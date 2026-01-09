Colombia

Gondwana confirma su regreso a Bogotá con un concierto en 2026

El formato de boletería escalonada y acceso solo para adultos propone una experiencia diferente a las presentaciones anteriores

La agrupación chilena ofrecerá un recital exclusivo para adultos en Lourdes Music Hall, donde las puertas abrirán a las ocho de la noche y la presentación empezará a la siguiente hora, de acuerdo con los organizadores - lourdesmusichall

El grupo Gondwana regresa a Bogotá con un concierto el 18 de abril de 2026. El evento tendrá lugar en Lourdes Music Hall, con apertura de puertas a las 8:00 p. m. y el inicio del espectáculo a las 9:00 p. m.

El acceso será exclusivamente para mayores de 18 años. La sede se encuentra en la carrera 13 No. 64-56 de la capital colombiana.

La boletería está disponible en dos etapas y ofrece localidades General y VIP. En la primera etapa, la entrada General tiene un costo de $106.000, más un cargo de $16.398 por servicio e impuestos. La opción VIP cuesta $136.000 y los cargos adicionales suman $21.039.

En la segunda etapa, los precios aumentan a $126.000 para General y $156.000 para VIP, con cargos de $19.492 y $24.133 respectivamente. Todos los precios incluyen los cargos mencionados, y las localidades estarán disponibles hasta agotar existencias.

Los asistentes podrán elegir entre diferentes precios de entradas generales y VIP, con cargos por servicio e impuestos incluidos, los cuales variarán según la fecha en que se adquieran y hasta agotar existencias - crédito captura de pantalla / X

El ingreso se organiza por orden de llegada según la localidad seleccionada al comprar la entrada. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 323 809 7043. Las entradas se adquieren únicamente a través del enlace oficial que facilitan los organizadores.

La ubicación final dentro del recinto dependerá tanto de la hora de llegada como del tipo de localidad comprada.

El Festival Ondas 2026 anuncia su debut en Bogotá con ciclo de conciertos y propuesta multisensorial

El Festival Ondas 2026 debutará en Bogotá con una propuesta que integra música en vivo y una experiencia gastronómica multisensorial en el parque Metropolitano Simón Bolívar, entre el 13 y el 22 de febrero de 2026.

La organización ha confirmado que la nómina encabezada por Ivy Queen, The Cardigans y Arde Bogotá aún sumará nuevas figuras, anticipando que la expectativa por el anuncio de artistas adicionales incrementa el atractivo para asistentes interesados tanto en presentaciones individuales como en participar en todo el ciclo, según informó la productora Last Tour América.

ivy Queen, The Cardigans, Arde Bogotá, Justin Quiles y jerry Rivera, son algunos de los protagonistas confirmados para el Festival Ondas en 2026, - crédito Last Tour América

Como novedad respecto a los festivales masivos convencionales, Ondas adopta el formato de ciclo: no concentra a decenas de artistas en jornadas continuadas, sino que ofrece seis fechas con uno o dos protagonistas por noche.

Esta configuración, según explicó Last Tour América al medio Infobae, busca una experiencia más próxima entre público y artista y evita la saturación propia de eventos de gran escala.

La diversidad musical y la curaduría incluyente delinean el cartel: el 13 de febrero marcará el inicio con dos referentes del género urbano de diferente generación, Ivy Queen y Villano Antillano.

El día siguiente subirán al escenario The Cardigans, grupo sueco que consolidó su popularidad en los 90 con éxitos como “Lovefool” y “My Favourite Game”, y que espera ampliar la convocatoria tras su paso exitoso por Colombia en 2025.

El Parque Simón Bolívar será sede del evento que hará su debut en la agenda de conciertos del país - crédito Salsa al Parque

El 19 de febrero la atención virará hacia el rock hispanohablante con los españoles Arde Bogotá y los argentinos Silvestre y la Naranja, ambos en pleno ascenso regional. El 20 de febrero será el turno del urbano con Justin Quiles y Ovy on the Drums. La noche del 21 de febrero estará dedicada a Jerry Rivera, y el 22 de febrero el festival concluirá con una edición especial de Encanto, espectáculo basado en la película animada de Disney y la cultura colombiana.

La gastronomía tendrá un papel central en cada jornada, con menús y bebidas diseñados en sintonía con el carácter de los conciertos, siguiendo la premisa de sinestesia musical que la organización hizo pública. Los organizadores destacaron ante Infobae que la prioridad será la calidad del disfrute, la sostenibilidad y la inclusión.

Las entradas diarias están a la venta desde el jueves 16 de octubre de 2025 a las 10:00 a. m. Se habilitará además una lista de espera que permitirá acceder a precios preferenciales de preventa y novedades sobre los eventos específicos.

El festival subraya su política de accesibilidad: para cada jornada pueden aplicar condiciones particulares de edad y acceso, recomienda consultar previamente los detalles y se compromete a proporcionar facilidades para personas con movilidad reducida o necesidades especiales.

