Lima Teje 2026 espera a más de 5.500 personas en su sexta edición con invitadas internacionales y talleres para todos los niveles

El festival Lima Teje vuelve al Centro de Convenciones de Lima el 11 y 12 de julio de 2026 con una propuesta que ha crecido de forma sostenida desde sus inicios: más de 5,500 asistentes esperados, 2,500 metros cuadrados dedicados al universo textil y cerca de 120 participantes entre expositores, talleristas, marcas y auspiciadores nacionales e internacionales.

El evento, que llega a su sexta edición, acumula más de 12,000 asistentes a lo largo de sus cinco versiones anteriores y se ha posicionado como uno de los encuentros creativos de mayor convocatoria en Latinoamérica. Lo que comenzó como una pequeña reunión de aficionados al tejido se transformó en una plataforma que reúne disciplinas como el crochet, el bordado, el macramé, el hilado y otras técnicas textiles, tanto tradicionales como contemporáneas.

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La feria también opera como una vitrina comercial de peso para los pequeños y medianos emprendedores del sector. Más del 70% de los expositores repite su participación cada año, un dato que refleja el impacto directo que el festival tiene sobre sus negocios. Para las MYPEs vinculadas al rubro, Lima Teje representa una oportunidad concreta de presentar colecciones, lanzar productos, ampliar su base de clientes y ganar visibilidad dentro de una industria en expansión.

Talleres, masterclasses y charlas gratuitas para todos los niveles

La programación de esta edición incluye talleres especializados, masterclasses y charlas gratuitas diseñadas para públicos con distintos niveles de experiencia, desde quienes se acercan por primera vez a las técnicas textiles hasta quienes ya cuentan con años de práctica. La propuesta formativa busca que el festival funcione como un espacio de aprendizaje real, más allá de la feria de productos.

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Invitadas internacionales: Las Tutitas de Chile

Entre las figuras confirmadas para esta edición destacan Las Tutitas, un dúo de creadoras de contenido textil proveniente de Chile, con presencia en plataformas como Domestika y una comunidad de más de 82,000 seguidores en Instagram. Su participación suma al festival una dimensión internacional y conecta a la audiencia peruana con referentes del tejido que han ganado reconocimiento en toda la región.

El auge del tejido entre las nuevas generaciones

Según las organizadoras del festival, el creciente interés por el tejido y el bordado responde a una tendencia que se consolida entre las generaciones más jóvenes: la búsqueda de actividades que ofrezcan pausa, concentración y creación manual frente al ritmo acelerado de la vida cotidiana. A ese impulso se suma un mayor interés por el consumo consciente, la moda lenta y los objetos elaborados a mano, valores que encuentran en las técnicas textiles una expresión concreta.

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Las redes sociales y las comunidades digitales han sido un factor determinante en este proceso. Plataformas como Instagram, TikTok y Domestika han acercado el tejido, el bordado y el macramé a públicos que antes no tenían contacto con estas disciplinas, y han impulsado una reinterpretación de las técnicas tradicionales desde una perspectiva más experimental y contemporánea. Lo artesanal dejó de ser percibido como algo antiguo para convertirse en una forma de expresión con presencia activa en el entorno digital.

Entradas disponibles desde S/20

Las entradas para Lima Teje 2026 ya están a la venta a través de Joinnus y Yape, con precios desde S/20. El festival está abierto al público general, independientemente de si los asistentes tienen experiencia previa en técnicas textiles o no.

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