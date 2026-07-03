Perú

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

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El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este sábado, 04 de julio es:

Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a chubascos.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 28ºC mientras que la mínima de 19ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

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El estado del tiempo más común en Tarapoto

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

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La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

Tarapoto, el lado más turístico de Perú

Terapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Terapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

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