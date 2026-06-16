Caribeños de Guadalupe denuncian ataque y amenazas por S/ 30 000: “Esa bomba era para mí. No sé por qué hay tanta maldad”

Delincuentes detonaron un artefacto explosivo cerca de la vivienda de Fernando Aspericueta, director de la popular orquesta de cumbia 'Los Caribeños de Guadalupe'. Los extorsionadores le exigen el pago de 30 mil soles para no atentar contra su vida y la de su familia. Video: América TV / América Noticias

Un artefacto explosivo fue detonado la noche del lunes 15 de junio, pasadas las 8:00 p.m., cerca de la vivienda de Fernando Aspericueta, dueño y director de la agrupación de cumbia Los Caribeños de Guadalupe, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad. El ataque, que causó daños materiales en la fachada de la casa de una vecina, fue acompañado de un mensaje extorsivo en el que los criminales le exigen el pago de S/30.000 bajo amenaza de atentar contra su familia.

Aspericueta confirmó el atentado a través de una transmisión en vivo por sus redes sociales, donde mostró los daños y compartió capturas de los mensajes que ha recibido. “Ha caído un bombazo en la casa de mi vecina, pero esa bomba era para mí. No sé por qué hay tanta maldad”, declaró el empresario musical.

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Testigos presentes en la zona le informaron que el artefacto fue lanzado con dirección a su domicilio, pero los atacantes erraron el objetivo por metros. El contenido del mensaje extorsivo que Aspericueta difundió públicamente revela la magnitud de las amenazas.

“A ver Fernando, cómo va a ser contigo, te alineas con nosotros y colaboras con 30 mil soles o esto sigue hasta llegar a un derramamiento de sangre. Piensa en tu nieto porque en un descuido puede pasarle algo que ni tú te imaginas”, se lee en el texto que los criminales le enviaron por WhatsApp.

Los extorsionadores retomaron las comunicaciones por esa misma vía tras la detonación del explosivo, advirtiendo que el ataque era apenas el inicio de una serie de acciones violentas.

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El director de la popular orquesta de cumbia 'Caribeños de Guadalupe' es víctima de extorsión. Delincuentes le exigen el pago de 30 mil soles y como advertencia, detonaron un artefacto explosivo en los exteriores de su vivienda. Video: América TV / América Noticias

Meses de amenazas sin respuesta de las autoridades

El atentado no llegó sin antecedentes. Aspericueta viene denunciando amenazas de muerte desde mayo de 2026, cuando recibió las primeras llamadas intimidatorias mientras almorzaba con su familia durante las celebraciones del Día de la Madre. Ante esa situación, el director musical presentó una solicitud de garantías para su vida ante la Subprefectura de Guadalupe, sin obtener respuesta.

“Yo, al subprefecto, le he pedido garantías para mi vida porque el Día de la Madre me amenazaron de muerte, pero el subprefecto no quiere atenderme”, declaró Aspericueta en la transmisión en vivo. El empresario señaló que, pese a haber acudido a las autoridades con semanas de anticipación, los criminales cumplieron su primera advertencia sin que mediara ninguna medida de protección.

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Tras el estallido, la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de investigación criminal se trasladaron al lugar para recoger evidencias e iniciar las diligencias que permitan identificar a los responsables. Los vecinos de la cuadra, alertados por la detonación, pidieron a las autoridades revisar las cámaras de seguridad instaladas en la zona y reforzar la vigilancia en el distrito.

Capturas de pantalla muestran las graves amenazas y la solicitud de S/ 30 000 que la orquesta Caribeños de Guadalupe ha denunciado.

Con este incidente, ya suman cuatro detonaciones registradas en la región de La Libertad en los últimos tres días, de acuerdo con el mismo medio.

Un patrón de violencia que golpea al gremio musical del norte

El caso de Los Caribeños de Guadalupe se suma a una serie de ataques y amenazas extorsivas que han afectado a agrupaciones musicales del norte del país en los últimos meses. Bandas como Armonía 10, Agua Marina y Corazón Serrano han denunciado episodios similares, en un patrón que las autoridades de La Libertad no han logrado frenar.

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Extorsionadores detonaron un explosivo cerca de la casa de Fernando Aspericueta, director de Los Caribeños de Guadalupe, en Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad.

La situación de Aspericueta refleja la vulnerabilidad de los empresarios del sector musical ante las organizaciones criminales que operan en la región. El director de Los Caribeños de Guadalupe advirtió públicamente que, si algo le ocurre, las autoridades ya conocen la identidad de los responsables: “Pongo en alerta esto para que me den garantías para mi vida, porque aquí ya no se puede vivir. Si algo me pasa a mí, ya saben quiénes son los culpables”, declaró.

Por el momento, la PNP continúa con las investigaciones para determinar el origen de los mensajes extorsivos y la identidad de los autores del atentado. Aspericueta también habría puesto a disposición de los investigadores las capturas de pantalla de las conversaciones amenazantes que recibió desde mayo, material que podría resultar clave para identificar a la organización criminal detrás de las extorsiones.

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