Incendio en el Cercado de Lima destruye al menos 10 viviendas: Quinta será declarada inhabitable

Un voraz incendio consumió una antigua quinta en el Cercado de Lima, dejando a varias familias en la calle. La labor de los bomberos se vio complicada por el difícil acceso a la zona y la falta de presión de agua en los hidrantes.| América Noticias

Un incendio consumió durante la madrugada una quinta ubicada en el Cercado de Lima, dejando a al menos 10 familias sin hogar y forzando a que el predio sea declarado inhabitable por las autoridades. Las imágenes captadas por América Noticias desde una vivienda contigua muestran cómo las llamas avanzaron por toda la estructura, mientras los residentes intentaban salvarse. El siniestro se desarrolló en una zona caracterizada por edificaciones antiguas construidas con materiales como quincha y adobe, lo que contribuyó a la rápida expansión del fuego.

Familias quedan sin hogar por incendio que arrasa quinta histórica en Lima | MML

Dificultades para el acceso y consecuencias en la zona

El diseño y la antigüedad de la quinta complicaron el trabajo de los bomberos. Según lo registrado por el equipo periodístico, la expansión irregular de la vivienda y la conexión con otras quintas aledañas impidieron que las unidades de emergencia alcanzaran el corazón del incendio. Los bomberos debieron atacar el fuego desde el primer nivel y desde techos de predios vecinos, utilizando escaleras telescópicas y maniobrando sobre estructuras inestables.

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La infraestructura hidráulica de la zona representó un reto adicional, pues la presión de agua de la red no fue suficiente para afrontar la emergencia. El apoyo de cisternas de Sedapal resultó fundamental para continuar con las labores de extinción. Mientras tanto, el fuego amenazó con extenderse al colegio República de Nicaragua, donde el patio principal y varias aulas resultaron afectados por el agua y el calor. El colegio, que recientemente había sido sede de votación, debió reorganizar el reinicio de clases debido a los daños sufridos.

Incendio en el Cercado de Lima destruye una quinta y obliga a evacuar a decenas de familias| MML

Quinta será declara inhabitable

Las familias residentes fueron evacuadas rápidamente y, según la información recabada, no se reportaron heridos ni afectados por el humo. La Municipalidad de Lima inició un proceso de empadronamiento para brindar alojamiento temporal y entregar alimentos no perecibles a los damnificados.

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La Gerencia de Riesgos y Desastres determinó que la quinta no podrá ser habitada nuevamente, ya que la estructura quedó gravemente comprometida tras la intervención de doce unidades de bomberos y la cantidad de agua utilizada para sofocar las llamas.

Canales de emergencia

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) ofrece atención inmediata ante incendios, rescates y emergencias estructurales. La línea gratuita 116 está disponible las 24 horas, permitiendo que cualquier persona solicite ayuda ante situaciones de fuego o riesgo en viviendas y locales.

La Central de Emergencias SAMU, dependiente del Ministerio de Salud, responde al número 106 y se especializa en brindar asistencia médica prehospitalaria. Este canal resulta fundamental para quienes presenten lesiones, crisis respiratorias o requieran evacuación médica urgente durante una emergencia.

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La Policía Nacional del Perú mantiene operativa la línea 105, destinada a reportar incidentes de seguridad, colaborar en evacuaciones y controlar el orden en zonas afectadas por desastres. El personal policial también coordina el acceso y resguardo de áreas siniestradas.