Grupo Frontera en Costa 21: banda texana logra sold out y confirma su creciente popularidad en Perú

De izquierda a derecha, Alberto Acosta, Carlos Guerrero, Julián Peña, Adelaido "Payo" Solís III y Juan Javier Cantú de la banda texana Grupo Frontera posan para un retrato para promocionar su álbum "LO QUE ME FALTA POR LLORAR" en la Ciudad de México, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista)

El fenómeno de la música regional mexicana continúa expandiéndose en Sudamérica y, en esta ocasión, Grupo Frontera ha logrado un nuevo hito en su carrera al agotar todas las entradas para su esperado debut en Lima. El concierto, programado para el 17 de octubre en el Multiespacio Costa 21, forma parte de su exitosa gira internacional “Triste pero bien c*brón tour”, con la que la banda estadounidense de raíces mexicanas ha recorrido los principales escenarios de América y Europa.

El anuncio de la llegada de Grupo Frontera a Perú generó desde el inicio una respuesta inmediata por parte del público. Miles de seguidores, atentos al inicio de la preventa, adquirieron rápidamente las entradas, lo que llevó al “sold out” en pocos días. La noticia fue confirmada por los organizadores del evento y celebrada en redes sociales, donde los fanáticos expresaron su entusiasmo por presenciar un espectáculo que marca el primer encuentro directo de la agrupación con el público peruano.

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Con más de 28 millones de oyentes mensuales en Spotify, Grupo Frontera se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del género regional mexicano, gracias a éxitos como “Un x100to”, “No Se Va”, “El Amor de Su Vida” y “Coqueta”. El grupo, galardonado con un Latin Grammy, suma este debut en Lima a una agenda internacional que lo ha llevado a escenarios de Sudamérica, Centroamérica y Europa, reforzando su presencia global.

La gira “Triste pero bien c*brón tour” representa una nueva etapa para la agrupación, que en el último año ha recibido reconocimientos y ha protagonizado colaboraciones con artistas de renombre, ampliando su impacto en la industria musical. El concierto en la capital peruana será, según los organizadores, una oportunidad para que los seguidores disfruten de un recorrido por los grandes éxitos que han definido el estilo y la trayectoria de la banda.

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Los integrantes de Grupo Frontera, de izquierda a derecha, Carlos Guerrero, Julián Peña Jr., Adelaido "Payo" Solís III, Juan Javier Cantú y Alberto "Beto" Acosta posan para un retrato durante una entrevista el martes 24 de marzo de 2026, en la Ciudad de México. (Foto AP/Berenice Bautista)

La respuesta del público peruano confirma la fortaleza del mercado local de espectáculos y la conexión con los géneros de mayor proyección internacional. La venta total de localidades para el debut de Grupo Frontera en Lima refleja la expectativa generada y el creciente interés por experiencias musicales en vivo. Se espera que el concierto reúna a miles de asistentes, quienes podrán disfrutar de una velada única junto a una de las propuestas más relevantes de la música latina actual.

El evento, que se realizará en el Multiespacio Costa 21 —ubicado en Costa Verde, San Miguel—, contará con todas las medidas de organización para garantizar una experiencia segura y de calidad. La cita está prevista para las 8:00 p.m. y la duración aproximada será de dos horas. Los asistentes deberán presentar su Ticket o E-Ticket para acceder al recinto, cuya descarga estará disponible desde dos días antes de la fecha programada.

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Detalles del evento

Recinto: Multiespacio Costa 21, Costa Verde, San Miguel, Lima, Perú.

Hora de inicio: 8:00 p.m.

Duración aproximada: 2 horas.

Ingreso: Es obligatorio presentar Ticket o E-Ticket válido para el acceso. La descarga de E-Tickets estará habilitada 48 horas antes del evento.

Restricciones de ingreso: El acceso posterior a la hora señalada queda sujeto a las reglas del organizador y del recinto. No se permitirá el reingreso una vez iniciado el evento.

El “sold out” de Grupo Frontera en Lima ratifica la influencia que la banda ha logrado en la escena musical latina y anticipa una noche memorable para los fanáticos peruanos. El 17 de octubre, Multiespacio Costa 21 se convertirá en el epicentro de una celebración que reunirá a miles de seguidores y marcará un capítulo especial en la historia de la agrupación.

Grupo Frontera llegará por primera vez al Perú con su gira internacional 2026. IG