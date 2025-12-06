Greg Michel, exchico reality, envuelto en fuerte pelea durante concierto de Anuel AA en Lima. TikTok

La noche del viernes 5 de diciembre de 2025, Greg Michel se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo peruano. El exchico reality habría protagonizado una fuerte pelea durante el concierto de Anuel AA en la Arena Monumental de Ate, Lima.

Un video difundido por el tiktoker Ric La Torre a través de su canal de Instagram puso en el foco al modelo belga, quien fue señalado por varios asistentes como uno de los principales involucrados en un altercado que terminó en golpes y la intervención de la seguridad.

El origen del escándalo: ¿qué desató la pelea?

Según imágenes virales y testimonios, Greg Michel sostuvo un intercambio de palabras con un grupo que se encontraba cerca de su box privado. Lo que inició como una discusión verbal escaló rápidamente hasta los empujones y los golpes, lo que llevó a los agentes de seguridad a separarlo del tumulto. Las imágenes difundidas no abarcan el inicio del altercado, pero en ellas se observa al modelo visiblemente alterado y a su alrededor un grupo de personas intentando contener la situación.

Ric La Torre viraliza el caso en redes sociales

El incidente cobró notoriedad luego de que el creador de contenido Ric La Torre compartiera el video en sus historias de Instagram. El material, aunque fragmentario, muestra a Greg Michel participando activamente en la confrontación. La noticia no tardó en replicarse en diversas plataformas, convirtiéndose en tendencia y generando una avalancha de comentarios divididos. Para muchos usuarios, lo que ocurrió fue un reflejo de la tensión y el malestar reinante tras la extensa espera en el evento.

Hasta el momento, Greg Michel no ha emitido un pronunciamiento sobre lo ocurrido, aunque confirmó su presencia en el concierto al compartir imágenes del evento en sus propias redes. La ausencia de una explicación directa ha alimentado más rumores y teorías entre sus seguidores y detractores. Mientras tanto, el escándalo sigue sumando reacciones, aumentando la polémica en torno a su figura pública.

Greg Michel, exchico reality, envuelto en fuerte pelea durante concierto de Anuel AA en Lima. IG

Un concierto de Anuel AA desata ola de críticas

El espectáculo de Anuel AA, que prometía ser una de las noches más electrizantes de la temporada, terminó convirtiéndose en una velada de frustración para muchos fanáticos.

El show, programado para las 22:30, comenzó recién a las 2:55 de la madrugada del sábado 6 de diciembre, luego de casi seis horas de retraso debido a problemas en el vuelo del artista y procedimientos migratorios.

Esta demora no solo generó impaciencia y malestar en el público, sino que también provocó caos vehicular en la avenida Javier Prado Este y congestión en los servicios de transporte.

Horario de salida de Anuel AA.

El efecto dominó: tráfico, altos costos y malestar en Lima

La multitud que aguardaba por horas en el recinto monumental de Ate comenzó a expresar su descontento en redes sociales y en el mismo estadio. Las quejas y gritos de impaciencia no se hicieron esperar. El tráfico colapsó la zona, afectando tanto a seguidores como a vecinos.

El transporte informal aprovechó la ocasión para incrementar sus tarifas, llegando a cobrar hasta 100 soles por viajes que usualmente cuestan mucho menos, obligando a muchos a caminar largas distancias para regresar a casa.

Tras el revuelo, la empresa organizadora Iguana Producciones Perú emitió un comunicado cerca de las 22:45, explicando que el retraso se debió a la demora en el vuelo internacional del cantante.

Aunque pidieron comprensión, el malestar continuó creciendo, especialmente cuando el concierto se extendió hasta casi las 4:30 de la mañana. El ambiente tenso fue el caldo de cultivo para incidentes como el que protagonizó Greg Michel, según varios asistentes.

Comunicado de la productora de Anuel AA.

¿Qué causó el retraso de Anuel AA?

El arribo de Anuel AA a Lima se produjo a la 1:30 de la madrugada, varias horas después de lo previsto, mientras cientos de seguidores aguardaban su presentación en el festival Reggaetón Lima Festival 3.

La demora generó malestar entre los asistentes, quienes esperaban al artista desde la noche anterior y no recibieron explicaciones inmediatas sobre el motivo del retraso.

Anuel AA en el aeropuerto de Lima. TikTok

En el último tramo de la jornada, la organización del evento comunicó que el cantante puertorriqueño se encontraba en camino, pero no precisó la causa de la tardanza.

El público, que había permanecido en el recinto durante horas, expresó su descontento a través de redes sociales y en el propio lugar del concierto, reclamando la falta de información y la prolongada espera.

“No es justo que nos tengan así, sin decirnos nada”, manifestó una de las asistentes. La llegada de Anuel AA a la capital peruana se produjo en un contexto de alta expectativa, ya que su participación era uno de los principales atractivos del festival.

El evento, que reunió a destacados exponentes del género urbano, había anunciado la presencia del artista como uno de sus platos fuertes. La demora, sin embargo, opacó parte del entusiasmo inicial y generó cuestionamientos sobre la organización y la logística del espectáculo.

De acuerdo con la información recabada, el equipo del cantante no ofreció detalles sobre las razones específicas del retraso, lo que alimentó la incertidumbre entre los asistentes.

Algunos fanáticos, que habían adquirido entradas de alto costo, expresaron su frustración por la falta de comunicación y la espera prolongada. “Pagamos mucho por verlo y esto no se hace”, declaró otro espectador al medio.

Anuel AA aterrizó en Lima a la 1:30 a.m.