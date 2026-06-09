ONPE reporta retrasos en llegada de actas por mal clima: lluvias, ríos crecidos y vuelos suspendidos afectan siete oficinas electorales

Mal clima retrasa traslado de actas electorales en siete ODPE de zonas rurales y amazónicas. Difusión

La etapa posterior a una jornada electoral suele concentrar la atención en el conteo de votos y la consolidación de resultados. Sin embargo, en un país con extensas zonas rurales, territorios amazónicos y comunidades ubicadas en áreas de difícil acceso, la logística también ocupa un papel central para completar el proceso. El traslado de las actas electorales constituye una fase indispensable para garantizar que cada voto emitido sea incorporado al cómputo oficial.

Durante la Segunda Elección Presidencial 2026, las condiciones climáticas registradas en diversas regiones del Perú han generado dificultades para el desplazamiento de los documentos electorales. La situación afecta principalmente a localidades donde el transporte depende de rutas aéreas o fluviales, factores que incrementan la vulnerabilidad frente a lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene el monitoreo permanente del repliegue del material electoral mientras continúa la contabilización de votos en los distintos centros de cómputo del país. El organismo informó que aún existen oficinas descentralizadas que esperan la llegada de documentación procedente de zonas alejadas.

Condiciones climáticas afectan el traslado de actas

Una mano escribe en un acta electoral sobre una mesa, al lado de una urna de cartón de la ONPE y precintos sin usar, destacando el inicio formal del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONPE informó que siete Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) todavía no reciben las actas electorales procedentes de determinadas zonas rurales. Las oficinas que permanecen a la espera de esta documentación son Alto Amazonas, Atalaya, Coronel Portillo, Huanta, La Convención, Maynas y Requena.

Según la entidad electoral, el mal tiempo continúa dificultando el transporte de los sobres que contienen las actas. Entre los principales obstáculos figuran las condiciones meteorológicas que impiden la operación de aeronaves destinadas a estas tareas logísticas.

La ONPE precisó que algunos sobres no pudieron ser movilizados mediante los helicópteros del Ejército del Perú debido a factores climatológicos. Esta situación retrasa el arribo de la documentación hacia los centros de cómputo donde corresponde efectuar el procesamiento oficial.

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Crecida de ríos complica rutas fluviales

Las lluvias registradas en distintas regiones también repercuten en el transporte por vía fluvial. De acuerdo con la información difundida por la ONPE, el incremento del caudal de diversos ríos representa una dificultad adicional para las embarcaciones encargadas de trasladar material electoral.

En varias localidades amazónicas, la navegación constituye uno de los principales medios de comunicación y transporte. Por esa razón, cualquier alteración en las condiciones de los ríos puede impactar directamente en los tiempos previstos para el repliegue de actas.

La entidad electoral mantiene el seguimiento de estos desplazamientos mientras las condiciones climáticas evolucionan en las zonas afectadas.

El proceso de repliegue no solo depende del traslado de documentación dentro del territorio nacional. También incluye la recepción de las actas correspondientes a la votación de ciudadanos peruanos en el exterior.

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La ONPE indicó que la culminación del repliegue del material electoral se concretará cuando lleguen las actas pendientes a las siete ODPE mencionadas y cuando concluya el arribo de la documentación proveniente del extranjero hacia la ODPE Lima Centro 1.

En esta oficina funciona el centro de cómputo encargado de procesar las actas remitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, institución responsable de la organización de la Segunda Elección Presidencial 2026 fuera del territorio peruano.

Hasta el momento, según informó la ONPE, ya se encuentran en Lima las actas enviadas desde 50 ciudades del exterior.

Más de 1.500 actas presentan observaciones

Actas observadas en la segunda vuelta: qué son y cómo pueden influir en los resultados finales. (Foto: JNE)

Mientras continúa la llegada de documentación electoral, la ONPE también supervisa el estado de las actas procesadas en los distintos centros de cómputo.

La entidad señaló que su centro de soporte nacional realiza un seguimiento detallado tanto del repliegue del material electoral como del avance en la contabilización de votos. De acuerdo con la información registrada hasta el mediodía de la fecha reportada, existen 1.557 actas observadas.

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Del total, 48 corresponden al extranjero, 952 pertenecen a Lima y 557 provienen de otras regiones del país.

Las actas observadas pasan por procedimientos de revisión establecidos dentro del proceso electoral antes de su incorporación definitiva al cómputo oficial.

Diferencias entre oficinas descentralizadas

Los datos de la ONPE muestran realidades distintas entre las oficinas descentralizadas encargadas del procesamiento electoral. En diez ODPE, ubicadas principalmente en zonas altoandinas, no se registró ninguna acta observada.

Por otro lado, algunas oficinas concentran la mayor cantidad de observaciones. Entre ellas figuran Lima Este 1, con 183 actas observadas; San Juan de Lurigancho, con 76; y Lima Oeste 3, con 54.

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La evolución del procesamiento de actas puede consultarse mediante la plataforma oficial de resultados de la ONPE, donde se actualiza la información relacionada con la contabilización de los votos emitidos durante la Segunda Elección Presidencial 2026.