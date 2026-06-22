Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 22 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,87 soles, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una variación porcentual de -0,21%. Dow Jones
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 2,19%, consolidando una variación interanual negativa del -6,61%.
En los últimos días, el tipo de cambio del euro a sol peruano ha presentado una tendencia negativa, marcando dos días consecutivos de descenso. La volatilidad actual se sitúa en 10,17%, muy por encima de la volatilidad de referencia de 7,33%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado cambiario.
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