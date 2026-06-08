Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 8 de junio

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 4 soles, lo que representa un incremento del 0,2% frente a la jornada previa, donde el precio de cierre fue de 3,99 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,08%, aunque su variación interanual muestra una bajada del -3,12%.

El euro a sol peruano muestra una tendencia positiva tras un día consecutivo de ganancias. La volatilidad actual se sitúa en 7,87%, superando la referencia de 7,17%, lo que indica una mayor inestabilidad en el tipo de cambio en el corto plazo.

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