Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Huancayo este 10 de junio

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este miércoles 10 de junio, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Huancayo.
Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 17 grados, la probabilidad de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento serán de 17 kilómetros por hora.
En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 8.
Para la noche, la temperatura alcanzará los -1 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 0%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 13 kilómetros por hora en la noche.
PUBLICIDAD
Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se sienten 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.
En la provincia de Huancayo, por su parte, existen tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.
El estado del tiempo que más predomina es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.
El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante a lo largo del año.
El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.
El clima en Perú
En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
PUBLICIDAD
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
PUBLICIDAD
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
Más Noticias
Gisela Valcárcel marca distancia con ‘Giselo’ y Magaly Medina le responde con recuerdos incómodos: “Siempre estaban juntos”
La conductora aclaró que nunca tuvo un vínculo cercano con Edson Dávila, pero la periodista revivió reuniones, viajes y hasta mensajes cariñosos para poner en duda su versión
Magaly Medina destroza estreno de ‘Giselo’ en América TV: “Ponen a la copia barata de Gisela, no le ha ganado a nadie”
La conductora puso la lupa sobre la nueva apuesta sabatina de América Multimedia y dijo que Edson Dávila todavía no tendría el recorrido suficiente para sostener un espacio tan competitivo
Darinka Ramírez se defiende tras revelación de ‘Peluchín’ y acusa que información favorecía a Jefferson Farfán
La polémica surgió luego de que Rodrigo González revelara que la vio realizando compras en una exclusiva tienda del Jockey Plaza mientras mantiene un conflicto con el exfutbolista por la manutención de su hija
Christian Domínguez y Karla Tarazona regresan de luna de miel felices y responden a rumores de embarazo: “Tiene que ser mujer”
La pareja regresó al Perú tras disfrutar de unos días en Estados Unidos luego de su matrimonio civil y fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’
Resultados de la Kábala del martes 9 de junio: números ganadores y pozo para el próximo sorteo
Como cada martes, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD