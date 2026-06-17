Incendio en Gamarra dejó más de 80 comerciantes afectados tras llamas que redujeron a cenizas años de inversión

El devastador incendio en la Galería Antonios de Gamarra causó graves daños materiales y afectó económicamente a más de 80 micro y pequeños empresarios textiles de la zona. (Composición: Infobae Perú)

El incendio registrado en la galería Antonios, en pleno corazón del emporio comercial de Gamarra, dejó un fuerte impacto económico entre los comerciantes del rubro textil. Más de 80 micro y pequeños empresarios resultaron afectados tras la emergencia, que se desató en horas de la mañana y rápidamente se convirtió en una de las más críticas registradas en la zona en lo que va del año.

La galería, ubicada en la intersección de los jirones Humboldt y América, concentra decenas de puestos dedicados a la venta de insumos textiles, confecciones y productos terminados. La rápida propagación del fuego dentro de sus instalaciones generó pérdidas materiales de gran escala, afectando directamente el capital de trabajo de comerciantes que operaban en distintos niveles del edificio.

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En medio de la emergencia, el emporio comercial vivió escenas de tensión y desesperación. Varios trabajadores intentaron retirar parte de su mercadería antes de que las llamas alcanzaran por completo los ambientes, aunque la intensidad del siniestro hizo imposible salvar gran parte de los productos almacenados. El golpe económico se sintió de inmediato en una de las zonas comerciales más importantes del país.

Susana Saldaña calificó como “una desgracia horrible” el incendio en Gamarra y señaló que el fuego se propagó rápidamente. Pidió apoyo urgente para el abastecimiento de agua y la intervención del gobierno. Fuente: Canal N

Incendio en Gamarra deja más de 80 comerciantes afectados

Susana Saldaña informó que más de 80 micro y pequeños empresarios resultaron afectados. En declaraciones a TV Perú, describió el escenario como una pérdida total para quienes trabajaban dentro del inmueble. “Han perdido el trabajo de su vida”, indicó, al referir que se trataba de personas que vivían de sus ventas diarias y del movimiento constante que caracteriza a Gamarra.

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De acuerdo con Saldaña, la mayoría de los comerciantes se dedicaba a la venta de lana, hilos y otros insumos textiles, productos que suelen almacenarse en volumen y que representan capital de trabajo difícil de reponer en el corto plazo. El incendio golpeó, además, la cadena comercial: proveedores, distribuidores y clientes que dependen de este tipo de abastecimiento.

Incendio en Gamarra movilizó a bomberos.

Los bomberos detallaron que el fuego comprometió sobre todo el tercer y cuarto piso del inmueble. El último nivel estaba construido con material prefabricado y se utilizaba como almacén de telas e hilos, una combinación que elevó el riesgo y aceleró la propagación. En el tercer nivel funcionaban distintos negocios, incluidas tiendas vinculadas al rubro textil y un pequeño restaurante, lo que amplió el alcance de las pérdidas.

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La galería albergaba tiendas de hilos, confecciones y otros emprendimientos ligados al emporio. Para muchos, la jornada terminó con mercadería dañada por el fuego y el agua empleada en el control de la emergencia, además de la interrupción total de la atención al público.

Incendio de código 3 movilizó a 13 unidades de bomberos

El siniestro fue catalogado como incendio de código 3, lo que exigió el despliegue de 13 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú provenientes de distintos distritos de Lima. Las labores se concentraron en evitar que las llamas se extendieran a estructuras cercanas y en atacar los puntos con mayor temperatura dentro del edificio.

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En medio de la emergencia, comerciantes del inmueble y de edificaciones aledañas intentaron rescatar parte de su mercadería. Se registraron escenas de tensión cuando el propietario de una tienda de hilos, ubicada junto al local afectado, arrojó conos y bolsas hacia la vía pública para evitar que se dañaran con el agua utilizada en el combate del fuego. Vecinos y transeúntes se sumaron a esa cadena improvisada de rescate.

El jefe de Bomberos de Lima Centro, Marco Pajuelo, informó que el incendio en Gamarra fue controlado y confinado, sin propagación a inmuebles cercanos ni reporte de víctimas. Detalló que el fuego afectó el tercer piso de una galería textil y que la emergencia fue atendida con múltiples unidades y apoyo de municipalidades y Sedapal. Fuente: Canal N

El jefe de la Cuarta Comandancia Departamental Lima Centro, Marcos Pajuelo, informó que la emergencia quedó confinada y explicó que se empleó monitoreo con drones para ubicar puntos de calor y dirigir con mayor precisión el chorro de agua hacia las áreas críticas. “Con esa información dirigimos mejor las mangueras”, señaló.

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Pajuelo precisó que no se registraron víctimas ni personas heridas y remarcó que la complejidad se debió al tipo de material almacenado: “Hay mucho textil natural y sintético”, lo que dificultó las maniobras. Sobre el origen del incendio, indicó que las causas serán determinadas por las investigaciones de la Policía Nacional del Perú, con apoyo de los bomberos. Saldaña, por su parte, afirmó que las galerías son sometidas a fiscalización y reiteró su alivio por la ausencia de heridos.