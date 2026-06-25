Cáncer de vejiga: estudio revela que preservar el órgano podría ser una alternativa segura en casos seleccionados

(Shutterstock.com)

En el Perú, el cáncer de vejiga ocupa el duodécimo lugar en incidencia a nivel general y el octavo en varones. El tipo más común es el carcinoma urotelial, una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres y que se origina cuando las células de la vejiga crecen de manera descontrolada.

Tradicionalmente, en los casos de cáncer de vejiga músculo invasivo, el tratamiento estándar ha sido la extirpación total del órgano (cistectomía radical), especialmente cuando existe un alto riesgo de progresión de la enfermedad. Sin embargo, este procedimiento implica una reconstrucción del sistema urinario y puede tener un impacto importante en la calidad de vida del paciente.

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Avance prometedor

En este contexto, un nuevo estudio del Área de Cáncer Urológico del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) ha revelado que, en casos seleccionados, preservar la vejiga podría ser una alternativa segura frente al tratamiento quirúrgico radical.

El estudio plantea un enfoque distinto: conservar el órgano en pacientes cuidadosamente evaluados, sin comprometer los resultados oncológicos. Este abordaje debe ser siempre multidisciplinario, involucrando a especialistas en urología, oncología médica, radioterapia y radiología.

Una ilustración científica muestra microrrobots guiados por inteligencia artificial que entregan partículas terapéuticas a un tumor dentro de una vejiga humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El urólogo del CCUN, el Dr. Jorge Caño, explicó que en determinados casos es posible mantener la vejiga con resultados similares a los de la cirugía radical en términos de supervivencia. “En casos bien seleccionados y abordados de forma multidisciplinaria, algunos pacientes pueden conservar la vejiga con resultados de supervivencia muy parecidos a los de la extirpación completa, pero con una mejor calidad de vida”, señaló.

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Los resultados presentados en el 41º Congreso de la Asociación Europea de Urología incluyeron el seguimiento de 14 pacientes tratados bajo esta estrategia. Todos ellos permanecieron vivos, sin metástasis y con la vejiga conservada tras una mediana de seguimiento de un año. Además, se reportó la preservación de la función vesical.

No obstante, los especialistas advierten que esta alternativa aún no reemplaza al tratamiento estándar. El Dr. Daniel González Padilla precisó que la evidencia sigue siendo limitada. “Todavía no podemos afirmar que esta estrategia deba sustituir a la extirpación como tratamiento estándar en todos los pacientes, pero sí podemos decir que en casos cuidadosamente seleccionados es una opción factible”, indicó.

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El tabaco es el principal responsable de esta neoplasia

El cáncer de vejiga se encuentra entre los tumores urológicos más frecuentes en el mundo y representa un problema relevante de salud pública, especialmente en población masculina. Entre los principales factores de riesgo destaca el consumo de tabaco, mientras que los síntomas más comunes incluyen la presencia de sangre en la orina, dolor o ardor al orinar y aumento en la frecuencia urinaria.

El hallazgo abre una posible nueva vía de tratamiento que busca equilibrar el control oncológico con la preservación de la calidad de vida del paciente, en un escenario donde la medicina personalizada cobra cada vez mayor importancia.

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Diagnóstico y tratamiento: ¿dónde acudir en Perú?

En el Perú, el diagnóstico y tratamiento del cáncer de vejiga debe realizarse en establecimientos de salud con capacidad oncológica y atención especializada en urología. Los pacientes pueden acudir a hospitales del Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud o centros oncológicos especializados, como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), además de clínicas privadas con servicios de oncología urológica. La evaluación oportuna por un especialista es clave para confirmar el diagnóstico y definir el mejor esquema de tratamiento según el estadio de la enfermedad.

El diagnóstico del cáncer de vejiga suele iniciarse a partir de la evaluación de síntomas como la presencia de sangre en la orina, molestias al orinar o aumento en la frecuencia urinaria. Entre las principales herramientas se incluyen análisis de orina, estudios de imagen como ecografías o tomografías, y procedimientos como la cistoscopía, que permite visualizar directamente el interior de la vejiga y tomar muestras para biopsia.

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En cuanto al tratamiento, este depende del tipo y la etapa del cáncer. En casos no músculo invasivos, pueden emplearse procedimientos locales y terapias intravesicales. En cambio, cuando la enfermedad es músculo invasiva, el manejo tradicional ha sido la cistectomía radical, que consiste en la extirpación total de la vejiga, acompañada de tratamientos complementarios como quimioterapia o radioterapia según cada caso.

¿Cómo es la vida tras una cistectomía?

Una persona con un sistema de urostomía ajusta el cinturón que sujeta la bolsa recolectora en su abdomen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se realiza una cistectomía radical, la vejiga es retirada debido a un cáncer de vejiga músculo invasivo u otras condiciones graves. Como el cuerpo ya no puede almacenar la orina de forma natural, los cirujanos crean una nueva vía para la eliminación urinaria, lo que se conoce como derivación urinaria.

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Las opciones más comunes son:

Urostomía (bolsa externa): la orina sale a través de un conducto hacia una bolsa adherida al abdomen.

Neovejiga (vejiga intestinal): se construye una “nueva vejiga” con intestino, permitiendo orinar de forma más similar a la natural.

Conducto ileal: similar a la urostomía, pero con una conexión interna hacia una bolsa externa.

Cambios en la vida diaria

La adaptación depende del tipo de derivación, pero en general puede haber:

Cambios en la imagen corporal , especialmente en pacientes con bolsa externa.

Necesidad de cuidados constantes , como vaciar o cambiar la bolsa de urostomía.

Ritmos urinarios distintos , en el caso de neovejiga, con aprendizaje para controlar la micción.

Mayor atención a infecciones urinarias , especialmente en los primeros meses.

Ajustes en actividades físicas y laborales, aunque muchas personas logran retomar su vida normal con el tiempo.

Además del aspecto físico, la cistectomía puede generar un impacto emocional importante. Es común que los pacientes atraviesen procesos de adaptación relacionados con la autoestima, la sexualidad y la vida social. Por ello, el acompañamiento psicológico y familiar es clave en la recuperación.

Con el tiempo, muchos pacientes logran una buena calidad de vida. La adaptación suele mejorar gracias a la educación del paciente, el seguimiento médico y el apoyo de equipos multidisciplinarios.

¿La cistectomía aumenta la probabilidad de supervivencia?

La cistectomía radical, que consiste en la extirpación total de la vejiga, no garantiza por sí sola una mayor supervivencia en todos los pacientes con cáncer de vejiga. Sin embargo, en casos de cáncer vesical músculo invasivo, constituye el tratamiento estándar porque ofrece altas probabilidades de control de la enfermedad y reduce el riesgo de progresión local y metástasis, especialmente cuando el tumor está localizado y el paciente es evaluado oportunamente.

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Aun así, la supervivencia depende de múltiples factores como el estadio del cáncer, la presencia de metástasis, el tipo de tumor y la respuesta a tratamientos complementarios como la quimioterapia o radioterapia. Por ello, la decisión terapéutica no es uniforme y debe individualizarse en cada paciente, considerando tanto el control oncológico como la calidad de vida.