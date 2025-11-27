Jackson Mora denuncia violento desalojo en su casa de Surco: “Entraron con armas y amenazaron a mi familia”

Peleadores del ‘Team Mora’ afirman haber sido encañonados durante el desalojo; el exaliado Rudy Gavidia niega uso de armas. Jackson responde desde Argentina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La madrugada del 25 de noviembre se convirtió en una escena de tensión extrema para la familia de Jackson Mora, cuyos ocupantes en la casa de Surco denunciaron haber sido víctimas de un violento desalojo ejecutado, según aseguran, por sujetos armados que irrumpieron sin previo aviso.

La situación, marcada por gritos, destrozos y miedo, dejó un impacto profundo en quienes se encontraban dentro de la vivienda, incluyendo al hijo menor de la hermana del peleador.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los hechos ocurrieron cuando varios de los peleadores del team de Jackson, descansaban en el interior del inmueble, utilizado también como espacio de entrenamiento y residencia temporal para deportistas que llegan de provincia o del extranjero.

Propiedad en litigio

Uno de ellos, Wilder Sánchez, relató con una mezcla de indignación y desconcierto lo que vivió esa madrugada: “Estábamos adentro durmiendo cuando de pronto, bum, bum, empieza a sonar todo. ¡Pa! Y me levanto yo. Mis compañeros también se levantaron de la cama. Nos quedamos ahí llamando al ciento cinco. Amenazaron ahí a la gente que vive adentro, nos encañonaron a todos, nos sacaron, nos botaron. Nosotros somos peleadores y fácilmente podríamos haber peleado, pero no peleamos porque estábamos encañonados”, relató todavía afectado.

Otro de los jóvenes agregó que los sujetos habrían esperado a que Jackson Mora no estuviera para ingresar: “Estos tipos se metieron en la madrugada a sacarnos de la casa. Esperaron que no esté el profesor para que se metan a una casa que supuestamente es de ellos. Han venido con sus matones”, señaló mientras en su voz se mezclaba frustración e impotencia.

El trasfondo del conflicto es conocido. La casa que Jackson mostraba frecuentemente como suya en redes sociales se encuentra actualmente en disputa legal entre él y su exsocio y examigo Roberto Romaña, quien asegura ser el verdadero propietario del predio. A través de su representante, Jean Carlos Saucedo, Romaña ha solicitado públicamente a Mora que abandone el inmueble.

Jackson Mora viajó a Argentina

Aprovechando que Jackson se encuentra en Argentina, los supuestos enviados llegaron para ejecutar lo que, según denuncian los ocupantes, fue un desalojo ilegal y violento.

Pero el momento más duro lo vivió Noelia Mora, hermana del peleador, quien aseguró que su hijo de 14 años fue directamente amenazado con un arma de fuego. Entre lágrimas y rabia contenida, denunció: “Hoy entraron delincuentes a la casa. Me llamaron a las cinco y media de la mañana la señora que cuida a mi hijo y me contó que habían entrado con armas, que han apuntado a mi hijo y le dijeron: ‘Ah, tú eres el sobrino de Jackson Mora’. Mi hijo es menor, tiene catorce años. Ella lo abrazó y solo atinó a decir: ‘Por favor, no lo toquen, es mi hijo, es mi hijo’. Y a empujones los han sacado. Han destrozado mi casa, han roto todo. No es la forma”.

Las imágenes registradas en video muestran a un sujeto con pasamontañas trepando para romper las cámaras de seguridad, así como otros destruyendo partes de la casa y desconectando la cerca eléctrica. “Mira cómo se están bajando una cámara… rompieron eso, bajaron, lo apagaron y cercaron la cerca eléctrica”, narró uno de los afectados.

En medio del caos, Rudy Gavidia —expeleador del equipo de Jackson y ahora alineado con Roberto de Romaña— habría sido parte del grupo que ingresó al inmueble. Sin embargo, él niega totalmente el uso de armas: “No nos hemos metido. Nosotros hemos abierto la puerta con llave y hemos sacado a los chicos porque Jackson ha abandonado la casa. No había ni un arma. Todo ha sido pacíficamente. Nosotros somos deportistas”, afirmó.

Las declaraciones contrastan radicalmente con los testimonios de los ocupantes, quienes mostraron imágenes de sus pertenencias tiradas en cajas en la calle, ropa perdida y documentos desaparecidos. “Mi ropa está adentro, mi pasaporte, mi cédula… ya pedí que me dejen entrar y me dicen que no van a sacar nada”, denunció uno de los peleadores. Otro expresó que una cámara valorizada en ochocientos soles desapareció y que incluso una computadora habría sido destruida.

Mientras tanto, Jackson Mora permanece en Argentina, donde fue visto horas antes del incidente en el aeropuerto junto a su pareja. Desde allá, se pronunció indignado: “Sé que esa casa tiene un litigio, una pelea, pero nunca me llegó una carta notarial, nunca una notificación. Esto es usurpación agravada, es un delito grave, con armas, con gente que no sé quiénes son. Sin un mandato judicial, romper tu casa es un delito. Estoy con las manos atadas porque no estoy allá. Si estuviera, créeme que esto no hubiese pasado”, dijo con evidente molestia.

Jean Carlos Saucedo, quien acusó anteriormente a Jackson de pertenecer a una organización criminal, pasó varias horas en la comisaría de Surco junto a los abogados de ambas partes, mientras que Gavidia y su gente permanecieron resguardando la vivienda, impidiendo el ingreso de los peleadores desalojados.

Magaly Medina le advierte a Jackson Mora que si no hay documentos de la casa, la ley no lo ampara

Dentro de la fuerte cobertura mediática generada, la periodista Magaly Medina ofreció un comentario editorial que aportó otra perspectiva al conflicto. Su análisis se centró en la disputa entre los exsocios y en la forma irregular en que suelen procederse los desalojos extrajudiciales en el país.

“Es un conflicto entre exsocios, examigos que se han peleado. Él entrenaba ahí a boxeadores de otros países y de provincias. Según nos dijo Jackson, esa casa la tiene en posesión hace 18 años, él pagaba la luz y las remodelaciones. Pero cuando no hay acuerdo, tienen que ir al Poder Judicial, y eso demora años. Mientras tanto, los propietarios dicen que esa vivienda se devalúa”, explicó.

Magaly también señaló el lado legal del asunto: “A Jackson le han puesto todas sus cosas afuera. Él no tiene un papel que diga que es el propietario. Por más que haya pagado remodelaciones o servicios, no es su propiedad. Si no hay documento, la ley no lo ampara”.

