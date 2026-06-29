Día Internacional de los Trópicos: Manglares, agua y especies amenazadas se recuerdan este día

En la zona comprendida entre los dos paralelos tropicales se superponen deforestación, cambio climático y urbanización acelerada, mientras crecen la malnutrición y los asentamientos precarios, en un territorio clave para el futuro global (Magnific)

Cada 29 de junio, el calendario de las Naciones Unidas incorpora una efeméride dedicada a una franja del planeta que reúne parte sustancial de la biodiversidad global y, al mismo tiempo, afronta presiones ambientales y sociales persistentes.

La conmemoración del Día Internacional de los Trópicos se estableció a partir de un antecedente concreto: el 29 de junio de 2014 se presentó el primer Informe sobre el Estado de los Trópicos, un documento elaborado mediante la colaboración de doce centros de investigación especializados. Años después, la Asamblea General de la ONU designó el 29 de junio como fecha oficial de esta jornada mediante la resolución A/RES/70/267, aprobada el 14 de junio de 2016. La celebración se realiza de manera anual desde 2017.

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La ONU planteó este día como una instancia para aumentar la conciencia pública sobre problemáticas específicas de las regiones tropicales, medir avances, intercambiar experiencias y subrayar el papel que desempeñarán los países ubicados en los trópicos en la Agenda 2030. En ese marco, el organismo también destaca que los trópicos concentran una proporción mayoritaria de la biodiversidad del mundo y que, de cara a 2050, albergarán a la mayor parte de la población del planeta.

Qué se entiende por “trópicos” y qué rasgos comparten estas regiones

La ONU instauró el Día Internacional de los Trópicos para poner en agenda global una franja clave del planeta, esencial para la biodiversidad, el clima y el desarrollo sostenible, pero altamente vulnerable. (Magnific)

Los trópicos se definen como la región de la Tierra comprendida entre el trópico de Cáncer, en el hemisferio boreal, y el trópico de Capricornio, en el hemisferio austral, equidistantes del ecuador, ubicados a 23° 27′de latitud norte y sur, respectivamente.

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La información difundida por las Naciones Unidas describe que, si bien la topografía y otros factores pueden modificar el clima local, por lo general estas zonas presentan temperaturas cálidas y estaciones poco marcadas por cambios térmicos. En las áreas próximas al ecuador, además, prevalecen las lluvias.

En términos de escala, los trópicos representan el 40%de la superficie total del planeta. La ONU y materiales institucionales que retoman sus datos señalan que en esta franja se concentra aproximadamente el 80%de la biodiversidad mundial, junto con una porción relevante de la diversidad cultural y lingüística.

Entre los indicadores ambientales asociados a la región, la ONU consigna que el 95%de la superficie de manglares del planeta y el 99%de las especies de manglares se encuentran en regiones tropicales, aunque también advierte que el área de manglares tropicales disminuyó desde 1980. En la misma línea, el organismo sostiene que el 54%de las reservas de agua renovables del mundo se encuentran en el trópico, mientras que casi la mitad de la población sufre escasez de agua.

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Desde cuándo se celebra y qué hechos impulsaron su creación en la ONU

Los trópicos son la zona entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, caracterizada por clima cálido, lluvias frecuentes y una enorme concentración de biodiversidad que la ONU estima en 80% del total mundial. (Magnific)

El Día Internacional de los Trópicos se conmemora cada 29 de junio desde 2017, según la descripción del observatorio de efemérides de la ONU y las síntesis informativas que citan su origen.

El antecedente que marcó la fecha fue la publicación del primer Informe sobre el Estado de los Trópicos, el 29 de junio de 2014, un trabajo elaborado a partir de la colaboración de doce centros de investigación líderes en cuestiones tropicales. De acuerdo con el sitio de Naciones Unidas dedicado a esta efeméride, la laureada con el Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, lanzó ese informe.

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En 2016, la Asamblea General de la ONU estableció formalmente esta conmemoración: varios medios indicaron que el Día Internacional de los Trópicos fue establecido por la Asamblea General el 14 de junio de 2016, y que la primera celebración oficial tuvo lugar en 2017. El portal de Naciones Unidas, por su parte, explica que la designación se realizó a través de la resolución A/RES/70/267, aprobada el 14 de junio, y remarca que la jornada coincide con el aniversario del informe de 2014.

El objetivo declarado por la ONU es “sensibilizar” acerca de desafíos específicos de las zonas tropicales y de las consecuencias de gran alcance de los problemas que afectan a esta región, además de subrayar la necesidad de crear conciencia “a todos los niveles” y de destacar el papel de los países tropicales en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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Por qué se conmemora: desafíos ambientales y presión social en una región clave

Impulsado por la ONU, el Día Internacional de los Trópicos se estableció oficialmente en 2016 y se celebra desde 2017 para destacar la importancia estratégica de estas regiones. (Magnific)

La conmemoración se apoya en un diagnóstico que combina ambiente, población y desarrollo. En la descripción oficial de Naciones Unidas, las zonas tropicales enfrentan retos que requieren atención especial, entre ellos el cambio climático, la deforestación, la explotación maderera, la urbanización y los cambios demográficos.

En el eje demográfico, la ONU plantea una proyección para mediados de siglo: para 2050, en los trópicos vivirá la mayor parte de los habitantes del planeta y, de forma específica, casi dos tercios de la población infantil. El organismo también vincula esa evolución con condiciones sociales persistentes, al señalar que, en concordancia con altos niveles de pobreza, en los trópicos hay más personas malnutridas que en otras partes del mundo y que la proporción de población urbana que vive en barrios marginales es mayor que en otras regiones.

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El enfoque del Día Internacional de los Trópicos también apunta a poner en primer plano la diversidad biológica y, en paralelo, los riesgos que pesan sobre ella. La ONU sostiene que la biodiversidad en regiones tropicales es mayor en casi todos los grupos taxonómicos y que, al mismo tiempo, la proporción de especies amenazadas también resulta más alta. Según los datos disponibles citados por el organismo, la pérdida de biodiversidad es más elevada en los trópicos que en el resto del mundo.

En ese marco, Naciones Unidas presenta la jornada como una oportunidad para evaluar progresos, compartir historias y experiencias vinculadas a la región y reconocer la diversidad, los recursos y el potencial de los trópicos, a la vez que se refuerza el llamado a instalar el tema en la agenda pública y de políticas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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