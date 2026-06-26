Venezuela

Así se sintió el terremoto de Venezuela en un avión lleno de pasajeros en el aeropuerto de La Guaira

Los movimientos que sacudieron la zona de Maiquetía coincidieon con el momento en que una aeronave repleta estaba en la pista

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Uno de los pasajeros registró el momento del sismo y los primeros daños en la terminal aérea

Pasajeros en pánico en un avión estacionado en Maiquetía quedaron atrapados en una cabina que se sacudía con fuerza durante los dos terremotos consecutivos que golpearon Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio. Un video grabado por un testigo presencial muestra la reacción dentro de la aeronave en el Aeropuerto Simón Bolívar.

Los pasajeros de un avión estacionado en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía entraron en pánico cuando un doble sismo sacudió Venezuela la noche del 24 de junio. Después del temblor, desembarcaron y aparecieron en la pista y en una terminal sin luz, entre escombros, mientras el principal aeropuerto del país cerró por daños graves.

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La grabación capta el momento en que la cabina se mueve con violencia y los pasajeros reaccionan dentro del avión. El aparato estaba estacionado cuando ocurrió el temblor.

El momento en que la terminal aérea Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, sufre un terremoto (Wilmer Azuaje/vía REUTERS)
El momento en que la terminal aérea Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, sufre un terremoto (Wilmer Azuaje/vía REUTERS)

Los daños visibles en Maiquetía tras el sismo

Después del desembarco, las imágenes muestran a los pasajeros reunidos en la pista junto a un edificio del aeropuerto con la fachada dañada.

También se observa a personas que avanzan por una terminal a oscuras, con restos de material sobre el suelo.

El doble terremoto que sacudió Venezuela

La ubicación del video se comprobó con el plano del aeropuerto, los comercios y la señalización interna, que coincidían con imágenes de archivo y satelitales.

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La fecha y el lugar también quedaron verificados a través de los metadatos del archivo original.

Venezuela sufrió dos terremotos consecutivos con menos de un minuto de diferencia. El primero alcanzó magnitud 7,2 y el segundo, 7,5, a unos 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Caracas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el sismo de 7,5 fue el más fuerte desde 1900.

Daños en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar tras un terremoto, en Maiquetía, Venezuela (Wilmer Azuaje/vía REUTERS)
Daños en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar tras un terremoto, en Maiquetía, Venezuela (Wilmer Azuaje/vía REUTERS)

Cierre del aeropuerto y cancelaciones de vuelos

Los daños obligaron a suspender las operaciones en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. El cierre se produjo el miércoles tras las afectaciones sufridas por la principal terminal aérea del país.

A raíz de esa situación, Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelaron sus vuelos del jueves en la ruta Madrid-Caracas.

Copa Airlines anunció el miércoles por la noche la cancelación de sus vuelos a Caracas. El jueves amplió la medida a los vuelos con destino a Barquisimeto, Valencia y Barcelona, aunque horas más tarde informó que retomaría las operaciones hacia esas tres ciudades.

El balance oficial de muertos y heridos

El ministro de Salud Carlos Alvarado dijo el jueves por la noche que los centros médicos “habían recibido alrededor de 235 fallecidos”. El funcionario no precisó la cifra total de víctimas mortales.

Otra información oficial citada en el texto fuente habla de al menos 188 muertos y 1.520 heridos. La diferencia entre ambos balances no quedó aclarada.

La emergencia dejó fuera de servicio la terminal aérea que conecta a Caracas con el exterior. El impacto de los sismos alcanzó así tanto a los pasajeros que estaban dentro del avión como a la operación del aeropuerto más importante de Venezuela.

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