Método 50/30/20: así deberías dividir tu sueldo mínimo para ahorrar y cubrir tus gastos

Un trabajador peruano de aproximadamente 30 años organiza su presupuesto mensual, revisa billetes de soles y utiliza herramientas financieras en un ambiente de hogar moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dividir el sueldo en tres bloques fijos antes de gastar un solo sol: esa es la premisa del método 50/30/20, una regla de finanzas personales que propone distribuir los ingresos mensuales netos en necesidades, deseos y ahorro para ordenar el presupuesto sin necesidad de planillas complejas ni conocimientos financieros avanzados. Con la Remuneración Mínima Vital (RMV) de Perú fijada en S/1.130 desde enero de 2025, la fórmula tiene una aplicación directa y concreta para millones de trabajadores peruanos.

El método fue popularizado por la senadora y profesora de Harvard Elizabeth Warren y su hija Amelia Warren Tyagi en el libro All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan, publicado en 2005. Su principio central invierte la lógica habitual del ahorro: en lugar de guardar lo que sobra al final del mes, el trabajador descuenta primero el porcentaje destinado al futuro y administra el resto. La operación matemática que propone es: ingresos menos ahorro igual a gastos disponibles, y no al revés.

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La base de cálculo siempre parte del ingreso neto, es decir, el dinero que efectivamente ingresa al bolsillo después de descuentos por aportes al sistema de pensiones —ya sea la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)— y otros descuentos de ley. Para un trabajador que percibe la RMV, ese monto neto de referencia se ubica alrededor de S/983 en el sistema ONP, según datos de SueldoJusto.pe.

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¿Cómo debes dividir el sueldo mínimo peruano?

Aplicado a la RMV neta de S/983, el método arroja tres bloques de gasto mensuales:

50% para necesidades (S/491,50): alquiler o cuota de vivienda, alimentación, transporte al trabajo, servicios básicos como agua, luz e internet, y los pagos mínimos de deudas vigentes. Son los gastos sin los cuales no es posible funcionar en el día a día.

30% para deseos (S/294,90): salidas a restaurantes, entretenimiento, plataformas de streaming, ropa no esencial, viajes o cualquier gasto que mejore la calidad de vida pero no sea indispensable para subsistir.

20% para ahorro e inversión (S/196,60): fondo de emergencia, pago adicional de deudas para reducir intereses, o depósito en una cuenta de ahorro separada de la cuenta corriente habitual.

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Para sueldos más altos, los porcentajes se mantienen y las cifras escalan. Un trabajador con un ingreso neto de S/2.500 destinaría S/1.250 a necesidades, S/750 a deseos y S/500 al ahorro mensual.

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La categoría más difícil de respetar en el contexto peruano es la primera. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estima que la RMV cubre aproximadamente el 60% de la canasta básica familiar, lo que significa que para muchos hogares con un solo ingreso mínimo, el 50% destinado a necesidades puede resultar insuficiente. En esos casos, los especialistas recomiendan ajustar los porcentajes de forma temporal —por ejemplo, 60/20/20— y fijar como meta progresiva acercarse a la distribución original.

El ahorro es fundamental para afrontar situaciones inesperadas.

Paso a paso para empezar

Antes de aplicar la regla, el primer paso es revisar los extractos bancarios de los últimos dos o tres meses para clasificar cada gasto en una de las tres categorías. Ese ejercicio suele revelar que varios gastos considerados “necesidades” son en realidad deseos, como suscripciones a aplicaciones o pedidos frecuentes por delivery.

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El segundo paso es separar físicamente el dinero. Los expertos en finanzas personales sugieren abrir una cuenta de ahorros distinta a la cuenta principal y transferir el 20% destinado al ahorro el mismo día en que se recibe el sueldo, antes de realizar cualquier otro gasto. Esa automatización elimina la tentación de postergar el ahorro para el final del mes, cuando con frecuencia ya no queda nada que guardar.

La regla no exige perfección mensual, sino consistencia a lo largo del tiempo. Meses con gastos extraordinarios —una enfermedad, una reparación del hogar, el inicio del año escolar— pueden alterar temporalmente los porcentajes. Lo que los especialistas enfatizan es que, en promedio, la distribución debe tender hacia esos tres bloques. Revisarla cada trimestre permite detectar desviaciones antes de que se conviertan en hábitos difíciles de revertir.

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Una joven peruana organiza sus gastos mensuales y clasifica documentos financieros en un entorno doméstico que indica gestión económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Límites y adaptaciones del método

El método 50/30/20 no es una fórmula universal. Su aplicación plena resulta más accesible para trabajadores con ingresos por encima del promedio, dado que quienes ganan la RMV o cerca de ella enfrentan una presión estructural sobre el bloque de necesidades que dificulta respetar el 50%. En esos casos, la recomendación de los especialistas es comenzar con un ahorro menor —incluso del 5% o 10%— e incrementarlo de forma gradual a medida que el ingreso crece o los gastos fijos se reducen.

Tampoco distingue entre tipos de ahorro, lo que puede ser una limitación para quienes tienen deudas con tasas de interés altas. En esos escenarios, destinar una parte del 20% a amortizar esas deudas antes de constituir un fondo de emergencia puede generar un mayor beneficio financiero neto. La flexibilidad del método radica precisamente en que los porcentajes son una guía de partida, no una regla inamovible.

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