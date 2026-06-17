Perú

Niño de 11 años confrontó a extorsionadores que quemaron cúster de su padre en el Callao

Un menor de edad reaccionó en medio de un ataque criminal contra la herramienta de trabajo de su familia en Bocanegra

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Delincuentes prendieron fuego a una cúster en el Callao. (Captura: Latina Noticias)
Delincuentes prendieron fuego a una cúster en el Callao. (Captura: Latina Noticias)

Un hecho de violencia sacudió la zona de Bocanegra, en el Callao, cuando un niño de 11 años se enfrentó a los extorsionadores responsables de incendiar la cúster de su padre.

Este ataque, registrado por cámaras de seguridad en la intersección de las avenidas Bocanegra y Pacasmayo, evidenció el nivel de inseguridad que afecta a los transportistas y sus familias. La unidad, perteneciente a la empresa HR Express, fue incendiada luego de que la familia se negara a pagar el “cupo” exigido por los delincuentes.

El padre del menor relató que la situación llegó a un punto crítico la noche del ataque. “Mi hijo, de once años, se dio cuenta, vio que se estaba prendiendo el carro y, de cólera, les tiró la gorra”, expresó el transportista, quien describió la reacción de su hijo como un acto impulsivo frente a la desesperación de la familia. Las imágenes de videovigilancia muestran cómo los atacantes, tras rociar combustible, huyeron rápidamente en una motocicleta.

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El hecho no es aislado. El conductor, quien cubre la ruta Sarita-Los Dominicos en HR Express, detalló que este es el tercer atentado que sufre su familia. 

“Ya no van a pagar ingresos, que es trescientos soles y diario veinte soles, sino quinientos soles y vamos a atentar con los carreos. Por último, no quieren hacer, vamos a comenzar a tumbar chofer por chofer”, afirmó sobre los mensajes amenazantes recibidos, según declaraciones a Latina Noticias.

La extorsión se intensificó luego de que los delincuentes robaran el teléfono de un colega y obtuvieran información de los transportistas.

El afectado explicó que los criminales crearon un grupo de WhatsApp denominado “La Familia HR”, donde sumaron a varios conductores para coordinar amenazas y exigir pagos. Tras bloquear los números de los extorsionadores, la familia sufrió la quema de la cúster, que representaba su principal fuente de ingreso.

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Delincuentes prendieron fuego a una cúster en el Callao. (Captura: Latina Noticias)
Delincuentes prendieron fuego a una cúster en el Callao. (Captura: Latina Noticias)

Inseguridad golpea a familias enteras y agrava problemas de salud

Más allá de las pérdidas materiales, el impacto de la extorsión ha repercutido en la salud del transportista. El padre del menor enfrenta un diagnóstico reciente de cáncer de estómago, situación que, según explicó, se agravó por el estrés constante derivado de los ataques. 

“Anteriormente, que me salió el cáncer fue por eso mismo, que me quemaron el carro. Estuve estresado y lo tuve que vender casi como estaba”, relató. La cúster, según precisó, era la única herramienta de trabajo para sostener a sus dos hijos, su esposa y su madre, además de costear sus tratamientos médicos.

La propietaria de la unidad, también afectada por el atentado, aseguró que la empresa viene siendo blanco de amenazas constantes por parte de bandas dedicadas al cobro de cupos en el transporte público del Callao.

Ella describió el momento del ataque: “Intenté detener a los delincuentes, incluso les lancé piedras, pero no pude impedir que incendiaran el vehículo”. La afectación es doble: además del daño económico, la familia vive bajo un clima de miedo e incertidumbre.

La ruta cubierta por la empresa H & R, conocida como Holrex, conecta el Callao con San Martín de Porres y ha sido escenario de atentados desde el año pasado. La situación ha llevado a los conductores a reducir sus horarios laborales, temiendo por su seguridad y la de sus familias. 

“Somos varios compañeros que estamos siendo víctimas de los extorsionadores”, manifestó la víctima, subrayando la falta de protección y el sentimiento de abandono. “Estamos perdidos, sin confianza en las autoridades”, concluyó el conductor.

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