Ver borroso a los 30 no siempre requiere lentes: casos de cataratas en jóvenes preocupa a oftalmólogos

Visión borrosa, problemas de visión - Perú - 18 de abril (Webconsultas)

Cuando una persona joven comienza a experimentar visión borrosa, lo más habitual es pensar en la necesidad de usar lentes. Sin embargo, especialistas advierten que en algunos casos el problema podría estar relacionado con una enfermedad que tradicionalmente se asocia a los adultos mayores: las cataratas.

Aunque el envejecimiento sigue siendo el principal factor de riesgo para desarrollar esta patología ocular, cada vez se reportan más diagnósticos en adultos jóvenes e incluso en personas que apenas superan los 30 años. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 10 % de los casos de cataratas en el mundo corresponden a pacientes que aún no han ingresado a la tercera edad.

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Esta tendencia ha generado preocupación entre los oftalmólogos, quienes alertan sobre la influencia de enfermedades metabólicas y hábitos de vida poco saludables en la aparición prematura de la opacidad del cristalino, el lente natural del ojo encargado de enfocar las imágenes.

La principal causa de ceguera reversible en el Perú

Primer plano de un ojo afectado por ceguera de nieve, evidenciando irritación sin presencia de nieve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cataratas consisten en la pérdida progresiva de transparencia del cristalino, lo que impide que la luz llegue correctamente a la retina y provoca una disminución gradual de la visión.

En el Perú, esta enfermedad representa un importante problema de salud pública. El Ministerio de Salud (Minsa) señala que la catarata es la principal causa de ceguera en el país y es responsable del 58 % de los casos de ceguera en personas mayores de 50 años. Además, se trata de una condición reversible si es detectada y tratada oportunamente.

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Entre los síntomas más frecuentes figuran la visión borrosa, la dificultad para ver de noche, el aumento de la sensibilidad a la luz, los reflejos molestos al conducir o leer y la necesidad constante de cambiar la graduación de los lentes sin obtener una mejora significativa.

¿Por qué aparecen cataratas antes de los 40 años?

La Dra. Gabriela Quezada, médico oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier, explica que cuando las cataratas aparecen a edades tempranas generalmente no están relacionadas con el envejecimiento natural del ojo, sino con otros factores.

“En la práctica clínica observamos un incremento de pacientes jóvenes desconcertados ante un diagnóstico de catarata. La evidencia científica demuestra que el principal detonante en este grupo poblacional es la diabetes tipos 1 y 2”, señala.

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La especialista explica que los niveles elevados de glucosa alteran el equilibrio de los fluidos dentro del ojo, favoreciendo cambios en el cristalino que aceleran su pérdida de transparencia.

A ello se suman otros factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, una alimentación rica en carbohidratos y azúcares, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Estas condiciones favorecen el estrés oxidativo y aceleran el deterioro de los tejidos oculares.

Ojos de adulto mayor con cataratas. CRÉDITOS: Fundación UNAM

El propio Minsa advierte que enfermedades como la diabetes, algunos tratamientos prolongados con esteroides, lesiones oculares y la exposición excesiva a la radiación ultravioleta también pueden contribuir al desarrollo de cataratas.

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Un problema que también puede presentarse desde el nacimiento

Los especialistas recuerdan que no todas las cataratas aparecen durante la adultez.

Existen las denominadas cataratas congénitas, que pueden desarrollarse durante la gestación debido a infecciones maternas como la rubéola o la toxoplasmosis, así como por deficiencias nutricionales severas durante el embarazo.

Si estas alteraciones no son detectadas y tratadas oportunamente, pueden afectar de manera permanente el desarrollo visual del niño.

La cirugía dura apenas 20 minutos

A diferencia de otras enfermedades oculares degenerativas, las cataratas tienen tratamiento efectivo. La Dra. Quezada explica que actualmente la cirugía se realiza mediante procedimientos ambulatorios altamente seguros que se realizan en los hospitales públicos del Minsa o EsSalud. La intervención consiste en retirar el cristalino opaco y reemplazarlo por un lente intraocular diseñado de acuerdo con las necesidades visuales del paciente.

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“El procedimiento toma aproximadamente 20 minutos y el paciente recibe el alta médica el mismo día”, precisa.

El Minsa también destaca que la cirugía permite recuperar la visión en la mayoría de casos, razón por la cual las cataratas continúan siendo consideradas la principal causa de ceguera reversible en el país.

Cómo prevenir la pérdida de visión

Frente al aumento de casos prematuros, los especialistas recomiendan mantener un estricto control de la diabetes y otras enfermedades metabólicas, evitar el consumo de tabaco y alcohol, seguir una alimentación rica en antioxidantes y proteger los ojos de la radiación ultravioleta mediante el uso de lentes adecuados.

Sin embargo, la principal herramienta sigue siendo la detección temprana.

El Ministerio de Salud recomienda realizar una evaluación oftalmológica integral al menos una vez al año, ya que muchas enfermedades oculares pueden desarrollarse sin síntomas evidentes en sus etapas iniciales. Un diagnóstico oportuno permite intervenir antes de que la pérdida visual se vuelva incapacitante.

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En el Mes de la Concientización sobre las Cataratas, los especialistas insisten en que la visión borrosa no siempre es consecuencia del cansancio visual o de la necesidad de cambiar de lentes. En algunos casos puede ser la primera señal de una enfermedad que, detectada a tiempo, tiene solución.