos del país, de los cuales 655 están en Lima.

Expansión del programa y beneficios para el sector educativo

Con estas dos nuevas conexiones, ya suman cuatro Escuelas Bicentenario en San Juan de Lurigancho beneficiadas por el programa, que proyecta llegar a 15 instituciones de la UGEL-5 en los próximos meses.

A nivel nacional, 926 colegios públicos cuentan con gas natural financiado por el FISE, de los cuales 655 están en Lima. El programa ha superado las 1.7 millones de conexiones residenciales y sociales en todo el país.

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El uso de gas natural permite reducir los costos operativos, mejora la seguridad y garantiza la continuidad del servicio alimentario escolar.

El FISE cubre el costo total de la conexión de gas natural y las escuelas asumen únicamente el consumo mensual del servicio.

El Viceministro de Energía y Minas, Marco Eric Agama Rodríguez, destacó el convenio entre el FISE y TECSUP para potenciar las Aulas de Educación para el Trabajo, y anunció la próxima conexión de la IE Francisco Bolognesi Cervantes en el distrito.

La inauguración contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Energía y Minas, el FISE, la UGEL-5, representantes de los colegios, la empresa CALIDDA, y el Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP).

Durante la ceremonia, los asistentes realizaron el encendido simbólico de la primera conexión y compartieron una comida preparada con gas natural junto al personal encargado del servicio alimentario.

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FISE, BonoGas y el acceso a energía limpia para todos

El FISE es un programa estatal administrado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que busca cerrar las brechas de acceso a la energía en sectores urbanos y rurales vulnerables.

Entre sus iniciativas clave destacan el Vale de Descuento para la compra de balones de gas GLP (S/ 20 para familias vulnerables y S/ 43 para comedores populares, ollas comunes y colegios) y el BonoGas, que financia total o parcialmente la instalación de gas natural en hogares, pequeñas empresas e instituciones sociales.

Ricardo Redhead afirmó que el programa BonoGas busca eliminar barreras para que las instituciones públicas accedan a una energía más económica, limpia y segura.

BonoGas cubre la conexión desde la red externa hasta la vivienda o local, así como la instalación interna de hasta tres puntos (cocina, terma, secadora). El financiamiento es a costo cero, sin intereses ni cuota inicial, y puede devolverse en cuotas accesibles a través del recibo mensual de gas. Esta política pública busca facilitar el acceso a una energía más económica, limpia y segura para todos.

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El FISE reafirma así el compromiso del Estado de impulsar la inclusión energética, fortalecer las condiciones de aprendizaje y bienestar de estudiantes, docentes y personal educativo, y contribuir a la modernización e integración de los servicios públicos.