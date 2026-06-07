Segunda vuelta 2026: Embajador de EE.UU. supervisa votación en Lima y llama a defender la democracia peruana

Embajador de EE.UU asistió a local de votación para supervisar el proceso electoral.

La presencia del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, llamó la atención de propios y extraños durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026, celebradas este domingo 7 de junio.

Como parte de la misión de observación internacional, el diplomático llegó al colegio Melitón Carvajal en el distrito de Lince, uno de los puntos de mayor afluencia de votantes en la capital.

Allí, Navarro no solo destacó la importancia de la participación ciudadana, sino que también subrayó el compromiso de su país con la transparencia del proceso electoral peruano.

Según manifestó, la democracia es frágil y que el voto es el instrumento esencial para fortalecerla. Animó a los peruanos a acudir a las urnas y recordó que el derecho al sufragio representa una oportunidad para decidir el rumbo del país.

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“Hoy es el día para ejercer un voto sagrado”, señaló el embajador, quien reiteró que la autodeterminación corresponde únicamente al pueblo peruano.

Mientras se desarrollaba la jornada, el diplomático remarcó que la labor de los observadores internacionales apunta a acompañar y dar confianza a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho. “Estamos aquí para atestiguar la transparencia y asegurar que todo transcurra conforme a lo previsto”, aseguró Navarro, en declaraciones recogidas en el lugar.

La visita de Bernie Navarro al local de votación se inscribe dentro de una estrategia de apoyo al sistema democrático peruano, tal como lo establece la Constitución. “Para Estados Unidos, la autodeterminación del Perú pertenece únicamente a los peruanos”, afirmó el embajador, reforzando la posición de respeto a la soberanía nacional.

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Embajador de EE.UU asistió a local de votación para supervisar el proceso electoral.

Observadores estadounidenses

El acompañamiento internacional no se limitó a la capital. Observadores de Estados Unidos fueron desplegados en seis regiones del país, según confirmó la embajada. Hasta el cierre de la mañana, no se reportaron incidencias graves ni irregularidades, de acuerdo con los informes preliminares de la misión diplomática.

Este despliegue responde a una práctica habitual en procesos electorales relevantes en América Latina, donde la cooperación internacional busca fortalecer la confianza pública.

El colegio Melitón Carvajal, ubicado en Lince, fue uno de los escenarios observados por la delegación norteamericana. Allí, miles de electores acudieron desde temprano, formando largas filas para cumplir con su deber cívico. La seguridad y la organización del proceso fueron monitoreadas tanto por autoridades locales como por los equipos de observación internacional.

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Navarro resaltó que el despliegue de observadores busca transmitir tranquilidad y asegurar que los comicios se desarrollen bajo estándares de legalidad y transparencia. Recordó que la labor de los observadores incluye recorrer mesas, dialogar con ciudadanos y recabar información sobre el flujo de la jornada electoral.

En palabras del propio embajador, “estamos aquí para apoyar el sistema que eligió el pueblo de Perú para sí mismo”, reiterando la voluntad de los Estados Unidos de acompañar el proceso democrático en calidad de observadores, sin interferir en la decisión soberana de la ciudadanía.

La participación de observadores internacionales y la presencia de representantes diplomáticos en los centros de votación reflejan el interés global en el desarrollo de elecciones libres y transparentes en Perú.

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