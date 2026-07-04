Perú

Docente regresó a su comunidad para rescatar el iskonawa, una lengua originaria con apenas 22 hablantes

El Ministerio de Educación oficializó el alfabeto del iskonawa en 2018, una medida que permitió desarrollar materiales educativos para promover su preservación

Guardar
Google icon
Docente regresó a su comunidad para rescatar el iskonawa, una lengua originaria con apenas 22 hablantes. (Foto: Agencia Andina)
Docente regresó a su comunidad para rescatar el iskonawa, una lengua originaria con apenas 22 hablantes. (Foto: Agencia Andina)

Con apenas 22 hablantes registrados, el iskonawa es una de las lenguas originarias del Perú con mayor riesgo de desaparecer. Frente a este escenario, una docente decidió volver a la comunidad donde nació para impulsar su enseñanza entre niños de primaria y contribuir a la preservación de un patrimonio cultural que ha pasado de generación en generación.

Se trata de Gesica Pérez Rodríguez, de 34 años, quien ejerce como maestra en la institución educativa de la comunidad nativa de Chachibai, en la región Ucayali. Su labor consiste en enseñar el idioma heredado de sus padres y promover que las nuevas generaciones recuperen una lengua que durante años perdió presencia entre los más jóvenes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información difundida por Andina, la docente considera que cada clase representa una oportunidad para fortalecer la identidad cultural de su pueblo y evitar que el iskonawa desaparezca. Su trabajo se desarrolla en una escuela de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), donde combina el aprendizaje del idioma con contenidos relacionados con la historia y los conocimientos ancestrales de la comunidad.

Gesica Pérez volvió a Ucayali para enseñar el iskonawa y evitar que desaparezca. (Foto: Agencia Andina)
Gesica Pérez volvió a Ucayali para enseñar el iskonawa y evitar que desaparezca. (Foto: Agencia Andina)

Lengua en riesgo de desaparecer

El iskonawa pertenece a la familia lingüística pano y se habla principalmente en las cuencas de los ríos Callería, Utiquinia, Shesha y Abujao, en la región Ucayali. Según la información difundida por Andina, actualmente solo cuenta con 22 hablantes, entre adultos, jóvenes y niños, lo que lo ubica entre las lenguas indígenas más vulnerables del país.

PUBLICIDAD

Como parte de las acciones para su preservación, el Ministerio de Educación oficializó en 2018 el alfabeto del iskonawa, conformado por 18 grafías: cuatro vocales y catorce consonantes. Este reconocimiento permitió avanzar en la elaboración de materiales educativos y fortalecer la enseñanza del idioma en las escuelas interculturales bilingües.

Gesica aprendió la lengua desde su infancia gracias a sus padres, Elizabeth y José, ambos integrantes del pueblo iskonawa. Ese aprendizaje familiar se convirtió, con el paso de los años, en la base de su compromiso por transmitir el idioma a nuevas generaciones.

Con solo 22 hablantes, el iskonawa encuentra una aliada en una docente que volvió a su comunidad. (Foto: Difusión)
Con solo 22 hablantes, el iskonawa encuentra una aliada en una docente que volvió a su comunidad. (Foto: Difusión)

Maestra de su comunidad

La vocación de Gesica nació cuando era niña y observaba a su profesora contar historias en el aula. Aquellas experiencias despertaron su interés por convertirse en docente y compartir el conocimiento con otros niños.

En declaraciones recogidas por Andina, recordó que la oficialización del alfabeto iskonawa en 2017 la motivó a estudiar Educación Primaria Intercultural Bilingüe en la Universidad Intercultural de la Amazonía (UNIA), gracias a una de las becas disponibles para la etapa preuniversitaria.

“Me decidí por esta carrera porque creo que así puedo rescatar, revitalizar, revivir y visibilizar mi lengua materna y su cultura”, afirmó la docente al explicar las razones que la llevaron a elegir esa especialidad.

Regreso para enseñar a nuevas generaciones

Tras culminar sus estudios universitarios en 2024, Gesica inició su experiencia profesional en una institución educativa de Pucallpa. Sin embargo, su objetivo siempre fue regresar a Chachibai, donde todavía existen familias que conservan parte del idioma de sus ancestros.

Ese propósito se concretó en 2025, cuando la Institución Educativa N.° 65224, identificada como escuela EIB de revitalización cultural y lingüística en lengua iskonawa, abrió una plaza docente. Luego de aprobar la evaluación de dominio de la lengua originaria, obtuvo el puesto y retornó a su comunidad.

Actualmente enseña a un grupo de alumnos de primaria mediante cartillas ilustradas, relatos tradicionales y actividades que incorporan el uso cotidiano del idioma, buscando que los niños no solo aprendan vocabulario, sino que también fortalezcan su vínculo con la cultura de su pueblo.

Escuela preserva la identidad cultural

Además de las sesiones de aprendizaje, la docente promueve que el iskonawa sea utilizado fuera del aula, involucrando a las familias y a la comunidad en el proceso de revitalización lingüística.

“La revitalización de una lengua requiere su desarrollo en la escuela, en la casa, en la chacra y en todo lugar para que los niños se sientan orgullosos de la herencia que les dejaron sus abuelos y de ser iskonawas”, sostuvo en declaraciones difundidas por Andina.

Su experiencia refleja el papel que cumplen los docentes de Educación Intercultural Bilingüe en la conservación de las lenguas originarias del Perú, especialmente aquellas que cuentan con un número reducido de hablantes y cuya continuidad depende de que las nuevas generaciones las aprendan y las incorporen a su vida cotidiana.

Temas Relacionados

Día del MaestroDocenteIskonawaMineduperu-noticias

Más Noticias

Antonio Rizola reveló que clubes rechazan participación de Perú Sub 19 en Liga Peruana de Vóley

El entrenador brasileño busca impulsar el crecimiento del voleibol peruano en las principales competencias locales

Antonio Rizola reveló que clubes rechazan participación de Perú Sub 19 en Liga Peruana de Vóley

Anastasia Iamachkine pone fin a su carrera profesional tras una trayectoria con títulos y notables actuaciones en individuales y dobles

La ex tenista nacional puede presumir en su vitrina una medalla de bronce panamericana, una de plata bolivariana, cuatro títulos junior individuales y seis en dobles; y cuatro títulos ITF en ’singles’

Anastasia Iamachkine pone fin a su carrera profesional tras una trayectoria con títulos y notables actuaciones en individuales y dobles

Christian Cueva responde si obsequió camioneta a Pamela Franco y asegura: “No soy duro para los regalos”

El futbolista descartó haber obsequiado la camioneta por los 38 años de la cantante, aunque defendió su disposición a regalar: “No soy duro para los regalos”

Christian Cueva responde si obsequió camioneta a Pamela Franco y asegura: “No soy duro para los regalos”

Admisión 2027 en la Marina de Guerra: todo lo que debes saber para postular a la Escuela Naval del Perú

El proceso de admisión para la Escuela Naval abrió inscripciones hasta el 14 de agosto. Conoce los requisitos, beneficios, costos y pasos para convertirte en oficial de la Marina de Guerra del Perú

Admisión 2027 en la Marina de Guerra: todo lo que debes saber para postular a la Escuela Naval del Perú

Cuatro egresadas y docentes de San Marcos en la lista de las 50 mujeres más poderosas del Perú, según ranking Forbes

Las seleccionadas han desarrollado trayectorias internacionales en campos como la exploración espacial, la biología y la literatura contemporánea

Cuatro egresadas y docentes de San Marcos en la lista de las 50 mujeres más poderosas del Perú, según ranking Forbes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta EN VIVO: minuto a minuto de la ceremonia y últimas noticias de la transición de gobierno en Perú

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta EN VIVO: minuto a minuto de la ceremonia y últimas noticias de la transición de gobierno en Perú

Keiko Fujimori da su primer discurso como presidenta electa: “Hoy comienza una nueva etapa para el Perú”

Presidenta electa, Keiko Fujimori, habilita nuevas cuentas de redes oficiales

Keiko Fujimori es oficialmente la próxima presidenta del Perú: lo que deberá hacer en los próximos días antes de asumir el mando

JNE rechazó el último intento de Roberto Sánchez con el que buscaba evitar la proclamación de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva responde si obsequió camioneta a Pamela Franco y asegura: “No soy duro para los regalos”

Christian Cueva responde si obsequió camioneta a Pamela Franco y asegura: “No soy duro para los regalos”

Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina tras calificarla de ‘criminal’: “Yo ya llegué a mi límite”

Detienen a Jackson Mora y lo acusan de integrar una banda criminal: “Los arquitectos del fraude”

Kevin Díaz asegura que está soltero en ‘Esto es Guerra’ y reaviva dudas sobre su vínculo con Onelia Molina

Jackson Mora y la pena de prisión que pide la Fiscalía por presunta integración a “Los Arquitectos del Fraude”

DEPORTES

Antonio Rizola reveló que clubes rechazan participación de Perú Sub 19 en Liga Peruana de Vóley

Antonio Rizola reveló que clubes rechazan participación de Perú Sub 19 en Liga Peruana de Vóley

Anastasia Iamachkine pone fin a su carrera profesional tras una trayectoria con títulos y notables actuaciones en individuales y dobles

Gonzalo Bueno vuelve al polvo de ladrillo con la mira puesta en recuperar terreno en el Challenger de Braunschweig

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV confirmado del clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Dónde ver Colombia vs Ghana HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026