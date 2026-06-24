Cuota inicial, tasa y plazo: claves para no sobreendeudarse con una casa

Los departamentos más chicos crecen en interés, pero son más chicos que las viviendas de interés social del Estado. - Crédito Captura de Trovit

A pesar de que resulte una opción puede llegar a significar que se pague el doble del costo de una vivienda, un crédito hipotecario igual puede ser una opción viable para personas que busquen financiar su vivienda a largo plazo.

Sin embargo, deben tener en cuenta algunos conceptos básicos para endenter cómo es pagar un departamento a través de un préstamos al banco.

Cuota inicial : Este concepto hace referencia al monto de pago inicial que se requiere pagar por el departamento, que suele ser entre 10 % y 20 % del valor de este. Por una vivienda de S/400 mil, por ejemplo, se pagaría una inicial de entre S/40 mil y S/80 mil. Este es un monto que debe tener ahorrado la persona que quiere sacar un crédito y que debe pagar al contado

Tasa : Se refiere al porcentaje con el que se calcula el interés de cada cuota que se pagará en adelante del departamento. La tasa de interés la define el banco y puede significar pagar, al final de cancelar todo el préstamos, el doble del costo inicial. En cada cuota de pago, se incluye un monto extraido del costo de departamento y se suma el porcentaje de tasa: esto forma el valor de la cuota

Plazo: Este es el tiempo en que se paga el crédito. Puede ser inclusive hasta de muchos años, décadas, o un periodo corto. Todo depende de la capacidad de pago del que solicita el préstamo. A mayor plazo, menos será lo que se pague de cuota. A menor plazo, se pagará un monto mayor.

Sigue estos consejos a la hora de empezar a busca tu primer departamento. Ten en cuenta tu inicial, los bonos a los que puedas acceder y la tasa de interés del banco. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Difusión

¿Cómo evitar sobreendeudarse?

Hay una máxima para considerar cómo uno se está endeudando. La regla de oro es que no se destine más del 30% del sueldo mensual para el pago de la vivienda (pagar un crédito hipotecario mes a mes).

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Es decir, si uno gana S/3.000, se recomienda que la cuota que paga por su vivienda no pase de S/900. Si es así, es una señal de que podría vivir muy ajustado y tentado a endeudarse más para llegar al mes (con un crédito extra o un uso indiscriminado de la tarjeta de crédito).

Por otro lado, si uno busca adelantar dinero para no mantener la deuda por un crédito hipotecario por más meses, se recomienda acortar plazo y no monto. Si se opta por el monto, se mantendría el tiempo en que se mantenga la deuda, pero el monto a pagar cada mes sería menor. Acá se recomienda adelantar con el pago de gratificiones en julio y diciembre, es una práctica usual.

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CADE 2023. (Entrevista: Clara Giraldo / Cámara: Paula Elizalde)

Puedes ser acreedor de un bono

Si un comprador busca separar una vivienda (normalmente se hace pagando un monto que estará luego incluido en el monto de compra final), debe tener algunas consideraciones.

Según sus declaraciones a Andina, Katia Rodríguez, gerenta de Satisfacción al Cliente de Albamar Grupo Inmobiliario, refiere que muchas oportunidades pueden pasar inadvertidas si no se preguntan desde el inicio. Por eso, antes de separar una vivienda el comprador debería revisar cuatro puntos clave:

Bonos habitacionales disponibles : El primer paso es preguntar si la vivienda puede acceder a programas como el Nuevo Crédito Mivivienda, el Bono del Buen Pagador o beneficios asociados a vivienda sostenible. La aplicación dependerá del valor del inmueble, de la unidad elegida, de la evaluación crediticia del comprador y de la vigencia de cada programa.

Beneficios por viviendas sostenibles: Otro aspecto clave es consultar si el proyecto cuenta con certificaciones o beneficios vinculados a sostenibilidad, como el Bono Mivivienda Verde. Estas viviendas incorporan criterios de eficiencia en agua, energía y diseño, lo que puede ayudar a mejorar las condiciones de financiamiento.

El bono Mivivienda verde 2026 podrá ser solicitado ya sea que estés adquiriendo una en el programa Techo Propio o con el Nuevo Crédito Mivivienda - Crédito Composición Infobae/MVCS

Asimismo, más allá de preguntar cuánto sería la cuota mensual, el comprador debe solicitar una simulación completa. Esto implica revisar cuota inicial, tasa, plazo, seguros, gastos notariales, costos registrales, mantenimiento estimado y condiciones para el desembolso.

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También la etapa del proyecto también puede influir en la compra. No es lo mismo separar una vivienda en planos, en construcción o en entrega inmediata; de hecho, la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip) señala que en marzo del 2026 poco más del 80 % de las ventas se concentró en proyectos en planos o construcción.

“El comprador no debería quedarse solo con el precio de lista. También debe preguntar qué condiciones aplican en la etapa actual del proyecto, hasta cuándo están vigentes y si se mantienen durante la evaluación financiera”, señala la especialista.