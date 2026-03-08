Mariana Vértiz confirma su ruptura con Pancho de Piérola y celebra su nueva etapa: “De las más bonitas de mi vida”

Mariana Vértiz confirma su ruptura con Pancho de Piérola y anuncia una nueva etapa de paz y crecimiento personal. (Instagram Mariana Vértiz / Francisco de Piérola)

Mariana Vértiz, reconocida influencer y hermana de la exMiss Perú Natalie Vértiz, sorprendió a sus seguidores este fin de semana al confirmar el fin de su relación sentimental con el periodista Pancho de Piérola. La noticia llega poco después de que ambos oficializaran su romance en redes sociales a finales de 2025, y tras una serie de polémicas en torno a declaraciones del comunicador sobre la cobertura mediática del caso Lizeth Marzano.

La empresaria utilizó su cuenta de Instagram para responder preguntas de sus seguidores y, ante la consulta directa sobre su situación sentimental, fue tajante: “Sí, estoy soltera y también es una de las etapas más bonitas de mi vida, enfocada en mi paz, mi crecimiento y todo lo que todavía quiero construir”. Con estas palabras, Mariana no solo confirmó la ruptura, sino que también dejó ver que vive un momento de introspección y transformación personal, priorizando su bienestar y proyectos a futuro.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que apenas en noviembre del año pasado Mariana había hecho público su romance con Pancho de Piérola durante la celebración de su cumpleaños. En esa ocasión, la pareja compartió imágenes y mensajes románticos en redes sociales, sellando la oficialización con una foto de ambos dándose un beso y la frase “Y mi amor también”.

Un romance fugaz y una ruptura marcada por la polémica

La relación entre Mariana Vértiz y Pancho de Piérola fue seguida de cerca por la prensa de espectáculos. Desde el inicio, el vínculo llamó la atención por tratarse de dos figuras conocidas en el ámbito mediático: Mariana, empresaria y cofundadora del centro de belleza V Studio junto a su hermana Natalie; y Pancho, periodista y comunicador digital con más de 54 mil seguidores en Instagram, conocido por su paso por la televisión y por su activa presencia en redes sociales, donde aborda temas de actualidad, política y cultura.

La influencer Mariana Vértiz revela en Instagram que disfruta su soltería y prioriza el bienestar y los proyectos futuros. (Instagram Mariana Vértiz)

Sin embargo, el romance se vio envuelto en controversia tras un comentario desafortunado de Pancho de Piérola sobre la cobertura periodística del caso Lizeth Marzano, la joven deportista que perdió la vida tras ser atropellada en San Isidro. El periodista cuestionó el tratamiento mediático del caso, sugiriendo que la audiencia se veía atraída por el morbo y el sensacionalismo. Sus declaraciones generaron una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios lo acusaron de insensibilidad y falta de empatía hacia la familia de la víctima.

La presión pública fue tal que De Piérola optó por eliminar el video y publicar un mensaje de disculpa: “No tuve la sensibilidad correcta para abordar este caso. Muchas personas me han escrito molestas, preocupadas, ofendidas, y tienen toda la razón. Mi comentario estaba totalmente fuera de lugar, porque se trata de una vida que se ha perdido y estos temas requieren mayor sensibilidad”.

Ahora, el incidente también coincide con el distanciamiento entre Mariana y Pancho, aunque ninguno de los dos hizo alusión directa a ello como motivo de la ruptura.

Magaly Medina estalla contra Pancho de Piérola por su "falta de empatía" en el caso del atropello que involucró a la periodista Marisel Linares. La 'Urraca' cuestionó su video inicial y la sinceridad de su posterior arrepentimiento. | ATV / Magaly TV La firme

Mariana Vértiz: maternidad, bienestar y vida en redes

Más allá de la relación con Pancho de Piérola, Mariana Vértiz ha construido una sólida carrera como influencer y empresaria. En sus redes sociales, donde suma casi un millón de seguidores, comparte contenido sobre maternidad, bienestar, rutinas familiares y emprendimiento. Junto a su hermana Natalie, es socia fundadora de V Studio, uno de los centros de belleza más reconocidos de Lima.

Mariana ha sido transparente sobre los desafíos y alegrías de la maternidad, especialmente en su relación con su hija Gia, fruto de su vínculo anterior con el modelo y conductor Gino Pesaressi. Tras la separación, ambos mantienen una relación cordial y enfocada en la crianza conjunta de la niña, quien suele aparecer en las publicaciones de su madre como uno de sus mayores orgullos.

La influencer sorprendió a sus seguidores al mostrar públicamente su vínculo sentimental con Francisco de Piérola, un gesto que generó mensajes de felicitación y apoyo en redes. (TikTok)

En la misma dinámica de preguntas en Instagram, Mariana reafirmó el fuerte lazo que mantiene con su familia, en especial con su cuñado Yaco Eskenazi, esposo de Natalie Vértiz. “Yaco es mi hermano y mejor consejero. Solo diré que tenemos un chat él, mi hermana y yo donde nos enviamos puros memes todo el día”, contó con humor.

La ruptura con Pancho de Piérola marca un nuevo capítulo en la vida de Mariana Vértiz, quien ha optado por mirar hacia adelante y enfocarse en su crecimiento personal.