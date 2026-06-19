Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La influencia de las variaciones estacionales y fenómenos como lloviznas, neblina o incrementos de temperatura puede impactar el tránsito, las actividades recreativas y la organización de la rutina en Trujillo, ciudad situada en la costa norte de Perú. Mantenerse informado sobre el pronóstico meteorológico local permite ajustar las tareas diarias con mayor seguridad y efectividad.
Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para este viernes 19 de junio el pronóstico del clima es:
Cielo cubierto por la mañana; cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde.
Por su parte, la temperatura máxima será de 27ºC, mientras que la mínima de 20ºC.
Además, conocer el pronóstico meteorológico ayuda a minimizar riesgos de algunos sectores económicos. Por ejemplo, los agricultores requieren información actualizada sobre el clima a fin de planificar siembras, organizar cosechas y proteger sus cultivos frente a episodios de lluvias imprevistas o periodos secos.
PUBLICIDAD
¿Cómo suele ser el clima en Trujillo?
La estación invernal, que va de junio a septiembre, se distingue en Trujillo por la persistencia de cielos cubiertos y la aparición de la neblina llamada “garúa”, la cual disminuye la radiación solar sin provocar una baja considerable en las temperaturas. La humedad relativa permanece elevada, pero las precipitaciones se mantienen poco habituales.
Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad experimenta un clima cálido y seco gran parte del año. La temperatura media anual oscila entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa variabilidad térmica. Las lluvias son bajas y se concentran en los primeros meses, situando a la ciudad entre las menos lluviosas del país.
PUBLICIDAD
Durante el verano, que abarca de diciembre a marzo, el termómetro marca valores algo superiores y el calor se percibe con mayor intensidad, pero el ambiente sigue siendo moderado frente a otras ciudades sobre la costa. La brisa proveniente del mar ayuda a conservar una atmósfera agradable, lo que favorece tanto a residentes como visitantes.
¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?
La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.
PUBLICIDAD
Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.
La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Marcha ‘Justicia Electoral’ EN VIVO HOY 19 de junio: cierres, desvíos, y el desarrollo de la movilización convocada por Roberto Sánchez
La capital peruana dispuso cierres totales, vigilancia policial y restricciones en accesos clave, como parte de un operativo que busca resguardar el orden y proteger el patrimonio ante la llegada de delegaciones para las protestas anunciadas
Gianluca Lapadula llegó a Perú para jugar por Universitario: así fue el recibimiento del ‘Bambino’
El director deportivo Antonio García Pye lo esperó en el aeropuerto Jorge Chávez. El atacante de la selección peruana disputará por primera vez la Liga 1 a los 36 años
Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2
Alianza Lima se enfrentará a Carlos A. Mannucci, mientras que Sporting Cristal chocará con CNI. Universitario, por su parte, descansará esta jornada
Pasajes del transporte público deberían bajar, de acuerdo al BCRP: ajuste podría demorar
Julio Velarde explicó que la reducción en los combustibles ya viene impactando en algunos servicios, aunque el traslado hacia las tarifas urbanas dependerá de la dinámica del mercado y de otros factores que afectan al sector
Mininter niega autorización a marcha convocada por Juntos por el Perú contra supuesto fraude: ¿por qué motivo?
La solicitud fue presentada el mismo día de la convocatoria, lo que impidió su evaluación dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD