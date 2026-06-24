Sismo de magnitud 6.9 frente a Japón activa monitoreo en el Pacífico: esto informó la Marina de Guerra sobre un posible tsunami en Perú

En las últimas horas, un fuerte terremoto registrado frente a las costas de Japón activó los protocolos de monitoreo de organismos científicos y marítimos encargados de evaluar posibles riesgos para los países del océano Pacífico.
La ocurrencia de eventos sísmicos en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico mantiene la atención de instituciones dedicadas al estudio de fenómenos geológicos. La rápida difusión de información técnica permite a las autoridades determinar si existe peligro de tsunami y emitir reportes oficiales para la población.
En este contexto, organismos especializados de Perú informaron sobre las características de un sismo de magnitud considerable ocurrido en territorio japonés. Los reportes preliminares permitieron descartar riesgos para las costas sudamericanas, mientras se mantuvo el seguimiento de la actividad sísmica registrada en la zona del epicentro.
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Sismo de magnitud 6.9 se registró frente a la costa de Japón
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que un sismo de magnitud 6.9 Mw ocurrió el 24 de junio de 2026. Según el reporte oficial, el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al este-noreste de Kuji, en la región de Tohoku.
La entidad precisó que el movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 51,71 kilómetros. Los datos fueron proporcionados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), organismo que monitorea la actividad sísmica a nivel mundial.
De acuerdo con la información difundida, el evento ocurrió a las 7:30 de la mañana del 25 de junio en Japón, equivalente a las 5:30 de la tarde del 24 de junio en Perú. El reporte también indicó una intensidad máxima de 6+ en la escala japonesa Shindo.
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Tras la evaluación de las características del terremoto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado en el que señaló: “NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO”.
La entidad marítima sostuvo que el sismo no reúne las condiciones necesarias para provocar alteraciones significativas en el nivel del mar que representen una amenaza para la costa peruana.
Diferencias entre temblor y terremoto
Aunque los términos terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico poseen el mismo significado desde el punto de vista técnico, su uso cotidiano suele presentar diferencias.
Según la explicación difundida por organismos de gestión del riesgo, la palabra terremoto suele utilizarse cuando un sismo provoca víctimas o daños severos en edificaciones e infraestructura. En cambio, el término temblor suele emplearse para describir eventos que no ocasionan afectaciones importantes.
Más allá de la denominación utilizada, las autoridades recuerdan que toda actividad sísmica requiere preparación y conocimiento de las medidas de seguridad recomendadas para reducir riesgos.
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Recomendaciones de Indeci ante un evento sísmico
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda identificar previamente las zonas seguras dentro de viviendas, centros de trabajo y espacios públicos. También aconseja contar con una mochila de emergencia y participar en simulacros organizados por las autoridades locales.
La entidad considera importante que las familias conozcan las medidas básicas de protección y que los menores reciban orientación sobre cómo actuar durante una emergencia. Asimismo, recomienda evaluar el estado estructural de las viviendas mediante profesionales especializados.
Durante un sismo, Indeci señala que resulta fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos susceptibles de caer, y dirigirse hacia espacios seguros. La institución también recomienda evitar el uso de ascensores y limitar las llamadas telefónicas para no saturar las redes de comunicación.
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Después del movimiento telúrico, la entidad aconseja verificar posibles fugas de gas, prestar ayuda a las personas afectadas y mantenerse alerta ante eventuales réplicas. Además, recuerda que quienes se encuentren cerca del mar deben permanecer alejados de la costa hasta que las autoridades descarten cualquier posibilidad de maremoto.
Entre los números de emergencia difundidos por Indeci figuran los Bomberos, a través del 116; el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), mediante el 106; y la Cruz Roja, en el teléfono (01) 2660481.
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