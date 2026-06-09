El sol peruano podría estirar a S/3,65 en corto si Roberto Sánchez gana las elecciones, anticipan agentes del mercado

La política minera, la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos aparecen como factores clave para la volatilidad del sol. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las elecciones presidenciales en Perú se celebraron el domingo y, 48 horas después, el país permanece sin un resultado definitivo. Con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a cargo del recuento, Roberto Sánchez mantiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori.

Mientras tanto, el mercado cambiario opera en modo preventivo y los agentes advierten que, de consolidarse el triunfo de Sánchez, el sol peruano podría depreciarse hasta S/3,65 por dólar en el corto plazo.

Este lunes, el tipo de cambio cerró a la baja tras las primeras horas de negociación, reflejando que parte del mercado aún apuesta por una posible victoria de Fujimori, considerada una candidata favorable para la continuidad de políticas económicas y la inversión privada.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la expectativa de un resultado ajustado mantiene la volatilidad en niveles elevados, aunque la presión sobre el sol se perfila si el liderazgo de Juntos por el Perú se confirma en las próximas horas, según Global66.

Global66 proyecta que el sol peruano podría depreciarse hasta S/3,65 frente al dólar si se confirma la ventaja de Roberto Sánchez. REUTERS/Leslie Moreno

El sol y el peso chileno, las únicas monedas depreciadas en la región

En lo que va de 2026, el sol peruano acumuló una depreciación anual de 2,7%. Junto al peso chileno, con una caída del 1,0%, son las únicas monedas principales de América Latina que cerraron el periodo en negativo frente al dólar.

En contraste, el real brasileño, el peso colombiano y el mexicano lograron apreciaciones de 4,8%, 4,5% y 2,8%, respectivamente, refiere la plataforma digital.

El informe destaca que la divergencia del sol respecto a otras monedas regionales se explica fundamentalmente por el riesgo político y la incertidumbre generada en el proceso electoral.

PUBLICIDAD

Los sólidos fundamentos macroeconómicos de Perú —segundo productor mundial de cobre, reservas internacionales por USD 59.400 millones y una tasa de interés de referencia en 4,25%— no justifican por sí solos la magnitud de la depreciación.

En 2026, el sol acumula una depreciación de 2,7% y figura junto con el peso chileno entre las monedas latinoamericanas que caen frente al dólar.

Dos escenarios tras el conteo: presión o alivio para el sol

La trayectoria del sol dependerá del desenlace final del escrutinio. Si Sánchez consolida su ventaja y la ONPE proclama su victoria, los agentes del mercado proyectan un tipo de cambio en la franja de S/3,58 a S/3,65.

El riesgo de mayores depreciaciones no se descarta si surgen señales de revisión de contratos mineros o dudas sobre la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

PUBLICIDAD

Por el contrario, si finalmente Keiko Fujimori remonta en el conteo y es declarada presidenta, los analistas anticipan una apreciación inmediata del sol hacia S/3,28–S/3,32, con un potencial adicional hacia S/3,20–S/3,25 en el tercer trimestre.

Los fundamentos macroeconómicos de Perú, con reservas por USD 59.400 millones y una tasa de referencia de 4,25%, no explican por sí solos la depreciación del sol.

Factores estructurales y externos siguen siendo clave

Más allá del resultado electoral, el análisis de los operadores subraya el peso de la política minera, la independencia del BCRP, la política fiscal y los precios internacionales del cobre y el oro como determinantes para la evolución futura del sol peruano.

La política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, con tasas altas, continúa imponiendo presión a las monedas emergentes y limita el atractivo del sol para inversiones especulativas.

PUBLICIDAD

Hasta la proclamación de resultados oficiales, el mercado financiero peruano se mantendrá atento a cada señal y preparado para una nueva ronda de volatilidad en el tipo de cambio, señala Global66.