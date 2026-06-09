Alejandra Baigorria recibe críticas tras cuestionar a votantes de Roberto Sánchez en la segunda vuelta: “La que tiene que abrir los ojos eres tú”

Alejandra Baigorria cuestiona a votantes de Roberto Sánchez.

La empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria cvvausó controversia durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú, tras publicar una serie de mensajes en sus redes sociales donde arremetió contra quienes apoyan la candidatura de Roberto Sánchez. Su postura generó una ola de reacciones y críticas, tanto de seguidores como de usuarios que rechazaron su insistencia en advertir sobre el avance de la izquierda en el país.

A pocos días de la definición electoral, Alejandra Baigorria utilizó sus historias de Instagram para manifestar su preocupación por el futuro político del país. La empresaria exhortó a sus seguidores a “abrir los ojos” y analizar con detenimiento su voto. “Por favor, abran los ojos”, escribió, en referencia a quienes planeaban respaldar a Sánchez, candidato de izquierda, en la contienda decisiva.

PUBLICIDAD

La también conocida como “Gringa de Gamarra” reiteró en sus publicaciones la importancia de ejercer un voto responsable y advirtió sobre posibles consecuencias negativas si el electorado optaba por el proyecto político representado por Sánchez. “Depende de nosotros salvar al Perú. ¡Pensemos en el futuro del país! No se trata de partidos políticos, ahora solo se trata de nuestro país, se los ruego”, compartió la exchica reality, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

Alejandra Baigorria pidió en Instagram votar contra la izquierda y no emitir voto viciado en la segunda vuelta de Perú 2026.

La dura crítica contra votantes de Roberto Sánchez

En el contexto de un país polarizado por el debate sobre modelos políticos y económicos, Alejandra Baigorria ha mantenido una postura abiertamente crítica hacia las propuestas de izquierda. Durante la campaña de 2021, la empresaria ya había expresado su rechazo a candidatos afines a este sector, y en 2026 reafirmó su discurso. Esta vez, centró sus mensajes en advertir sobre el “peligro” de un triunfo electoral de Sánchez, vinculando su candidatura con el “comunismo”.

PUBLICIDAD

“¡Dios mío! Veo más y más noticias que nos abren los ojos. ¡Por favor, reaccionemos! Están todas las pruebas que no podemos votar viciado ni por la izquierda. ¡Dios! Esto puede acabar con nuestro país. Este miércoles, para que no nos roben una elección más, todos debemos ir a votar por la democracia”, publicó Baigorria.

La empresaria insistió en que el destino de Perú depende de la decisión ciudadana en las urnas y llamó a la población a acudir masivamente a votar. Aunque evitó mencionar de forma directa a la candidata rival, sus publicaciones dejaron en claro su rechazo a Sánchez y a cualquier opción política vinculada con la izquierda.

PUBLICIDAD

Usuarios le dijeron a Alejandra Baigorria que la que debe abrir los ojos es ella. Captura: Magaly Tv La Firme.

Usuarios responden a Alejandra Baigorria

Las declaraciones de Alejandra Baigorria no tardaron en generar reacciones adversas en redes sociales. Diversos usuarios la cuestionaron por insistir en la narrativa del “comunismo” y por desestimar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente. Una de las respuestas más compartidas fue: “La que tiene que abrir los ojos eres tú, por eso perdonas a Said”, en alusión a situaciones personales de la empresaria, lo que puso en evidencia la mezcla de críticas políticas y referencias a su vida privada.

Otros comentarios incluyeron: “Si tú perdonaste a tu esposo…”, “Alejandra, Miranda Capurro y Mario Hart te dicen que votes por Keiko, no seas pen…”, y “como toda influencer im…”. Estas respuestas reflejaron el malestar de un sector del público ante lo que perciben como un intento de influir en la voluntad electoral desde una posición de privilegio mediático.

PUBLICIDAD

Otros usuarios recordaron que Baigorria ya había adoptado un discurso similar en comicios previos sin que sus advertencias se materializaran. “Otra vez con lo mismo de hace cinco años. El país sigue y nada de lo que dices pasó”, se lee en algunos de los mensajes dirigidos a la empresaria.

Alejandra Baigorria expresa su preocupación por situación electoral. (Captura de video)

La empresaria, reconocida por su actividad en el mundo del entretenimiento y el emprendimiento, ha optado por un rol activo en la discusión pública, aunque ello le ha valido tanto respaldo como rechazo. El intercambio de mensajes entre Baigorria y usuarios en redes se suma a la serie de controversias que han acompañado al proceso electoral.

PUBLICIDAD