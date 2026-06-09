Perú

El sol peruano podría estirar a S/3,65 en corto si Roberto Sánchez gana las elecciones, anticipan agentes del mercado

La alta volatilidad ha llevado a que el sol peruano y el peso chileno sean las únicas monedas de la región que perdieron terreno frente al dólar este año, según Global66

Guardar
Google icon
La política minera, la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos aparecen como factores clave para la volatilidad del sol. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La política minera, la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos aparecen como factores clave para la volatilidad del sol. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las elecciones presidenciales en Perú se celebraron el domingo y, 48 horas después, el país permanece sin un resultado definitivo. Con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a cargo del recuento, Roberto Sánchez mantiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori.

Mientras tanto, el mercado cambiario opera en modo preventivo y los agentes advierten que, de consolidarse el triunfo de Sánchez, el sol peruano podría depreciarse hasta S/3,65 por dólar en el corto plazo.

Este lunes, el tipo de cambio cerró a la baja tras las primeras horas de negociación, reflejando que parte del mercado aún apuesta por una posible victoria de Fujimori, considerada una candidata favorable para la continuidad de políticas económicas y la inversión privada.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la expectativa de un resultado ajustado mantiene la volatilidad en niveles elevados, aunque la presión sobre el sol se perfila si el liderazgo de Juntos por el Perú se confirma en las próximas horas, según Global66.

Global66 proyecta que el sol peruano podría depreciarse hasta S/3,65 frente al dólar si se confirma la ventaja de Roberto Sánchez. REUTERS/Leslie Moreno
Global66 proyecta que el sol peruano podría depreciarse hasta S/3,65 frente al dólar si se confirma la ventaja de Roberto Sánchez. REUTERS/Leslie Moreno

El sol y el peso chileno, las únicas monedas depreciadas en la región

En lo que va de 2026, el sol peruano acumuló una depreciación anual de 2,7%. Junto al peso chileno, con una caída del 1,0%, son las únicas monedas principales de América Latina que cerraron el periodo en negativo frente al dólar.

En contraste, el real brasileño, el peso colombiano y el mexicano lograron apreciaciones de 4,8%, 4,5% y 2,8%, respectivamente, refiere la plataforma digital.

El informe destaca que la divergencia del sol respecto a otras monedas regionales se explica fundamentalmente por el riesgo político y la incertidumbre generada en el proceso electoral.

PUBLICIDAD

Los sólidos fundamentos macroeconómicos de Perú —segundo productor mundial de cobre, reservas internacionales por USD 59.400 millones y una tasa de interés de referencia en 4,25%— no justifican por sí solos la magnitud de la depreciación.

Elecciones 2026
En 2026, el sol acumula una depreciación de 2,7% y figura junto con el peso chileno entre las monedas latinoamericanas que caen frente al dólar.

Dos escenarios tras el conteo: presión o alivio para el sol

La trayectoria del sol dependerá del desenlace final del escrutinio. Si Sánchez consolida su ventaja y la ONPE proclama su victoria, los agentes del mercado proyectan un tipo de cambio en la franja de S/3,58 a S/3,65.

El riesgo de mayores depreciaciones no se descarta si surgen señales de revisión de contratos mineros o dudas sobre la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por el contrario, si finalmente Keiko Fujimori remonta en el conteo y es declarada presidenta, los analistas anticipan una apreciación inmediata del sol hacia S/3,28–S/3,32, con un potencial adicional hacia S/3,20–S/3,25 en el tercer trimestre.

Logo del BCRP
Los fundamentos macroeconómicos de Perú, con reservas por USD 59.400 millones y una tasa de referencia de 4,25%, no explican por sí solos la depreciación del sol.

Factores estructurales y externos siguen siendo clave

Más allá del resultado electoral, el análisis de los operadores subraya el peso de la política minera, la independencia del BCRP, la política fiscal y los precios internacionales del cobre y el oro como determinantes para la evolución futura del sol peruano.

La política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, con tasas altas, continúa imponiendo presión a las monedas emergentes y limita el atractivo del sol para inversiones especulativas.

Hasta la proclamación de resultados oficiales, el mercado financiero peruano se mantendrá atento a cada señal y preparado para una nueva ronda de volatilidad en el tipo de cambio, señala Global66.

Temas Relacionados

sol peruanodólartipo de cambioRoberto SánchezGlobal66Keiko FujimoriBCRperu-econonomia

Más Noticias

Precio del dólar sigue cayendo tras resultados ONPE: Así abrió el tipo de cambio hoy 9 de junio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar sigue cayendo tras resultados ONPE: Así abrió el tipo de cambio hoy 9 de junio

El dolor de Raúl Ruidíaz tras retrasarse su regreso a Universitario: “Si no llega ahora, no vuelve más”

La vuelta de la ‘Pulga’ podría caerse una vez más. Esto lo obligaría a tomar medida radical de cara al futuro

El dolor de Raúl Ruidíaz tras retrasarse su regreso a Universitario: “Si no llega ahora, no vuelve más”

Incendio en el Cercado de Lima destruye al menos 10 viviendas: Quinta será declarada inhabitable

El siniestro arrasó una edificación tradicional del centro histórico, dejó a familias sin pertenencias, mientras se establecen medidas de asistencia y reubicación para los afectados

Incendio en el Cercado de Lima destruye al menos 10 viviendas: Quinta será declarada inhabitable

Mundial 2026: ¿Podrá Perú subirse a la ola de USD 40.000 millones o quedará en offside?

Aunque la selección peruana no participará en la Copa del Mundo, el evento genera oportunidades para el consumo local, desde artículos deportivos hasta entretenimiento y comercio vinculado al torneo, en medio de un impacto económico global sin precedentes

Mundial 2026: ¿Podrá Perú subirse a la ola de USD 40.000 millones o quedará en offside?

Actas observadas de la segunda vuelta podrán seguirse a través de este LINK oficial que publicó el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones publicó una plataforma en la que los usuarios pueden hacer seguimiento a la cantidad de actas

Actas observadas de la segunda vuelta podrán seguirse a través de este LINK oficial que publicó el JNE
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori reduce distancia con Roberto Sánchez gracias al voto del extranjero, según conteo de la ONPE

Keiko Fujimori reduce distancia con Roberto Sánchez gracias al voto del extranjero, según conteo de la ONPE

JNJ abre proceso disciplinario al juez Richard Concepción Carhuancho por inaplicar ‘leyes procrimen’

Votos del extranjero de la segunda vuelta 2026 en Perú: así va el conteo de la ONPE por continente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 95% escrutado, Roberto Sánchez mantiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori

ONPE envió 1.525 actas a los JEE y Lima lidera en observaciones: Decisión sobre impugnaciones definiría al ganador de las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Hijos de Gianella Neyra y Denisse Dibós lideran el montaje escolar de “High School Musical” en Lima

Hijos de Gianella Neyra y Denisse Dibós lideran el montaje escolar de “High School Musical” en Lima

Gabriela Herrera lanza advertencia luego que Pablo Heredia visitara a Shirley Arica en su local de votación

Kevin Díaz confiesa su amor a Onelia Molina luego de viaje juntos a Colombia: “Me encantas un montón”

Gisela Valcárcel marca distancia con Edson Dávila y aclara cómo quedó su vínculo: “Tengo respeto por él, pero mis amigos son pocos”

Susy Díaz revela dramática situación de Monique Pardo: “Me llamó porque no tenía ni para el menú”

DEPORTES

El dolor de Raúl Ruidíaz tras retrasarse su regreso a Universitario: “Si no llega ahora, no vuelve más”

El dolor de Raúl Ruidíaz tras retrasarse su regreso a Universitario: “Si no llega ahora, no vuelve más”

Reimond Manco eligió a Raúl Ruidíaz sobre Gianluca Lapadula para fichar por Universitario: “Es un hijo de la ‘U’”

El crudo análisis de Diego Rebagliati por el futuro de Perú tras derrota ante España: “Todo está muy verde en el proceso de Mano Menezes”

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido clave por la fecha 9 de la Liga de Naciones Femenina 2026

El motivo por el que se frenó el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario: “Cúper sabe que hay un problema con algún jugador”