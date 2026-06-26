Juez del JEE en Ucayali fue hallado desorientado en la calle: magistrado denunció que habría sido “pepeado”

Robin Barreda Rojas, presidente del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, fue encontrado en aparente estado de ebriedad en la vía pública. El incidente, ocurrido tras la fiesta de San Juan. (Crédito: ATV)

El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Coronel Portillo, Robin Barrera Rojas, fue encontrado en la vía pública durante la celebración de la fiesta de San Juan, en circunstancias que han generado cuestionamientos sobre su conducta como autoridad del sistema electoral.

De acuerdo con información difundida por ATV, el magistrado fue visto sentado en la calle en aparente estado de ebriedad, lo que llamó la atención de transeúntes en la zona. La situación habría ocurrido en medio de las celebraciones tradicionales en la región.

Testigos señalaron que el funcionario habría presentado dificultades para incorporarse y mantenerse en pie, por lo que fue auxiliado por algunas personas que se encontraban en el lugar, para luego ser trasladado en una mototaxi.

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Fiesta de San Juan: juez del JEE de Coronel Portillo fue hallado en presunto estado de ebriedad en la vía pública. (Foto: Captura video/ATV)

Magistrado denuncia “pepeo”

El presidente del JEE Robin Barreda Rojas, denunció ante la Policía Nacional haber sido víctima de un presunto robo bajo la modalidad de “pepeo”, tras ser hallado desorientado en una vía pública del distrito de Callería, en la región Ucayali. El hecho habría ocurrido luego de su participación en las celebraciones por la fiesta de San Juan.

Según informó Willax TV, en la denuncia policial, el magistrado señaló que, tras retirarse del campo ferial de Yarinacocha alrededor de las 3:00 a. m., abordó un motocarro cuyo conductor le ofreció una botella de agua. Tras ingerir el líquido, indicó que perdió el conocimiento y despertó horas después sin sus pertenencias personales.

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El juez afirmó que entre los objetos sustraídos se encuentran su teléfono celular, sus zapatos y aproximadamente S/ 250 en efectivo. El caso ha sido puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, que iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del presunto delito y determinar responsabilidades.

Presunto estado de ebriedad de juez del JEE genera polémica en Coronel Portillo. (Foto: Captura video/ATV)

¿Qué es el JEE?

El Jurado Electoral Especial (JEE) es un órgano del sistema electoral peruano de carácter temporal, que se activa únicamente durante los procesos electorales o consultas populares. Su función principal es actuar como primera instancia de justicia electoral en una determinada jurisdicción del país, garantizando el cumplimiento de las normas electorales durante el desarrollo de los comicios.

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Estos jurados forman parte del sistema electoral junto con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Mientras la ONPE se encarga de la organización técnica de las elecciones y el JNE ejerce la máxima autoridad en materia electoral, los JEE operan en regiones específicas para resolver controversias, fiscalizar la propaganda y supervisar el correcto desarrollo del proceso electoral.

Cada JEE está integrado por tres miembros: un juez superior titular, que lo preside; un representante del Ministerio Público; y un ciudadano elegido mediante sorteo público a través del RENIEC. Una vez culminado el proceso electoral para el cual fue constituido, el JEE se desactiva hasta la siguiente convocatoria electoral.

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(Jurado Nacional de Elecciones)

¿Qué es la Fiesta de San Juan?

La fiesta de San Juan es una de las celebraciones más representativas de la Amazonía peruana. Se realiza cada 24 de junio en regiones como Loreto, Ucayali, San Martín y en algunos otros departamentos del país. Esta festividad está dedicada a San Juan Bautista, considerado el patrono de la Amazonía peruana, y por ello, en estos territorios la fecha se reconoce como feriado regional. La celebración cuenta con respaldo oficial a través de ordenanzas regionales que establecen el 24 de junio como día no laborable en Loreto y Ucayali, principalmente para el sector público.

El origen de la fiesta se relaciona con la llegada de las misiones católicas a la Amazonía, que promovieron a San Juan Bautista como protector de la zona. A lo largo de los años, la festividad ha adquirido un fuerte componente cultural y social. Las actividades incluyen procesiones, misas, ferias gastronómicas y encuentros comunitarios, donde destaca la preparación de platos típicos como el juane, elaborado a base de arroz, gallina y especias, envuelto en hojas de bijao.

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El Inti Raymi en Cusco y la Fiesta de San Juan en la Amazonía peruana atraen a miles de turistas nacionales e internacionales, destacando la riqueza cultural del país en junio.

Además de su dimensión religiosa, la fiesta de San Juan constituye un momento de unión y encuentro para las familias y comunidades de la Amazonía. La fecha también fomenta el turismo interno y promueve la identidad regional, reflejando la importancia de las tradiciones locales en el calendario festivo del Perú.