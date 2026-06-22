Perú

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 22 de junio

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,87 soles, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una variación porcentual de -0,21%. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 2,19%, consolidando una variación interanual negativa del -6,61%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a sol peruano ha presentado una tendencia negativa, marcando dos días consecutivos de descenso. La volatilidad actual se sitúa en 10,17%, muy por encima de la volatilidad de referencia de 7,33%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

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