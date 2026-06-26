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Seguro desgravamen: qué es y por qué ya no será obligatorio en algunos créditos de consumo

Aunque suele incluirse en préstamos personales, hipotecarios y vehiculares, los usuarios deben conocer sus coberturas, exclusiones y costos antes de contratarla

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Seguro de desgravamen con devolución: qué es, qué bancos lo aplican y cuáles son los requisitos
Seguro de desgravamen con devolución: qué es, qué bancos lo aplican y cuáles son los requisitos

Quienes soliciten un crédito de consumo en una entidad financiera ya pueden encontrar opciones que no exijan contratar un seguro de desgravamen como condición obligatoria. El cambio responde a una disposición de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que busca fortalecer el derecho de los usuarios a elegir los productos financieros que mejor se adapten a sus necesidades.

La medida ha despertado el interés de miles de clientes que, al revisar el costo de un préstamo, descubren un cargo adicional correspondiente a este seguro. Aunque suele incluirse en las cuotas mensuales, muchas personas desconocen cuál es su función, cuándo se activa y si realmente es obligatorio contratarlo.

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Desde septiembre de 2025, las entidades financieras deben ofrecer al menos un producto de crédito de consumo sin condicionar su aprobación a la adquisición del seguro de desgravamen. La SBS señaló que esta medida busca promover una mayor competencia, transparencia y libertad de elección para los consumidores.

El seguro de desgravamen es contratado al momento de solicitar un préstamo o crédito.
El seguro de desgravamen es contratado al momento de solicitar un préstamo o crédito.

¿Qué es el seguro de desgravamen?

El seguro de desgravamen es una póliza diseñada para cancelar la deuda pendiente de un préstamo cuando el titular fallece o sufre una invalidez total y permanente contemplada en el contrato. Según explica la SBS, el pago lo realiza la aseguradora directamente a la entidad financiera, evitando que la obligación sea trasladada a los familiares o herederos.

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Este seguro suele estar asociado a créditos personales, hipotecarios, vehiculares y tarjetas de crédito, por lo que aparece con frecuencia en el cronograma de pagos de quienes acceden a un financiamiento.

A diferencia de un seguro de vida, su objetivo no es entregar una indemnización económica a los beneficiarios, sino extinguir la deuda que el cliente mantiene con la entidad financiera.

Mano con tarjeta de crédito pagando en POS
Este cobro se hace mensualmente y en base a tus deudas, pero la SBS aprobaría una norma para que este ya no se cobre en tarjetas de crédito. - Crédito Difusión

¿Por qué aparece en los préstamos?

Las entidades financieras incorporan este seguro como un mecanismo para reducir el riesgo de incumplimiento del crédito ante situaciones que impidan al cliente continuar con los pagos.

Para el usuario, representa una protección que evita que la deuda pase a sus familiares si ocurre un fallecimiento o una invalidez cubierta por la póliza. Sin embargo, las coberturas y exclusiones pueden variar según la aseguradora y el contrato suscrito.

Por ello, especialistas recomiendan revisar detenidamente las condiciones del seguro antes de firmar un crédito, prestando atención a los riesgos cubiertos, las exclusiones y el costo de la prima.

Fachada de la SBS y personas contratando un producto financiero con representante
Estas son las prácticas abusivas que la SBS prohibirá de los bancos, con respecto al seguro de desgravamen. - Crédito Composición Infobae/Andina

Cambios con nueva regulación

Con la modificación normativa impulsada por la SBS, los usuarios cuentan ahora con mayores alternativas para comparar las condiciones de un préstamo antes de contratarlo. La obligación para las entidades financieras no es eliminar el seguro de desgravamen, sino ofrecer al menos un crédito de consumo que no lo exija como requisito.

Esto permite que cada persona evalúe el costo total del financiamiento y decida si desea contratar la cobertura ofrecida por el banco o explorar otras opciones disponibles en el mercado, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la entidad.

seguro de desgravamen
seguro de desgravamen

La SBS recomienda a los consumidores solicitar toda la información sobre el crédito antes de firmar el contrato, incluyendo el detalle de las coberturas, exclusiones y costos del seguro, con el fin de tomar una decisión informada y conocer exactamente qué conceptos forman parte de las cuotas que pagarán durante la vigencia del préstamo.

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