Entradas para concierto de Álvaro Díaz en Lima: preventa, precios y link para comprar

El artista puertorriqueño Álvaro Díaz posa seriamente frente a una pila de cajas, mientras se anuncia su regreso a Perú para un esperado concierto.

El cantante puertorriqueño Álvaro Díaz regresará a Lima el 30 de agosto con un concierto en Costa 21, reforzando el vínculo con su público peruano. La venta de entradas para el evento ya tiene fechas confirmadas y contará con descuentos especiales para ciertos usuarios. Esta será la segunda presentación de Díaz en Perú, respaldada por el reconocimiento de sus recientes trabajos discográficos.

Álvaro Díaz se encuentra entre los artistas urbanos más destacados de la escena musical en español. Ha trabajado junto a Feid, Rauw Alejandro, Tainy, Mora, C. Tangana, Nathy Peluso y Sen Senra, ampliando su influencia en América Latina y Europa. Su apuesta artística incorpora rap, hip hop, pop alternativo y electrónica, con una orientación hacia la innovación y la exploración de nuevos estilos.

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El arribo de Díaz a Lima se enmarca en la promoción de su álbum más reciente, OMAKASE, que debutó en el primer lugar del Top Albums Debut Global. Su disco anterior, Sayonara, logró alcanzar el número uno en la lista US Latin Albums y se posicionó entre los álbumes latinos más reproducidos internacionalmente. Estos logros han fortalecido su posicionamiento en la industria musical.

Álvaro Díaz vuelve a Perú: lugar, fecha, entradas y más sobre el concierto

Preventa de entradas

La preventa fans estará disponible del 9 al 11 de junio, o hasta agotar stock. La preventa general se realizará el 11 y 12 de junio a través de la plataforma Teleticket, con un beneficio del 15% de descuento para clientes de Interbank. El enlace para la compra directa es: https://teleticket.com.pe/alvaro-diaz-lima-2026.

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El acceso anticipado y los descuentos están sujetos a disponibilidad, por lo que se recomienda completar el proceso de compra lo antes posible.

Precio de entradas

Los precios para el concierto de Álvaro Díaz en Lima se detallan de la siguiente manera:

Preventa con Interbank

BOX: S/3900

VIP: S/290

GENERAL: S/140

Precio de entradas para el concierto de Álvaro Díaz

Regular

BOX: S/4590

VIP: S/342

REGULAR: S/165

CONADIS: S/273

La organización ha informado que los precios varían según la etapa de compra y la ubicación seleccionada. Las zonas preferenciales cuentan con un número limitado de entradas, y los descuentos aplican únicamente durante las fechas de preventa.

¿Cómo comprar en Teleticket?

Para adquirir entradas al concierto de Álvaro Díaz en Teleticket, sigue estos pasos:

Accede al sitio oficial: Ingresa a Ingresa a www.teleticket.com.pe Crea una cuenta: Si es tu primera vez en la plataforma, completa el registro con tus datos personales y correo electrónico. Recibirás un email para activar tu cuenta. Confirma el registro: Haz clic en el enlace recibido por correo para validar tu cuenta y poder acceder a la venta. Busca el evento: Una vez logueado, localiza el espectáculo de Álvaro Díaz usando el buscador y haz clic sobre el banner correspondiente. Cola virtual: Teleticket utiliza un sistema de espera virtual que asigna los turnos por orden de llegada. No recargues la página para evitar perder tu lugar. Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona y el precio preferido. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”. Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta. Si tienes el beneficio de Interbank, aplícalo para el descuento. Verifica tus tickets: Al finalizar, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta de Teleticket.

Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

Se aconseja revisar cada paso atentamente para asegurar la compra sin inconvenientes y verificar las condiciones de venta antes de finalizar la transacción.