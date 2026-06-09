Entradas para concierto de Álvaro Díaz en Lima: preventa, precios y link para comprar

El cantante puertorriqueño Álvaro Díaz regresará a Lima el 30 de agosto con un concierto en Costa 21, reforzando el vínculo con su público peruano. La venta de entradas para el evento ya tiene fechas confirmadas y contará con descuentos especiales para ciertos usuarios. Esta será la segunda presentación de Díaz en Perú, respaldada por el reconocimiento de sus recientes trabajos discográficos.
Álvaro Díaz se encuentra entre los artistas urbanos más destacados de la escena musical en español. Ha trabajado junto a Feid, Rauw Alejandro, Tainy, Mora, C. Tangana, Nathy Peluso y Sen Senra, ampliando su influencia en América Latina y Europa. Su apuesta artística incorpora rap, hip hop, pop alternativo y electrónica, con una orientación hacia la innovación y la exploración de nuevos estilos.
PUBLICIDAD
El arribo de Díaz a Lima se enmarca en la promoción de su álbum más reciente, OMAKASE, que debutó en el primer lugar del Top Albums Debut Global. Su disco anterior, Sayonara, logró alcanzar el número uno en la lista US Latin Albums y se posicionó entre los álbumes latinos más reproducidos internacionalmente. Estos logros han fortalecido su posicionamiento en la industria musical.
Preventa de entradas
La preventa fans estará disponible del 9 al 11 de junio, o hasta agotar stock. La preventa general se realizará el 11 y 12 de junio a través de la plataforma Teleticket, con un beneficio del 15% de descuento para clientes de Interbank. El enlace para la compra directa es: https://teleticket.com.pe/alvaro-diaz-lima-2026.
PUBLICIDAD
El acceso anticipado y los descuentos están sujetos a disponibilidad, por lo que se recomienda completar el proceso de compra lo antes posible.
Precio de entradas
Los precios para el concierto de Álvaro Díaz en Lima se detallan de la siguiente manera:
Preventa con Interbank
- BOX: S/3900
- VIP: S/290
- GENERAL: S/140
Regular
- BOX: S/4590
- VIP: S/342
- REGULAR: S/165
- CONADIS: S/273
La organización ha informado que los precios varían según la etapa de compra y la ubicación seleccionada. Las zonas preferenciales cuentan con un número limitado de entradas, y los descuentos aplican únicamente durante las fechas de preventa.
¿Cómo comprar en Teleticket?
Para adquirir entradas al concierto de Álvaro Díaz en Teleticket, sigue estos pasos:
- Accede al sitio oficial: Ingresa a www.teleticket.com.pe.
- Crea una cuenta: Si es tu primera vez en la plataforma, completa el registro con tus datos personales y correo electrónico. Recibirás un email para activar tu cuenta.
- Confirma el registro: Haz clic en el enlace recibido por correo para validar tu cuenta y poder acceder a la venta.
- Busca el evento: Una vez logueado, localiza el espectáculo de Álvaro Díaz usando el buscador y haz clic sobre el banner correspondiente.
- Cola virtual: Teleticket utiliza un sistema de espera virtual que asigna los turnos por orden de llegada. No recargues la página para evitar perder tu lugar.
- Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona y el precio preferido. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”.
- Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta. Si tienes el beneficio de Interbank, aplícalo para el descuento.
- Verifica tus tickets: Al finalizar, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta de Teleticket.
Se aconseja revisar cada paso atentamente para asegurar la compra sin inconvenientes y verificar las condiciones de venta antes de finalizar la transacción.
Más Noticias
Línea 1 del Metro de Lima: ¿Cuál es la estación con mayor demanda de usuarios?
El sistema de transporte registró su mayor flujo de usuarios en mayo, de acuerdo con el informe oficial de la ATU
Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250
La Casa Blanca albergará uno de los eventos más históricos de las artes marciales mixtas. Conoce todos los detalles
Dólar cae fuertemente y llega a los S/ 3,368 en casas de cambio mientras conteo presidencial se acerca al 100%
Con el mercado atento al avance electoral, las principales plataformas de cambio ajustaron sus cotizaciones mientras la diferencia entre los candidatos se mantiene estrecha con miles de actas aún en proceso, incluyendo las del extranjero
Javier Rabanal regresa a la Liga 1: fue anunciado como nuevo DT de Cusco FC tras abrupta salida de Universitario
El técnico español tendrá un nuevo reto en el fútbol peruano: fue oficializado como técnico de los ‘dorados’ luego de la salida de Alejandro Orfila por campaña irregular
Programación de la fecha 1 del Mundial 2026: canales TV y horarios en Perú del torneo FIFA
La jornada inaugural tendrá 24 partidos en total. Conoce todos los detalles del arranque de la cita mundialista
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD