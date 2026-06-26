Escolar de 13 años murió tras recibir una pastilla antigripal en tópico de colegio de Chosica: investigan el caso

Este reportaje de noticias en vivo cubre el fallecimiento de un estudiante en Chosica tras ingerir una pastilla en un colegio. Las imágenes muestran entrevistas a una mujer, una reportera en exteriores, escenas de atención médica en un hospital con personal y equipamiento, y metraje de una mujer corriendo en un campo deportivo. La información se presenta en un formato de cobertura periodística con elementos gráficos en pantalla de un canal de noticias.

Una adolescente de 13 años falleció luego de sufrir una descompensación mientras participaba en una olimpiada escolar en el colegio Felipe Huamán Poma de Ayala, ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica. La familia de la menor cuestionó la atención que recibió dentro del plantel y pidió que se investiguen las circunstancias de su muerte.

Tomó una pastilla antigripal antes de morir

Según el testimonio de sus familiares, la estudiante se encontraba participando en un campeonato de fútbol cuando comenzó a presentar un fuerte dolor de cabeza. La menor habría sido llevada al tópico del colegio, donde —según relató su tía— recibió una pastilla para aliviar sus molestias y posteriormente quedó dormida.

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La familiar de la menor señaló en ATV que sus compañeros alertaron que la adolescente se encontraba llorando y con signos de malestar antes de ser atendida. Luego, la tutora habría comunicado lo ocurrido a la madre de la estudiante, quien llegó minutos después al colegio y la encontró en estado inconsciente.

“Le dejaron que se duerma, le llamaron a mi hermana. Mi hermana llegó veinte minutos más y la encuentra desvaneciendo, y también la profesora le dice: ‘No, está durmiendo todavía, no despierta. Cuando despierte, se la lleva’. Mi hermana impulsivamente ingresó al tópico y la sacó inconsciente. Ya no tenía vida mi sobrina”, sostuvo.

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La imagen combina una fotografía de la menor fallecida en el colegio de Chosica, Perú, con una escena en el exterior del Hospital Huaman Poma de Ayala. (ATV)

La menor fue trasladada inicialmente al hospital José Agurto Tello de Chosica y posteriormente derivada al Hospital de Emergencias Pediátricas de San Borja. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

La familia ha cuestionado que la adolescente haya sido dejada dormida tras presentar un fuerte dolor de cabeza y pidió la intervención de las autoridades educativas para determinar si hubo una atención inadecuada. También solicitaron que el colegio cuente con personal de salud permanente debido a la cantidad de estudiantes.

“En ninguna cabeza va a caber que una niña está con dolor de cabeza y le voy a dar la pastilla Chao y que se queda dormida. Eso es negligencia, acá los responsables son los profesores, deberían tener más cuidado. Pedimos a la UGEL que le manden una enfermera”, manifestó en medio de lágrimas.

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La Policía y las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar qué ocurrió y establecer la causa del fallecimiento. La familia informó además que decidió donar los órganos de la menor para beneficiar a otros pacientes que lo necesiten.

Intoxicación masiva en Cusco

Un caso similar ocurrió en Cusco, donde más de 80 escolares resultaron afectados luego de ingerir un medicamento durante una actividad desarrollada en la institución educativa Túpac Amaru, ubicada en el distrito de Cusipata, provincia de Quispicanchi. Los estudiantes presentaron síntomas como dolor abdominal, somnolencia, visión borrosa y malestar general, por lo que fueron atendidos por personal de salud.

Según los primeros reportes, los menores habrían recibido por error un fármaco que no estaba indicado para ellos durante una jornada que estaría vinculada a una campaña de desparasitación. Las autoridades informaron que se investigan las circunstancias en las que el medicamento llegó al colegio y quién fue responsable de su entrega.

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Tras la emergencia, varios estudiantes fueron trasladados a centros médicos de Cusco para recibir atención. La Gerencia Regional de Salud activó los protocolos correspondientes mientras se realizan las investigaciones para determinar si hubo una falla en el manejo y administración de los medicamentos dentro del plantel educativo.

¿Por qué no se deben tomar fármacos sin administración médica?

El consumo de medicamentos sin la indicación de un profesional de salud puede representar un riesgo, ya que una persona podría ingerir una dosis incorrecta, combinar sustancias que generen efectos adversos o utilizar un fármaco que no corresponde para sus síntomas. El Ministerio de Salud (Minsa) advierte que la automedicación puede provocar reacciones adversas, intoxicaciones, interacciones peligrosas entre medicamentos e incluso retrasar el diagnóstico de enfermedades.

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El farmacéutico clínico del Hospital Nacional Dos de Mayo, Manuel Jesús Muñoz Jáuregui, explicó que los medicamentos deben utilizarse bajo orientación profesional y recomendó evitar consumir fármacos por cuenta propia. “No se deben usar medicamentos sin orientación profesional, ni reutilizar recetas antiguas”, señaló el especialista.

Además, el especialista del Minsa recordó que cada medicamento puede tener efectos diferentes según la edad, peso, condición de salud y otros tratamientos que reciba una persona. Por ello, ante la aparición de síntomas, recomendó acudir a un establecimiento de salud y no intentar controlar las molestias con medicinas sin evaluación médica.