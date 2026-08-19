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Clima en Piura: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 19 de agosto

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
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Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante:el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

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En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Piura este miércoles 19 de agosto:

El clima para este miércoles 19 de agosto en Piura alcanzará los 33.0 grados, mientras que la temperatura mínima será de 19.6 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 11.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 7%, con una nubosidad del 20%, durante el día; y del 14%, con una nubosidad del 22%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 20.4 kilómetros por hora en el día y los 14.8 kilómetros por hora por la noche.

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La predicción del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la línea fronteriza con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde se presenta más variedad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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