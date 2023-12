Wendy Ramos recuerda Pataclaun a 24 años de su final: “Fueron 2 años bonitos, intensos e importantes”

Wendy Ramos recuerda Pataclaun a 24 años de su final | Instagram

Pataclaun se convirtió en una de las series de Frecuencia Latina más seguidas por el público peruano en los años 90. La historia de Wendy y Machín viviendo con su hija Monchi y los tres fantasmas, cautivaba a los televidentes que esperaban a diario un capítulo nuevo. Aunque para muchos parece que la producción fue eterna, en realidad solo estuvo al aire por dos años, pero fue tiempo suficiente para ganarse el cariño de la gente.

Sin embargo, fue el 19 de diciembre del año 1999 que Johanna San Miguel, Wendy Ramos, Caros Alcántara, Monserrat Brugué, Gonzalo Torres y Carlos Carlín se despidieron de una etapa que llegaba a su fin, pero que hasta el día de hoy muchos siguen recordándolo y hasta pidiendo que vuelva a las pantallas.

Por ello, en esta fecha conmemorativa, Wendy Ramos aprovechó la oportunidad de recordarlo en su cuenta de Instagram y publicó algunos extractos del último episodio de Pataclaun y con ello dedicó unas palabras para este recuerdo que sigue presente.

“El último programa de Pataclaun salió al aire el 19 de diciembre de 1999, hace 24 años”, comentó al inicio. “A muchos les cuesta creer que el programa solo duró dos años, pero sí, fueron solo dos años, bonitos, intensos, importantes, dos años para todos nosotros”, agregó en el post.

Rápidamente, los usuarios no pudieron evitar la emoción y recordaron con mucho cariño las épocas en las que compartían la televisión con la familia para disfrutar de este programa. “Muy hermoso todo. Grandes momentos junto a mi abue viendo los episodios en esa época”, “Aún se nos hace un nudo en la garganta al ver estas últimas escenas”, “Pataclaun fue uno de los mejores programas para mí”, “Para mí fueron más de dos años, no sé cuántas veces me ví Pataclaun de chica y lo disfrutaba muchísimo”, “Volví a sentir ese chau en mi corazoncito”, “Agradecido con ser uno de los muchos que vimos la serie en su emisión. Hoy mucha gente los sigue conociendo, y seguirá valorando como lo hicimos nosotros”, “Es verdad cuando se dice “lo mejor dura poco”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Wendy Ramos no recomienda que vean Pataclaun

En una entrevista para Infobae Perú, Wendy Ramos se refirió a Pataclaun y confesó que le es un poco molesto que, pese a que han pasado más de 20 años, le sigan recordando la serie. Incluso, lo comparó como cuando te recuerdan a una expareja siempre, pese a que el romance se terminó hace dos décadas.

Sin embargo, en otro momento contó que muchas veces le han comentado que algunas personas le ponen este programa a sus hijos, una situación que no recomienda. Asegura que muchas de las cosas que se vivieron o se expusieron en esa época, no son las mejor para la actualidad. Incluso, mencionó que muchas bromas, actualmente, están censuradas.

“A veces me dicen, ‘¡ah, le pongo a ver a mi niño!’. Yo digo, ‘¡no! ¡No le pongas a ver a tu niño!’. No es para niños, y ahora menos que nunca es para nadie. O sea, hay muchas cosas ahí que ya no se deben decir, bromas que ya no se deben hacer. Hace 23, 25 años, era otro mundo donde se permitían otras cosas, donde nos reíamos todos de otras cosas. Ahora ya no solo no me dan risa, sino que me molestan. Digo: ‘¡No le muestres a tu niño!’. (Hay bromas que hoy en día ya están censuradas) Sí, y con justicia”, explicó la actriz.