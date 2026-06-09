Crisis en el Miss Supranational Perú: denuncias cruzadas de violencia entre Jorge Santos y Denmar Arrieche sacuden al concurso

Jorge Santos niega las denuncias de su expareja Denmar Arrieche, quien presentó presuntas pruebas de agresión, mientras el certamen enfrenta cuestionamientos sobre su futuro y credibilidad. Magaly TV La Firme

La franquicia Miss & Mister Supranational Perú atraviesa una de sus crisis más graves tras la exposición pública de denuncias cruzadas por violencia física y psicológica entre su director, el empresario peruano Jorge Santos, y su expareja y exdirectora del certamen, la modelo venezolana Denmar Arrieche. El escándalo ha puesto en entredicho la imagen del certamen de belleza, que buscaba consolidarse como plataforma internacional.

El conflicto, que comenzó como una controversia privada, saltó al ámbito mediático después de que Denmar Arrieche difundiera supuestas pruebas de agresiones sufridas durante su relación con Santos. Según reveló en el programa “Magaly TV, la firme”, Arrieche presentó audios y fotografías en las que se escucharía al empresario pedir disculpas —en tono irónico— por una agresión y, en otro fragmento, amenazarla con expulsarla de su vehículo utilizando palabras de alto calibre. La modelo asegura que los episodios de violencia formaban parte de la convivencia diaria y que, tras una separación de dos semanas, Santos la habría buscado para retomar el vínculo, lo que derivó en nuevos incidentes y en la denuncia de robo de su celular, donde supuestamente guardaba más registros de las agresiones.

PUBLICIDAD

La modelo venezolana sostiene que el empresario envió personas a su departamento para retirarla de manera forzada y afirma que fue destituida de su cargo como directora del concurso por estas diferencias. “Detrás de la vitrina del concurso existía una convivencia marcada por episodios de violencia”, declaró Arrieche, mostrando imágenes de lesiones y audios como parte de su testimonio.

Jorge Santos rechaza las acusaciones de agresión y asegura que la disputa con su expareja responde a una campaña de desprestigio en su contra.

Jorge Santos niega las acusaciones y expone su versión

Por su parte, Jorge Santos niega de manera categórica todas las acusaciones de violencia física y psicológica. El empresario afirma que nunca agredió a Denmar Arrieche y sostiene que los informes médicos no registran lesiones compatibles con los hechos denunciados. “Yo nunca la toqué, nunca la agredí. Incluso ella está diciendo que yo la abofeteé, la ahorqué, y eso no aparece en el médico legista”, declaró Santos en respuesta a las acusaciones. Además, sostiene que la modelo ha iniciado una campaña de desprestigio en redes sociales: “La señorita Denmar Arrieche ha iniciado una campaña de calumnias hacia mi persona y esto está generando que su público me odie”.

PUBLICIDAD

El directivo también presentó su versión de los hechos, mostrando imágenes en las que se observan arañazos en su rostro, lesiones que atribuye a un altercado con la modelo. Santos asegura que el conflicto se originó tras descubrir una supuesta infidelidad de Arrieche con Airton Vargas, ex Mister Global Perú 2026, motivo por el cual decidió destituir a ambos de la organización. Asimismo, acusa a la modelo de causar destrozos en su departamento y de involucrar a su hijo menor en una situación polémica.

Mister Global Perú 2026 queda sin representante tras escándalo y denuncias de agresión

Impacto en la imagen del certamen y reacciones públicas

El escándalo ha impactado de lleno en la reputación de Miss & Mister Supranational Perú, un concurso que hasta ahora buscaba posicionarse como un referente de proyección internacional en el mundo de la belleza. La difusión de los audios, imágenes y declaraciones ha generado una ola de reacciones en redes sociales y en la opinión pública, donde se debate la responsabilidad de las partes y la necesidad de que la organización aclare la situación para evitar mayores daños a su prestigio.

PUBLICIDAD

Denmar Arrieche presentó imágenes y audios en los que acusa a Jorge Santos de violencia física y verbal durante su gestión conjunta en el Miss Supranational Perú.

La crisis interna también ha motivado la intervención de exconcursantes y otras figuras vinculadas al certamen, quienes han manifestado su preocupación por el impacto que el conflicto podría tener en la institución. Diversos usuarios y seguidores del concurso han solicitado a los organizadores que investiguen a fondo las denuncias y adopten medidas para proteger la integridad de quienes participan en el evento.

Mister Global Perú 2026 queda sin representante tras escándalo y denuncias de agresión