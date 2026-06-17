Lambayeque se prepara para la visita del papa León XIV: Mejoras urbanas y optimización hotelera en marcha

Frente a la próxima llegada del Papa León XIV a la región Lambayeque, en el mes de novimebre, autoridades y representantes del sector turismo intensifican los preparativos para garantizar condiciones adecuadas tanto para el acto central como para la estadía de miles de visitantes nacionales y extranjeros.
El gobernador regional, Jorge Pérez, señaló que las acciones incluyen desde el mejoramiento urbano hasta la optimización hotelera, con el objetivo de responder al impacto social, económico y logístico que generará el evento.
“Nos estamos adelantando porque entendemos que el Santo Padre va a venir a Chiclayo, que es su tierra, y estamos viendo cuál es el mejor escenario”, explicó el gobernador. Las proyecciones oficiales estiman la llegada de al menos un millón de personas, cifra que duplica el flujo registrado durante la visita del Papa Francisco I a Trujillo en 2018.
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Los escenarios en evaluación para la reunión principal con el Sumo Pontífice incluyen Puerto Eten, Ciudad Eten y las Pampas de Reque. “Finalmente será El Vaticano desde donde se nos diga qué es lo que quieren y nosotros estaremos dispuestos a aceptar”, agregó Pérez.
Las autoridades buscan así asegurar que la visita transcurra en espacios aptos para congregaciones multitudinarias y que la logística urbana esté a la altura de la ocasión.
Optimización de la infraestructura turística y servicios básicos
Ante la magnitud del evento, la capacidad hotelera de la región, actualmente en 25 mil camas, resulta insuficiente. El gobernador explicó que se replicarán estrategias implementadas en festividades como la de la Santísima Cruz en Motupe, aprovechando casas y cocheras como hospedajes alternativos.
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“Es un trabajo muy arduo el que haremos, ni bien se sepa la fecha exacta de llegada del Papa, para poder trabajar conjuntamente con todos los órganos del sector”, manifestó el titular regional.
El plan contempla también la habilitación de campamentos de fe equipados con agua, servicios de salud y seguridad, para que los visitantes puedan permanecer durante una semana en condiciones adecuadas. La meta es que quienes acudan a Lambayeque encuentren “lugares adecuados para quedarse”, subrayó Pérez.
La llegada del Papa León XIV también ha impulsado inversiones en infraestructura urbana y religiosa. Solo en Chiclayo, el gobierno regional y nacional destinan 30 millones de soles para la pavimentación de calles, aunque reconocen que no será posible abarcar la totalidad de la ciudad.
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Además, se ejecutan mejoras en la Catedral de Chiclayo y en casas de arquitectura colonial, espacios emblemáticos para la comunidad y los visitantes.
Ruta del Papa León XIV
El circuito turístico-religioso conocido como la Ruta del Papa León XIV se consolida como uno de los atractivos centrales, con 24 recursos turísticos y 14 templos incluidos en su recorrido.
El gobernador regional ha propuesto, además, un corredor internacional que una los caminos de Papa Francisco I y Papa León XIV, fortaleciendo el posicionamiento de Lambayeque como destino clave para el turismo religioso.
Durante la visita papal, se prevé instalar pantallas gigantes en avenidas principales de Chiclayo, como San José, Elías Aguirre y Balta, para acercar la imagen del Sumo Pontífice a la población. Obras similares avanzan en el Santuario de la Cruz de Motupe y en el Santuario de la Virgen de la Paz.
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“Buscamos que la experiencia de los visitantes sea positiva y que la región se consolide como referente internacional del turismo religioso”, concluyó Pérez.
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